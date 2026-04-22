Dobânzile la creditele în lei rămân la circa 6%. Ce se întâmplă cu ROBOR și IRCC

Dobânzile la creditele în lei au rămas la un nivel relativ stabil, în jurul valorii de 6%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR).

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele în lei acordate înainte de mai 2019, a fost cotat la 5,87%, identic cu nivelul din ziua precedentă. Nici valorile pentru ROBOR la 6 luni și la 12 luni nu au înregistrat modificări, acestea menținându-se la 5,94%, respectiv 6,00%. Evoluția indică o perioadă de stabilitate a dobânzilor, în ciuda tensiunilor politice din ultimele zile.

Pentru creditele acordate după mai 2019 se utilizează IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), care pentru trimestrul al patrulea din 2025 este de 5,58%, ușor sub nivelul ROBOR. Acest indice este calculat pe baza tranzacțiilor efective din piața interbancară și este actualizat trimestrial, ceea ce îl face mai puțin reactiv la schimbările imediate din economie.

În același timp, dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională a României (BNR) rămâne la 6,50%, nivel nemodificat din august 2024. Aceasta influențează costul general al banilor în economie, inclusiv dobânzile la credite și depozite. Totodată, dobânda la facilitatea de creditare a băncilor este de 7,50%, iar cea la facilitatea de depozit este de 5,50%.

Tot miercuri, 22 aprilie, Ministerul Finanțelor a atras de pe piață 760 de milioane de lei de la bănci și investitori, prin două emisiuni de obligațiuni. Sumele împrumutate vor trebui rambursate de statul român la date diferite, respectiv până la 28 aprilie 2027 și 31 iulie 2034.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), din totalul atras, 460 de milioane de lei au fost împrumutați la o dobândă de 6,34%, în timp ce restul de 300 de milioane de lei au fost contractați la o dobândă de 7,16%.

ROBOR, prescurtare de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă dobânda la care o bancă poate împrumuta bani altor bănci pe piața interbancară. Practic, este prețul pe care băncile îl plătesc pentru a obține lichiditate de la alte bănci. Această dobândă este importantă pentru că influențează costul creditelor și al altor împrumuturi pentru persoane și firme.

Există mai multe tipuri de ROBOR, în funcție de perioada pentru care se face împrumutul. Cele mai cunoscute sunt: peste noapte (O/N – overnight), o zi (T/N – tomorrow), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M), nouă luni (9M) și un an (12M). Fiecare dintre aceste valori arată cât plătesc băncile pentru bani pe perioade diferite. De exemplu, ROBOR pe o lună arată dobânda pentru un împrumut de 30 de zile între bănci.

Indicele ROBOR se calculează în fiecare zi și se bazează pe media dobânzilor oferite de zece bănci selectate de BNR. Pe scurt, se adună toate dobânzile oferite de aceste bănci și se împarte la numărul lor pentru a obține o valoare medie. Această medie servește ca reper pentru toate creditele sau împrumuturile legate de ROBOR, astfel încât ratele dobânzilor pentru clienți să fie corecte și stabile.

IRCC reprezintă indicele de referință pentru creditele consumatorilor și este calculat în două variante distincte, zilnică și trimestrială, în funcție de tipul de utilizare în sistemul bancar. IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează în fiecare zi ca medie ponderată, în funcție de volumele tranzacțiilor, a ratelor de dobândă rezultate din operațiunile de pe piața monetară interbancară. IRCC trimestrial se stabilește la finalul fiecărui trimestru și reprezintă media aritmetică a valorilor IRCC zilnice din trimestrul anterior, luând în calcul toate zilele lucrătoare. Acest indice este apoi aplicat de instituțiile de credit în trimestrul următor.