Robert Turcescu a adus în discuție cazul Adriana Georgescu, pe care l-a comparat cu un fenomen de tip Epstein, însă adaptat la contextul local. Jurnalistul a vorbit în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” despre faptul că avocata apare în numeroase fotografii alături de figuri importante din zona liberală, menționând inclusiv prezența lui Nicușor Dan în acest context.

Jurnalistul a spus că este vorba despre o persoană care se lăuda cu relații intime cu diferiți oameni influenți, care susținea că a fost amanta unor personaje cunoscute și că deține influență în diverse cercuri de putere.

Totodată, Turcescu a subliniat că aceasta pretindea că poate rezolva probleme variate, de la dosare penale până la alte intervenții sensibile, invocând ajutoare financiare oferite unor persoane sau implicarea în campanii politice.

„Avem și noi, așa, un soi de Epstein de pe Temu. E adevărat, în alt context. Avem povestea asta cu avocata șpăgară, cu doamna Ada Georgescu (n.red. Adriana Georgescu), care la rândul ei apare în fotografii cu toate mărimile liberale, mai ales, nu că n-ar fi și domnul Nicușor Dan acolo… Și prinsă în flagrant cu banii ăia, știți, cazul este, mă rog, deja celebru. Ce concluzii să tragem noi din acest caz legat de Madame Georgescu, Ada Georgescu, liberală care să lăuda că l-a iubit pe nu știu care, că a fost amanta lui nu știu care, dar că are și influență nu știu unde, că poate să rezolve de la dosare penale până la așa, pentru că pe ăla l-a ajutat cu bani, pe altu l-a ajutat în campanie. Părea așa, genul de personaj foarte bine ancorat în lumea asta penalistă și nu numai și pe care au săltat-o, aș spune, la timp că cine știe dacă se ducea să rezolve pe undeva și i să deschidea vreo ușă și o săltau în timp ce era în birou, să zicem, la unul dintre ăștia pe care pretindea că îi cunoaște și cu care poate să rezolve. Cum vedeți scandalul ăsta al nostru?”, a întrebat Robert Turcescu.

Adrian Severin, fost ministru de Externe, a adus în atenție importanța statisticii și a observat că prea multe persoane din partide care se declară curate și salvatoare ajung, aparent întâmplător, să se asocieze sau să se întâlnească cu indivizi care ulterior se dovedesc a fi compromiși sau implicați în diverse conspirații.

„Dacă știu Epsteinii originali, mă interesează ca să urmăresc fenomene așa la scară planetară și care iată pot avea avea influențe în decizii cu impact planetar. Afacerile noastre dâmbovițene sunt mai puțin… Perversiunile dâmbovițene mă atrag mai puțin ca să le studiez, deci n-am urmărit. Știu despre ce vorbiți, n-am urmărit în detaliu acest caz. Însă, ce pot spune este că e amuzant, mă rog, amuzant. E trist, de fapt. Găsim mereu astfel de întâmplări în lumea celor care ne spuneau că cine nu sare ia condamnare, în lumea celor care îi spuneau DNA-ului să vină să vă ia. Cei care erau curați ca lacrima, aceia erau și intelectualii, care acuma se vede că n-au diplome. Aceia erau și marii filozofi care n-au operă, se vede acum. Erau cei care ne promiteau salvarea și vedem că ne bagă într-o încurcătură mai rea decât ne-am fi putut imagina. Deci, cred că despre asta vorbim. Nu e marea tragedie greacă, aici este o lume caragelească, însă nu de tipul comediei, ci de tipul tragediei. Sigur, încă o dată spun, eu însumi de multe ori mergând la recepții, la întâlniri în țară, în străinătate, mă trezesc cu tot felul de persoane care vin se fotografieze cu mine. E greu de cele mai multe ori să le refuz și chiar îți spui și ce m-am fotografiat. (…) Din păcate, raționamentul ăsta n-a ținut pentru că la un moment dat, pentru simplul fapt că ai stat de vorbă cu cutare și ai discutat despre fiscul românesc, s-a tras concluzia că, de fapt, vrei să înșeli fiscul. Dar e riscul pe care persoanele publice și-l asumă. Sunt atâtea alte riscuri pe care ni le asumăm și eu și dumneavoastră, că și dumneavoastră sunteți persoană publică. Asta este situația”, a spus Adrian Severin.

În același timp, Severin a subliniat că Adriana Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție și trebuie tratată ca nevinovată până la o decizie definitivă a justiției.

Cu toate acestea, el a insistat asupra rolului statisticii și al apariției îndoielii legitime, întrebându-se de ce doar anumite persoane publice ajung constant să fie fotografiate sau asociate cu personaje controversate, pe care le-a caracterizat drept dubioase, concluzionând că situația ridică semne de întrebare și generează suspiciuni.

„Însă, iarăși revenind la gestiunea noastră, la exemplu dumneavoastră, aici mergem și în zona regulilor statisticii. Parcă prea multă lume de la partidele astea între ghilimele curate și salvatoare se întâlnește întâmplător cu persoane care apoi se dovedesc a fi murdare și știu eu, complotiste ca să folosesc și termenul acesta. Sigur, doamna respectivă (…) se bucură de prezumția de nevinovăție, o tratăm ca fiind nevinovată. Repet, știți, statistica are și ea importanța ei. Cum se face că numai unii se pozează cu astfel de personaje, hai să le spunem, dubioase? E dubiu. E îndoială”, a subliniat Adrian Severin.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.