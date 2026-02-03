Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la instanță, unde magistrații urmează să decidă dacă mențin sau nu măsura controlului judiciar instituită în cazul său. Liderul suveranist se află sub această măsură de peste un an, perioadă în care a fost supus mai multor restricții.

Fost candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este implicat în mai multe dosare aflate pe rolul instanțelor. Acesta a fost prezent în fața judecătorilor și luni, într-un alt proces, în care completul de judecată a rămas în pronunțare.

Este vorba despre dosarul în care Georgescu contestă decizia de începere a judecății pe fond într-o cauză în care este acuzat de propagandă legionară. Următoarele hotărâri ale instanței ar putea avea un impact semnificativ asupra situației sale juridice.

La finalul audierilor, Călin Georgescu a criticat dur sistemul judiciar și clasa politică, susținând că este victima unor presiuni:

„Dreptatea e, fără îndoială, un ideal agreat de noi toți. Însă, categoric, doar o justiție adevărată o poate transforma în realitate. Sistemul, sigur, încearcă să mă doboare și, probabil, va înregistra astăzi un succes efemer. Însă Nicolae Iorga spunea că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Eu spun în felul următor: oamenii fericiți nu își pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri și, în mod special, invidioși — adică clasa politică. Poporul român cel trezit în conștiință și iubitor de Dumnezeu știe că permanent dă testul credinței pentru apărarea valorilor milenare: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare, pentru iubirea de Dumnezeu și pentru a înțelege că suferința este o încercare de mântuire”.

Instanța urmează să se pronunțe asupra menținerii sau ridicării măsurii controlului judiciar, decizia fiind așteptată în perioada următoare.