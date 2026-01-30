Aurul se află în centrul unei evoluții spectaculoase a pieței metalelor prețioase, după ce a înregistrat joi o nouă creștere semnificativă, marcând un record istoric. Prețul aurului spot a depășit pragul de 5.500 de dolari pe uncie, confirmând tendința accelerată din ultimele luni, într-un climat dominat de incertitudini economice și geopolitice.

Cotația aurului spot a urcat cu peste 3%, până la 5.501,18 dolari uncia, în timp ce contractele futures cu scadență în februarie au trecut de nivelul de 5.568 de dolari uncia, potrivit datelor transmise de CNBC. Evoluția subliniază interesul crescut al investitorilor pentru active considerate de refugiu, pe fondul volatilității din piețele valutare și al așteptărilor privind politica monetară.

Creșterea prețului la aur nu a fost un fenomen izolat, ci a influențat întreaga piață a metalelor prețioase. Paladiul, platina și chiar unele metale de bază au fost trase în sus de același val de achiziții, alimentat de tensiunile geopolitice persistente, nivelurile ridicate ale datoriilor publice și incertitudinile legate de dobânzi și stabilitatea monedelor.

Un rol important în susținerea aurului îl au achizițiile constante realizate de băncile centrale, care continuă să își diversifice rezervele. În paralel, perspectivele privind o posibilă relaxare a politicii monetare sporesc atractivitatea aurului în raport cu activele cu randamente scăzute, precum obligațiunile guvernamentale americane.

Pe lângă aur, argintul a înregistrat o evoluție și mai accentuată, consolidând percepția unei piețe aflate sub presiune. Prețul argintului a trecut peste 119 dolari uncia, după o creștere de 145% în 2025 și de aproape 65% doar în acest an, un ritm care depășește cu mult media istorică a acestui metal.

Spre deosebire de aur, argintul are și o componentă industrială semnificativă, ceea ce îi oferă un impuls suplimentar. Cererea este susținută de utilizarea în panouri solare, electronice și proiecte de electrificare, într-un context în care oferta globală rămâne limitată. Această combinație între utilizarea industrială și interesul investițional accentuează volatilitatea.

Cu toate acestea, unii analiști atrag atenția că mișcările recente sunt greu de explicat doar prin fundamentele clasice ale pieței.

„Aş spune că pieţele metalelor preţioase sunt defecte, având în vedere volatilitatea nemaivăzută”, afirmă Nicky Shiels (MKS PAMP), care notează că preţurile sunt conduse mai puţin de fundamente şi mai mult de fluxuri speculative de lichiditate.

Această evaluare este susținută și de slăbirea accentuată a dolarului american, indicele dolarului pierzând aproape 11% în ultimul an. Într-un asemenea context, aurul și argintul devin destinații preferate pentru capitalul aflat în căutare de protecție sau randament.

O perspectivă similară este exprimată de Maximilian Tomei (Galena Asset Management), care consideră că evoluțiile recente depășesc explicațiile tradiționale legate de cererea fizică.

„Fundamentele nu justifică o creştere de 200%. Modul în care se comportă argintul este exagerat. Piaţa este ruptă”, spune expertul.

Analistul subliniază că excesul de lichiditate globală, generat în special prin efectul de levier din piețele de acțiuni, ajunge să fie direcționat către aur și argint. Potrivit acestuia, motivația nu este una fundamentală, ci una legată de nevoia capitalului de a găsi rapid plasamente. Acest capital, odată intrat în piețe relativ mici, produce mișcări disproporționate.

Dimensiunea redusă a piețelor pentru metale precum argintul și platina face ca intrările speculative, chiar și moderate, să genereze salturi semnificative ale prețurilor, deconectate de realitatea cererii fizice. În același timp, această structură fragilă sugerează că eventualele corecții pot fi la fel de abrupte, în cazul în care investitorii decid să își marcheze profiturile.

Există însă și voci mai nuanțate. Gautam Varma (V2 Ventures) nu consideră că piața este ”defectă”, dar admite că influența capitalului speculativ a devenit dominantă, determinând mișcări care depășesc relația clasică dintre cerere și ofertă. În acest context, aurul rămâne un reper central pentru investitori, dar și un indicator al tensiunilor acumulate în sistemul financiar global.