Dragoș Pîslaru anunță negocieri cu Comisia Europeană privind înghețarea salariilor demnitarilor până în 2031: Reforma salarizării unitare este necesară

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri, 27 mai 2026, că va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a negocia cu Comisia Europeană înghețarea sau reeșalonarea creșterilor salariale ale demnitarilor până în 2031, invocând contextul fiscal dificil și necesitatea unei reforme salariale echitabile și sustenabile.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situaţia în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferenţă salarială tranzitorie ca drept salarial individual, pe perioada în care persoana ocupă aceeaşi funcţie şi în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se menţionează în document.

Pîslaru a precizat că este conștient de sensibilitatea subiectului și de faptul că poziția exprimată până acum de Comisia Europeană a fost ca viitoarea lege a salarizării să fie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, ministrul a afirmat că își asumă responsabilitatea de a încerca să obțină o evaluare diferită, folosind toate argumentele disponibile.

Oficialul a subliniat că reforma salarizării unitare este necesară pentru a aduce ordine, predictibilitate și echitate într-un sistem afectat de numeroase excepții, sporuri și dezechilibre. El a arătat că discuția nu vizează renunțarea la o lege unitară sau la o grilă salarială aliniată pentru demnitari, argumentând că România trebuie să poată remunera adecvat persoanele care ocupă funcții publice importante pentru a atrage profesioniști competenți în administrație.

În același timp, ministrul interimar al Muncii a atras atenția asupra contextului fiscal și social dificil în care se află România și a susținut că este nevoie de echilibru și de o distribuire corectă a efortului bugetar. În opinia sa, demnitarii nu ar trebui să beneficieze de cele mai mari creșteri salariale într-o perioadă în care alte categorii de angajați au parte de majorări limitate sau inexistente.

Pîslaru a declarat că percepția publică privind beneficiile inegale ale reformei afectează șansele adoptării noii legi a salarizării și că echitatea trebuie reflectată atât în structura finală a grilelor salariale, cât și în ritmul ajustărilor aplicate diferitelor categorii profesionale. În acest context, el consideră oportună o înghețare temporară sau cel puțin o reeșalonare a creșterilor salariale pentru demnitari, precizând însă că până în 2031 România își va respecta angajamentul privind implementarea deplină și unitară a reformei salarizării.

Pîslaru a transmis că va merge la Bruxelles cu mandatul de a susține o reformă „corectă, sustenabilă și responsabilă”, care să țină cont atât de interesele angajaților din sectorul public, cât și de cele ale contribuabililor. El a adăugat că nu poate garanta rezultatul negocierilor, însă va susține ferm această poziție în discuțiile cu oficialii europeni.

„Am primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuției cu prim-ministrul Ilie Bolojan, săptămâna viitoare voi merge la Bruxelles, unde voi susține această poziție în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR. Știu că este un subiect sensibil. Știu și că poziția exprimată până acum, inclusiv în scris, de Comisia Europeană a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, consider că este datoria mea să folosesc toate argumentele disponibile pentru a încerca să obțin o evaluare diferită. Reforma salarizării unitare este necesară. Ea trebuie să aducă ordine, predictibilitate și echitate într-un sistem care a acumulat prea multe excepții, sporuri și dezechilibre. Discuția nu este dacă legea trebuie să fie unitară sau nu, inclusiv cu o grilă aliniată pentru demnitari. România este prea săracă să nu remunereze adecvat și unitar pe cei care au responsabilitatea să o conducă. Nu discutăm de meritul individual, ci de posibilitatea de a atrage persoane profesioniste și competente în pozițiile de demnitate publică. Dar România se află într-un context fiscal și social dificil. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate și de un efort corect distribuit. Într-un astfel de moment, chiar dacă ar exista o reașezare obiectivă de grile, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil. Societatea noastră este puternic divizată, iar percepția publică privind beneficiile inegale ale reformei afectează direct șansele de adoptare a legii. Echitatea trebuie să se vadă nu doar în cum vă arăta ierarhia ocupațională în final, ci și în efortul în timp pentru ajustare pe care ar trebui să îl facă cei care ocupă funcții de demnitate publică în comparație cu restul familiilor ocupaționale. O înghețare temporară sau măcar o reeșalonare devine mai mult decât oportună în condițiile date. Iar până în 2031 ne vom respecta angajamentul pentru implementarea deplină și unitară, inclusiv pentru demnitari. Voi merge la Bruxelles cu acest mandat clar: să apăr principiul unei reforme corecte, sustenabile și responsabile, care tratează cu seriozitate atât angajații din sectorul public, cât și contribuabilii care susțin acest sistem. Nu pot garanta rezultatul discuțiilor. Dar pot garanta că voi face tot ce ține de mine pentru ca această poziție să fie susținută ferm și argumentat”, este mesajul lui Pîslaru.

Angajații de la stat care vor avea salarii mai mici după aplicarea noii legi a salarizării vor primi lunar o compensație, astfel încât să nu piardă bani. Măsura este prevăzută în proiectul pus în dezbatere publică și va fi valabilă până la 31 decembrie 2031, atât timp cât persoana rămâne pe aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. În document se precizează că această compensație nu va include banii primiți pentru proiecte europene sau stimulentele legate de gestionarea fondurilor europene. Diferența salarială va fi calculată și plătită individual, în fiecare lună.

Pîslaru a declarat luni, 25 mai 2026, că niciun bugetar nu va pierde bani după aplicarea noii legi. El a explicat că, dacă salariul rezultat după recalculare va fi mai mic decât cel actual, diferența va fi acoperită printr-o compensație individuală. Pîslaru a dat exemplul unui angajat care are acum un salariu de 12.100 de lei, iar după aplicarea noii formule ar ajunge la 11.000 de lei. În acest caz, persoana respectivă ar primi în continuare diferența de 1.100 de lei sub formă de compensație.

El a spus că protejarea veniturilor este unul dintre principiile de bază ale proiectului și a transmis că informațiile potrivit cărora salariile ar putea scădea sunt false. El a adăugat că salariile vor crește pentru 56% dintre angajații din sectorul public, iar pentru ceilalți vor rămâne la nivelul actual.

Totodată, noul proiect de lege reduce numărul sporurilor din sistemul public. Din cele 151 de sporuri existente în prezent, 87 vor fi eliminate, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 57%.

Pîslaru a afirmat că sistemul actual este inechitabil și că multe sporuri au fost acordate fără o justificare clară. El a spus că sporurile au devenit „un sport național” în administrație și că salarizarea ar trebui să fie mai simplă și mai unitară. Potrivit lui, sporurile vor fi limitate la maximum 20% din fondul de salarii al fiecărei instituții. În același timp, va fi introdus un sistem de bonusuri pentru performanță, între 10% și 20% din salariul de bază, pentru cel mult 30% dintre angajații unei instituții.

Pîslaru a a explicat că salariul de bază trebuie să fie principala componentă a veniturilor și să crească predictibil, iar bonusurile să fie acordate doar pentru rezultate bune. El a spus că până acum nu a existat un sistem real de recompensare a performanței în administrație.

El a subliniat și că noua lege a salarizării nu va putea fi modificată timp de cinci ani. El a amintit că actuala lege, adoptată în 2017, a fost schimbată de 43 de ori până în 2022, ceea ce a creat instabilitate. Potrivit lui Pîslaru, noua lege trebuie să rămână stabilă pentru a asigura predictibilitate și pentru a respecta angajamentele asumate prin PNRR.