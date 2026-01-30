Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, la nivel național, o amplă acțiune de control pe piața bijuteriilor din metale prețioase, vizând peste 80 de operatori economici.

În urma verificărilor, comisarii au descoperit numeroase nereguli care afectează direct drepturile și interesele consumatorilor, de la lipsa transparenței în afișarea prețurilor până la utilizarea unor substanțe neconforme în procesul de testare a metalelor prețioase.

Echipele ANPC au aplicat 148 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 260.000 de lei. De asemenea, aproximativ patru kilograme de bijuterii au fost confiscate, iar activitatea unui operator economic a fost oprită temporar, ca măsură de protecție a consumatorilor.

Controalele au vizat atât magazinele de bijuterii, cât și casele de amanet care comercializează sau evaluează produse din metale prețioase.

Potrivit ANPC, printre cele mai frecvente neconformități s-au numărat îngrădirea nejustificată a dreptului de retur, lipsa mijloacelor de cântărire sau a verificărilor metrologice obligatorii, precum și inducerea în eroare a consumatorilor prin afișarea unor promoții expirate.

De asemenea, inspectorii au constatat utilizarea unor substanțe cu termen de valabilitate expirat sau a unor reactivi neconformi în procesul de testare a metalelor prețioase.

Alte abateri au vizat neafișarea prețurilor produselor sau comercializarea bijuteriilor fără menționarea clară a prețului în lei, lipsa autorizațiilor valabile pentru anul în curs și inexistența certificatelor de garanție.

În multe cazuri, consumatorii nu erau informați corect dacă bijuteriile sunt vândute la bucată sau la gram și nici cu privire la titlul metalului prețios, greutatea produselor ori tipul și greutatea pietrelor prețioase.

Reprezentanții ANPC au subliniat că piața metalelor prețioase trebuie să funcționeze cu o transparență deplină, iar consumatorii trebuie să aibă garanția autenticității și evaluării corecte a produselor.

Autoritatea a transmis că nu va tolera abateri de la legislație și va continua să sancționeze ferm operatorii care afectează încrederea consumatorilor și integritatea pieței.