Războiul din Ucraina rămâne unul dintre cele mai complicate și tensionate conflicte geopolitice ale prezentului, cu implicații majore pentru securitatea europeană. Adrian Severin, fost ministru de Externe al României și europarlamentar, a analizat situația actuală într-un interviu acordat Evenimentului Zilei.

Fostul șef al diplomației de la București a subliniat că, în orice conflict armat, realitatea de pe teren nu poate fi ignorată atunci când se discută despre perspectivele păcii și ale negocierilor.

Potrivit lui Adrian Severin, Rusia a ajuns să controleze aproape integral teritoriile pe care și le-a propus încă dinaintea declanșării conflictului deschis.

El a explicat că această evoluție era previzibilă de ani de zile, mai ales după desprinderea Crimeei în 2014, moment din care devenise evident că Moscova va urmări crearea unei legături terestre între Rusia și peninsula anexată.

Din acest punct de vedere, fostul diplomat consideră că situația actuală reflectă obiective strategice stabilite pe termen lung.

„Rusia a ocupat aproape integral ceea ce își dorea să ocupe și ceea ce era previzibil de ani de zile. Din momentul în care Crimeea s-a desprins în 2014, era clar că Rusia va căuta o legătură terestră între teritoriul său și Crimeea”, a afirmat Adrian Severin.

Adrian Severin a amintit și de tentativele anterioare de compromis, precizând că, la un moment dat, s-a discutat despre posibilitatea acordării unui statut de autonomie unor regiuni din Donbas. Totuși, aceste propuneri nu au fost negociate serios, iar procesul a rămas blocat.

În opinia sa, Occidentul a urmărit transformarea Ucrainei într-un avanpost NATO la granița cu Rusia, ceea ce a determinat o reacție pe care Moscova a considerat-o logică din propria perspectivă.

„S-a discutat la un moment dat varianta unor regiuni autonome în Donbas, dar procesul nu a fost negociat serios. Occidentul a dorit ca Ucraina să devină un avanpost NATO la granița cu Rusia, iar reacția Rusiei a fost logică din punctul său de vedere”, a punctat fostul ministru de Externe.

În ceea ce privește eventualele negocieri de pace, fostul ministru de Externe susține că acestea nu pot porni decât de la situația reală existentă pe teren. El arată că Rusia își exprimă dorința pentru pace, însă doar în condițiile recunoașterii acestei realități teritoriale.

În același timp, Adrian Severin consideră esențială asigurarea viabilității statului ucrainean.

„Trebuie asigurată viabilitatea statului ucrainean și garanții de securitate, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Rusia și pentru vecinii Ucrainei”, a adăugat Severin.

Din perspectiva României, țară aflată în imediata vecinătate a conflictului, Adrian Severin avertizează asupra unor riscuri pe termen lung.

El susține că Bucureștiul trebuie să fie extrem de atent și să solicite garanții de securitate din partea Ucrainei, care, după război, va rămâne un stat puternic înarmat.

„România trebuie să fie extrem de atentă și să ceară garanții de securitate din partea Ucrainei, care va rămâne hiperînarmată după război”, a afirmat Adrian Severin.

În același timp, fostul ministru observă că Occidentul se confruntă cu o dilemă majoră: sprijinirea Ucrainei pe plan militar și economic, menținând totodată stabilitatea regională. În lipsa recunoașterii realităților teritoriale și a unor compromisuri pragmatice, Adrian Severin avertizează că negocierile de pace riscă să rămână doar la nivel teoretic.

În concluzie, el consideră că războiul din Ucraina reprezintă nu doar o confruntare militară, ci și un test al alianțelor internaționale și al capacității Europei de a gestiona securitatea în proximitatea sa.