Bogdan Popescu, co-fondator Leaders in Tech, a explicat pentru Capital că transformarea echipelor în structuri hibride, compacte și autonome, în care managerii coordonează simultan oameni și tehnologii inteligente, este cea mai importantă tendință care va influența companiile românești în 2026.

Specialistul subliniază că integrarea AI nu reprezintă doar adoptarea unor instrumente noi, ci schimbă fundamental modelul de operare al organizațiilor, mutând accentul de la procese și coordonare procedurală către claritatea obiectivelor, calitatea deciziilor și orchestratul eficient al unui mix de oameni și sisteme AI.

Echipele mai mici vor putea livra rezultate comparabile sau superioare celor obținute anterior de structuri mai voluminoase, în timp ce presiunea asupra managerilor va crește, accentul mutându-se de la activitate la rezultate măsurabile.

„Cred că transformarea echipelor în structuri hibride, mai compacte și mai autonome, în care managerii coordonează simultan oameni și tehnologii inteligente, va avea cel mai mare impact în 2026. Motivul este simplu: schimbă modelul de operare, nu doar setul de instrumente. În multe organizații din România, mai ales în tech, servicii și centre de livrare, am construit performanță prin scalare, echipe mari, straturi de coordonare și optimizare incrementală. Când AI intră în fluxul zilnic de lucru, o parte din coordonarea “procedurală” dispare, iar valoarea se mută către claritatea obiectivelor, calitatea deciziilor și capacitatea de a orchestra un mix oameni, automatizări, modele, agenți AI. În practică, această transformare va produce două efecte vizibile: echipe mai mici vor avea rezultate comparabile sau mai bune decât echipele mai voluminoase uzuale în anii trecuți și, totodată, va fi o presiune mai mare pe manageri să livreze rezultate măsurabile, nu doar activitate”, a explicat Bogdan Popescu, co-fondator Leaders in Tech, pentru Capital.

Liderii vor trebui să dezvolte în primul rând „AI literacy” aplicat, adică să înțeleagă unde AI aduce valoare reală, unde poate genera erori sau riscuri și cum se validează rezultatele. De asemenea, devine esențială capacitatea de a orchestrat colaborarea între oameni și sisteme AI, cu roluri și responsabilități clar definite.

În plus, managerii vor trebui să lege inițiativele AI de creștere, venituri, calitate și timp de livrare, nu doar de eficiență și reducerea costurilor, și să gestioneze corect datele, securitatea și conformitatea acestora pentru ca AI să poată fi scalat sănătos. Leadershipul de schimbare rămâne, de asemenea, crucial, implicând reconversia rolurilor, redesenarea proceselor și menținerea încrederii în echipe.

În ceea ce privește impactul asupra rolurilor de management, AI nu va elimina funcțiile manageriale, dar va reduce semnificativ componenta administrativă, cum ar fi raportarea și coordonarea repetitivă. Totodată, există un risc de comprimare a numărului de roluri, în special în zonele în care AI preia sarcini precum planificarea, alocarea și monitorizarea.

Rolul managerilor se va muta astfel de la gestionarea oamenilor în procese către orchestrarea livrării de rezultate într-un ecosistem mixt, format din oameni și AI, ceea ce necesită mai multă maturitate, context și asumare a rezultatelor.

„Eu cred că, în majoritatea cazurilor, AI va redefini rolurile de management, nu le va elimina complet. Dar va reduce conținutul “administrativ” din management și va pune presiune pe acei manageri care acordă mult timp și resurse pentru raportare, status, coordonare repetitivă. În același timp, există un risc real de comprimare a numărului de roluri, mai ales în zonele în care AI preia o parte din planificare, alocare, monitorizare și generare de artefacte. În articol este citat un studiu BSI unde 41% dintre liderii de business consideră că AI poate duce la reduceri de personal, iar 31% dintre organizații analizează soluții bazate pe AI înainte de a decide noi angajări. Pentru manageri, mesajul meu este acesta: rolul lor va migra de la “gestionarea oamenilor în procese” la a “orchestrarea livrării de rezultate” într-un ecosistem mixt format din oameni și AI. Toate acestea cer mai multǎ maturitate, mai mult context și mai multă asumare a rezultatelor”, a explicat Bogdan Popescu pentru Capital.

Leaders in Tech, fondat în 2024, sprijină dezvoltarea profesională a managerilor din industria tech și industrii conexe pentru a conduce echipe în era AI. ONG-ul reunește peste 150 de lideri activi în programe și evenimente, peste 100 de mentori și experți și mai mult de 200 de mentees, facilitând mentorat, schimb de experiență și crearea de conexiuni profesionale între lideri din București, Cluj-Napoca, Chișinău și mediul online.