Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Leonardo Badea, a explicat pentru Mediafax că noile tensiuni din Orientul Mijlociu pot influența economia globală prin creșterea prețului petrolului și a gazelor, ceea ce afectează lanțurile de producție și inflația. El a arătat că acest tip de eveniment nu este neobișnuit, pentru că situații similare s-au repetat în ultimele 50-60 de ani.

Problemele legate de Strâmtoarea Hormuz și schimbările în poziția țărilor exportatoare de petrol aduc aminte de crizele petroliere din anii ’70, iar rolul OPEC rămâne important pentru economia energetică mondială. Din perspectiva lui, faptul că economia globală continuă să fie vulnerabilă la aceiași factori de peste 50 de ani pare greu de înțeles.

El a amintit că, în anii ’70, OPEC a folosit producția de petrol pentru a controla prețurile mondiale. Limitele în producție și embargourile aplicate țărilor occidentale au provocat crizele petroliere din 1973 și 1979. Prima criză, legată de războiul de Yom Kippur, a dus la creșteri mari de prețuri, inflație și stagnare economică. A doua, legată de Revoluția iraniană, a redus oferta de petrol și a destabilizat piața globală. Aceste crize au arătat clar dependența țărilor industrializate de resursele externe și au dus la schimbări structurale: diversificarea surselor de energie, crearea de rezerve strategice, creșterea eficienței energetice și consolidarea securității energetice.

Badea a explicat că, în 1979, venirea lui Paul Volcker la conducerea Federal Reserve a însemnat o politică monetară foarte strictă, cu dobânzi mari, pentru a reduce inflația provocată de crizele petroliere și dezechilibrele din anii ’70. Această strategie, numită „dezinflația Volcker”, a provocat o recesiune pe termen scurt, dar a reușit să stabilizeze economia și să scadă inflația.

„Acest nou episod de escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu readuce brutal în centrul dezbaterilor legătura inextricabilă dintre dinamica prețului combustibililor fosili (petrol, gaze naturale) și creșterea economică globală. Din păcate și oarecum surprinzător, episodul recent se alătură unei serii de evenimente relativ similare care s-au succedat de-a lungul ultimilor 50-60 de ani. Vulnerabilitatea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz și reconfigurarea pozițiilor statelor exportatoare de petrol reprofilează spectrul crizelor petroliere din anii ’70, iar rolul și strategia OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) revin încă o dată în centrul ecuației energetice globale. Dintr-o anumită perspectivă, fragilitatea economiei mondiale în raport cu aceiași factori timp de mai bine de 50 de ani, este aparent de neînțeles. Din anii ’70 până în prezent – lecțiile crizelor petroliere și relevanța pentru situația curentă În anii ’70, OPEC a funcționat ca un cartel al statelor exportatoare de petrol, utilizând nivelul producției în sensul influențării prețurilor pe piața mondială. Limitarea ofertei și impunerea embargourilor, cu precădere, au fost utilizate ca instrumente economice și politice care au contribuit decisiv la declanșarea și amplificarea crizelor petroliere. Este important să menționăm primele două crize petroliere, cea declanșată în 1973, în contextul războiului de Yom Kippur și cea de a doua, din 1979, apărută pe fondul Revoluției iraniene. Prima, determinată de decizia OPEC de a institui un embargo petrolier asupra țărilor occidentale a condus la creșteri abrupte ale prețurilor, alimentând inflația și provocând stagnarea economică; a doua a amplificat instabilitatea pieței energetice globale prin reducerea semnificativă a ofertei de petrol. Așadar, crizele petroliere din anii ’70 nu doar au influențat semnificativ evoluția economiei mondiale, dar au expus fără echivoc dependența statelor industrializate de resursele energetice externe. Prin amploarea impactului, aceste crize au constituit primul impuls structural în sensul necesității reconfigurării politicilor economice și energetice la nivel global, catalizând diversificarea surselor de energie, constituirea de rezerve strategice și consolidarea conceptul de securitate energetică, concomitent cu inițierea demersurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor unitare. ”Dezinflația Volcker” – de la șocul petrolier la răspunsul politicii monetare Venirea lui Paul Volcker ca președinte al Federal Reserve în 1979, pe fondul unei inflații deja foarte ridicate, a însemnat o politică monetară puternic restrictivă (dobânzi foarte mari), cunoscută drept „dezinflația Volcker”. Această conduită a fost adoptată tocmai pentru a combate inflația ridicată, generată în mare parte de crizele petroliere, dar și de alte dezechilibre create în anii ’70. Deși a dus la o recesiune severă pe termen scurt, această strategie a reușit să reducă inflația și să restabilească echilibrul macroeconomic”, a punctat Badea.

