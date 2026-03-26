Judecătoria Sector 1 menține controlul judiciar pentru Călin Georgescu
Judecătoria Sector 1 București a decis, la data de 26 martie 2026, menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpatul Călin Georgescu, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3.
Instanța a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a concluzionat că aceasta rămâne justificată în continuare. Controlul judiciar se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, până la o nouă analiză a situației procesuale.
Totodată, judecătorii au respins cererea de revocare a măsurii preventive, considerând-o neîntemeiată.
Măsura rămâne valabilă încă 60 de zile
Măsura controlului judiciar rămâne activă în forma stabilită anterior, incluzând obligații și restricții impuse inculpatului, între care și interdicția de a părăsi teritoriul României.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Instanța a dispus, de asemenea, ca cheltuielile judiciare avansate de stat să rămână în sarcina acestuia.
Călin Georgescu împlinește 64 de ani
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a împlinit astăzi, 26 martie, vârsta de 64 de ani, într-un context marcat de o perioadă politică tensionată, inclusiv controversa legată de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.
Cu o seară înainte de aniversare, invitat la Metropola TV, Georgescu a fost întrebat ce își dorește de ziua sa. Acesta a afirmat că nu are dorințe materiale și că se consideră un om împlinit, subliniind importanța familiei și a dimensiunii spirituale în viața sa.
„Am tot ce îmi trebuie. Familia mea, îl am pe Dumnezeu și nu am ce să îi cer. Știți ce îmi doresc? Să-I mulțumesc pentru viața mea, pentru tot ce mi se întâmplă, asta este ce îmi doresc. Sunt un om mulțumit”, a afirmat Călin Georgescu.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a exprimat recent viziunea privind soluțiile economice pentru România, subliniind importanța unei gestionări directe a resurselor țării în beneficiul cetățenilor.
„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății.
Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a precizat Călin Georgescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.