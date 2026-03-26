Judecătoria Sector 1 București a decis, la data de 26 martie 2026, menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpatul Călin Georgescu, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3.

Instanța a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a concluzionat că aceasta rămâne justificată în continuare. Controlul judiciar se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, până la o nouă analiză a situației procesuale.

Totodată, judecătorii au respins cererea de revocare a măsurii preventive, considerând-o neîntemeiată.

Măsura controlului judiciar rămâne activă în forma stabilită anterior, incluzând obligații și restricții impuse inculpatului, între care și interdicția de a părăsi teritoriul României.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Instanța a dispus, de asemenea, ca cheltuielile judiciare avansate de stat să rămână în sarcina acestuia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a împlinit astăzi, 26 martie, vârsta de 64 de ani, într-un context marcat de o perioadă politică tensionată, inclusiv controversa legată de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Cu o seară înainte de aniversare, invitat la Metropola TV, Georgescu a fost întrebat ce își dorește de ziua sa. Acesta a afirmat că nu are dorințe materiale și că se consideră un om împlinit, subliniind importanța familiei și a dimensiunii spirituale în viața sa.

„Am tot ce îmi trebuie. Familia mea, îl am pe Dumnezeu și nu am ce să îi cer. Știți ce îmi doresc? Să-I mulțumesc pentru viața mea, pentru tot ce mi se întâmplă, asta este ce îmi doresc. Sunt un om mulțumit”, a afirmat Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a exprimat recent viziunea privind soluțiile economice pentru România, subliniind importanța unei gestionări directe a resurselor țării în beneficiul cetățenilor.