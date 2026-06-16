Eurostat plasează România pe ultimul loc în UE la angajarea absolvenților. Tinerii români își găsesc cel mai greu un loc de muncă după finalizarea studiilor

Eurostat arată că România a înregistrat, în 2025, una dintre cele mai slabe performanțe din Uniunea Europeană în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii după absolvire. Datele publicate de oficiul european de statistică indică o rată de ocupare de 72,7% în rândul absolvenților recenți cu vârste între 20 și 34 de ani. România se situează pe ultimul loc în clasamentul statelor membre, fiind devansată de toate celelalte țări din UE. Statisticile evidențiază și diferențe importante între nivelurile de educație și între femei și bărbați.

Datele publicate de Eurostat indică faptul că rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent o formă de învățământ a ajuns la 83% la nivelul Uniunii Europene în 2025.

Comparativ cu anul precedent, indicatorul a înregistrat o creștere ușoară, de la 82,3% în 2024 la 83% în 2025. Evoluția este parte a unei tendințe pozitive observate în ultimul deceniu, rata de ocupare a absolvenților recenți crescând cu 7,5 puncte procentuale în ultimii 11 ani.

Statisticile mai arată că nivelul studiilor continuă să influențeze semnificativ șansele de angajare. Absolvenții de studii superioare au înregistrat în 2025 o rată de ocupare de 87%, cu aproape 10 puncte procentuale peste nivelul consemnat în cazul celor care au finalizat studii medii, unde rata s-a situat la 77,2%.

La nivel european, Malta a ocupat prima poziție în clasament, cu o rată de ocupare de 91% în rândul absolvenților recenți. Pe următoarele locuri s-au situat Germania, cu 90,6%, și Țările de Jos, cu 90,1%.

La polul opus s-au aflat Grecia, cu 62,4%, Italia, cu 71,8%, și România, cu 72,7%, țara noastră înregistrând a treia cea mai redusă rată de ocupare și ultimul loc în rândul statelor membre pentru integrarea absolvenților pe piața muncii.

Analiza publicată de Eurostat evidențiază și diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la un loc de muncă după terminarea studiilor.

La nivelul Uniunii Europene, rata de ocupare în rândul absolvenților recenți a fost de 84,4% pentru bărbați și de 81,5% pentru femei, ceea ce indică un avantaj de aproape trei puncte procentuale în favoarea bărbaților.

În clasamentul statelor membre, Cehia a raportat cea mai ridicată rată de ocupare în rândul bărbaților, de 92,4%. Au urmat Țările de Jos, cu 92,1%, și Germania, cu 92%.

La celălalt capăt al clasamentului s-au situat Grecia, cu 56,8%, Italia, cu 73,3%, și România, cu 74,9%, acestea fiind țările cu cele mai reduse rate de ocupare pentru absolvenții de sex masculin.

În ceea ce privește femeile, cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Malta, unde rata de ocupare a ajuns la 90,5%, urmată de Germania, cu 89%, și Austria, cu 88,8%.

Cele mai scăzute niveluri au fost raportate în Grecia, cu 68,6%, Italia, cu 70,2%, și România, cu 70,3%, ceea ce plasează și în acest clasament țara noastră printre ultimele locuri din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor Eurostat, în 18 state membre ale Uniunii Europene rata de ocupare în rândul absolvenților recenți a fost mai ridicată pentru bărbați decât pentru femei, diferențele de gen continuând să fie vizibile pe piața muncii europeană.