Leonardo Badea a explicat că, potrivit directorului executiv al QatarEnergy și ministrului energiei, Saad al-Kaabi, atacurile atribuite Iranului au scos din funcțiune aproximativ 17% din capacitatea de export de gaz natural lichefiat (LNG) a Qatarului. Aceasta ar fi generat pierderi anuale estimate la circa 20 de miliarde de dolari și ar pune în pericol livrările către Europa și Asia. Două dintre cele 14 instalații de lichefiere și una dintre cele două unități de transformare a gazului în combustibili lichizi ar fi fost avariate, iar producția de aproximativ 12,8 milioane de tone de LNG pe an va rămâne indisponibilă între trei și cinci ani.

Badea a menționat că, în aceste condiții, este important să urmărim strategia pe care o vor adopta țările din Orientul Mijlociu pe piața petrolului și modul în care deciziile OPEC vor influența prețurile. El a explicat că, după modelul din anii ’70, ajustările voluntare ale producției de hidrocarburi de către OPEC au putut genera fluctuații semnificative pe piețele financiare, cu efecte indirecte asupra economiei globale.

Însă, în prezent, a apărut un element nou: capacitatea fizică de producție și distribuție a țărilor din Orientul Mijlociu este afectată. Badea a spus că ne putem întreba dacă statele din zonă vor recurge din nou la politici asemănătoare cartelului din anii ’70, pentru a menține prețurile petrolului și gazului ridicate, a recupera pierderile și a finanța refacerea infrastructurii avariate.

Într-un astfel de scenariu, el a precizat că menținerea prețurilor ridicate pentru o perioadă mai lungă chiar și după încheierea conflictului ar însemna transferul costurilor refacerii capacităților de producție către țările care importă energie din Orientul Mijlociu, cum ar fi Uniunea Europeană, Japonia, China, India sau Coreea de Sud. Badea a avertizat că acest lucru ar putea menține presiunea inflaționistă legată de prețurile la energie pentru o perioadă mai lungă.

„Elementul nou al crizei actuale: perturbări fizice ale ofertei de petrol și LNG Revenind la criza din Orientul Mijlociu, conform declarațiilor date pentru Reuters de către directorul executiv al QatarEnergy și ministrul energiei, Saad al-Kaabi, atacurile atribuite Iranului au scos din funcțiune aproximativ 17% din capacitatea de export de gaz natural lichefiat (LNG) a Qatarului, generând pierderi anuale estimate la circa 20 de miliarde de dolari și punând în pericol livrările către Europa și Asia. Potrivit acestuia, două dintre cele 14 instalații de lichefiere a gazului, precum și una dintre cele două unități de transformare a gazului în combustibili lichizi au fost avariate în urma unor atacuri fără precedent. Din acest motiv, o capacitate de producție de aproximativ 12,8 milioane de tone de LNG pe an va rămâne indisponibilă pentru o perioadă estimată între trei și cinci ani. Conduita OPEC devine factorul determinat pe termen mediu În acest context, ca urmare a faptului că putem observa afectarea serioasă a capacității de producție a țărilor din Orientul Mijlociu și costurile semnificative de refacere ale acesteia, o întrebare relevantă care se poate adresa este ce strategie vor adopta țările din Orientul Mijlociu pe piața petrolului în următorii ani și cum vor influența deciziile OPEC. Dacă urmărim modelul evolutiv care a urmat anilor ’70, se poate observa cum deciziile OPEC privind ajustarea voluntară a nivelului producției de hidrocarburi și evoluția cotațiilor acestora au avut potențialul de a genera fluctuații semnificative pe piețele financiare, cu efecte de runda a doua asupra economiei globale. Astăzi, apare însă un element nou – prin afectarea capacității de producție și perturbarea rutelor de distribuție, însăși viabilitatea producției statelor din Orientul Mijlociu este alterată. Astfel, ne putem întreba dacă pentru a compensa pierderile financiare și afectarea fizică a infrastructurilor de extracție, procesare și livrare a petrolului și a derivatelor acestuia, statele din Orientul Mijlociu vor recurge din nou la politici de tip cartel, similare celor din anii ’70, cu scopul implicit de a menține la niveluri ridicate cotațiile petrolului și ale gazului, pentru a recupera pierderile și a putea finanța refacerea infrastructurii. Scenariul transferului de costuri către economiile importatoare de petrol și produse derivate. Într-un astfel de scenariu, menținerea prin strategia OPEC a unor cotații ridicate ale hidrocarburilor pentru un orizont mai lung de timp chiar și după încetarea conflictului militar în zonă ar echivala cu un transfer al poverii refacerii capacităților de producție către clienții OPEC, respectiv statele dependente de sursele de energie din Orientul Mijlociu, în speță Uniunea Europeană, Japonia, China, India sau Coreea de Sud. Așadar, în acest scenariu pesimist, puseul inflaționist determinat de creșterea prețurilor la energie ar putea persista pentru o perioadă mai lungă de timp”, a completat Badea.

