Potrivit informațiilor publicate de Florin Cîțu pe Facebook, în anul 2025, autoritățile au luat o serie de decizii greșite care au contribuit la fragilizarea economiei, fără a produce rezultate semnificative. Reducerea deficitului bugetar a fost una minoră, de doar 0,3 puncte procentuale din PIB, iar cea mai mare parte a acestei ajustări nu s-a datorat măsurilor adoptate, ci efectului inflației ridicate.

În paralel, BNR ar fi tolerat menținerea unei inflații mari, mizând pe faptul că în 2026 efectele de bază vor contribui la temperarea acesteia, în lipsa unei politici monetare mai ferme. Strategia a fost una convenabilă pe termen scurt, însă, în opinia fostului premier, această abordare riscă să genereze costuri economice importante.

Cîțu subliniază că economia globală este afectată în prezent de un nou șoc negativ, care, deși nu atinge amploarea pandemiei, găsește România într-o poziție mult mai vulnerabilă. El atrage atenția că economia națională se află deja într-o situație fragilă, caracterizată de un risc ridicat de recesiune și de o inflație situată în jurul valorii de 10%.

„Din păcate, Guvernul și BNR s-au băgat singuri într-un colț! În 2025, guvernul a luat decizii greșite care au fragilizat și mai mult economia, fără aproape niciun rezultat real: deficitul a scăzut nesemnificativ, cu doar 0,3 puncte procentuale din PIB (restul a fost efectul inflației mari). În același timp, BNR a tolerat o inflație ridicată, mizând că în 2026 efectele de bază vor face o parte din treabă în locul unei politici monetare mai ferme. Pariul a fost convenabil. Dar comoditatea în economie costă. Problema este simplă: în lumea reală apar mereu șocuri neprevăzute, pozitive sau negative. Astăzi, economia globală este lovită de un nou șoc negativ. Nu este de dimensiunea pandemiei, dar România intră în acest episod într-o stare mult mai proastă”, a scris Cîțu pe Facebook.

În acest context, noul șoc economic ar putea împinge inflația și mai sus și ar putea crește probabilitatea ca România să intre în recesiune pe parcursul întregului an 2026. Fostul premier consideră că există soluții pentru a limita costurile acestei situații, însă se arată sceptic că acestea vor fi implementate de actuala echipă guvernamentală.

Mai mult, el avertizează că este mai probabil ca deciziile care vor fi luate în perioada următoare să agraveze situația economică pe termen mediu și lung, în loc să o stabilizeze. În acest context, Florin Cîțu recomandă prudență și sugerează că investitorii ar trebui să își protejeze investițiile, luând în calcul un scenariu în care actualii decidenți nu înțeleg pe deplin mecanismele economice.

„Avem o economie cu un picior în recesiune și cu inflația în jur de 10%. Acest nou șoc riscă să împingă inflația și mai sus și să apropie și mai mult România de o recesiune pe tot anul 2026. Da, există soluții pentru a ieși din această situație cu costuri cât mai mici. Dar, sincer, nu vă faceți iluzii că vor veni de la aceeași echipă care a adus România exact în acest punct. Din păcate, probabilitatea este mai mare ca deciziile pe care le vor lua de acum înainte să agraveze situația pe termen mediu și lung. Protejați-vă investițiile. Mergeți pe un scenariu în care cei care conduc România încă nu înțeleg cum funcționează economia”, a mai scris fostul premier.

Postarea poate fi vizualizată aici.