Leonardo Badea a explicat că un șoc asupra ofertei de gaz natural lichefiat (LNG) ar putea avea pentru Europa efecte mult mai complexe decât cele provocate de crizele petroliere din anii ’70. Spre deosebire de atunci, gazul joacă astăzi un rol structural important în economie, fiind esențial pentru industriile care consumă multă energie și influențând semnificativ prețul electricității. El a spus că un astfel de șoc nu ar fi doar o problemă sectorială, ci ar afecta costurile economiei europene în ansamblu, cu efecte rapide asupra pieței electrice, industriei energointensive și întregului lanț de producție, ceea ce ar putea menține presiunea inflaționistă și afecta competitivitatea industrială.

Badea a arătat că, în această situație, Europa s-ar putea confrunta cu dilema de a recurge temporar la combustibili fosili, precum cărbunele, deși acest lucru ar contrazice obiectivele tranziției energetice către surse regenerabile. Totuși, istoricul economic arată că, în perioade de constrângere severă a ofertei, securitatea aprovizionării devine prioritară, iar deciziile de politică energetică pot contrazice temporar logica tranziției pe termen lung.

Acesta a continuat explicând că, în condițiile actuale, replicarea exactă a abordării lui Paul Volcker din SUA anilor ’80 nu ar fi eficientă pentru Europa. Contextul european diferă prin diversificarea mai mare a surselor de energie, mai mulți furnizori de hidrocarburi, intensitate energetică mai redusă și constrângeri fiscale mai mari. De aceea, Badea consideră că politica monetară europeană ar trebui să fie calibrată cu atenție, ținând cont nu doar de prețuri, ci și de stabilitatea financiară, decalajul dintre PIB nominal și PIB potențial și sustenabilitatea fiscală.

Oficialul BNR a subliniat că actuala situație macroeconomică europeană poate fi descrisă prin conceptul de „Energy Dominance”, unde costul și disponibilitatea energiei devin factorii principali care influențează economia pe termen scurt și mediu. În acest context, instrumentele tradiționale de stabilizare – monetare și fiscale – devin mai puțin eficiente, pentru că nu pot modifica rapid constrângerile fizice legate de energie. Stabilitatea economică depinde tot mai mult de diversificarea energetică, flexibilitatea și reziliența sistemului energetic, precum și de eficiența energetică a economiei.

Badea a precizat că pentru România această situație implică necesitatea continuării investițiilor în infrastructura energetică, creșterea capacității nucleare, exploatarea resurselor din Marea Neagră și menținerea proiectelor de energie regenerabilă. Totodată, pe termen scurt, este importantă creșterea eficienței energetice și modernizarea rețelelor de transport și distribuție. În opinia sa, Europa trebuie să combine strategii pentru dezvoltarea independenței energetice pe termen lung cu măsuri eficiente de gestionare a dezechilibrelor economice pe termen scurt, având în vedere tensiunile și volatilitatea crescândă de pe piețele internaționale.