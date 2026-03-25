Cazul care îl vizează pe Călin Georgescu scoate la iveală detalii relevante despre modul în care acesta, alături de Horațiu Potra și alți apropiați, ar fi discutat acțiuni directe împotriva instituțiilor statului. Potrivit documentelor din dosar, un rol central este atribuit unui cerc de persoane care ar fi acționat coordonat pentru a crea structuri organizate cu scop operațional.

În telefonul lui Marian Motocu, considerat lider al unei astfel de structuri, anchetatorii au identificat o conversație cu omul de afaceri Petru Budeanu din Iași. În cadrul discuției, acesta propune constituirea unor grupuri organizate, descrise ca „gărzi patriotice”, care ar urma să fie activate într-un moment considerat oportun.

„Propune organizarea unor grupuri de 10–20 oameni (gărzi patriotice) care, la un anumit moment dat, să ocupe instituțiile statului. MM spune că asta încearcă să organizeze de 9 ani de zile. MM a încercat acum 6 ani de zile, legal, să le facă”, notează procurorii.

În continuarea schimbului de mesaje, anchetatorii au consemnat și alte afirmații relevante privind organizarea și viziunea acestei structuri.

„BP (n.r. Budeanu Petru) a „gandit o miscare de renastere in dreapta credinta”. MM (n.r. Marian Motocu) „aveti oameni, discutam. Nu aveti oameni, va alaturati. La noi in Miscare, impreuna hotaram, doar eu iau deciziile. La noi nu este domocratia aia pe care spun altii. Daca dvs. aveti oameni, nu idei, vorbiti cu ei. Ati vb cu Dl. General Mateescu? De ce nu vorbiti cu Hornet? Nu exista impreuna, ci Miscarea 41 si dvs. Noi suntem nationalisti. Eu sunt presedintele unei miscari care are oameni in 37 de judete. Daca doriti sa veniti in fata cu un plan, trebuie sa veniti la una dintre actiunile noastre si sa va prezentati planul””.

Investigația relevă faptul că Marian Motocu se prezenta drept lider al unei organizații denumite „Mișcarea 41”, despre care susținea că are acoperire la nivel național. Din materialele analizate de procurori reiese că această structură nu ar fi fost una informală, ci una organizată, cu obiective și reguli interne stricte.

„Eu sunt președintele unei mișcări care are oameni în 37 de județe. (…) La noi nu este democrația aia pe care spun alții. Nu există împreună, ci Mișcarea 41 și dvs. (…) doar eu iau deciziile”, este citat în rechizitoriu.

Potrivit evaluării procurorilor, scopul grupării depășea nivelul propagandei ideologice. Anchetatorii susțin că aceasta urmărea „coagularea unui nucleu cu orientare de extremă dreapta sub cupola unei „mişcări naţionale care, în final, să comită violenţe împotriva evreilor, politicienilor, judecătorilor, partidelor politice, străinilor etc., pentru a instaura un regim grevat pe principiile naţionalismului extremist”.

În acest context, Călin Georgescu este prezentat ca fiind conectat direct la această rețea. În dispozitivul lui Marian Motocu a fost identificat un fișier audio care surprinde o conversație între acesta și fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Marian Motocu îi transmite că s-a întâlnit la Craiova cu oamenii trimiși de Călin Georgescu, Mocanu (…) și s-au expus puncte de vedere. (…) Călin Georgescu transmite că dacă lucrurile merg bine, va începe în ianuarie, că există un plan, o strategie cunoscută doar de el. (…) Marian Motocu va avea locul lui în această acțiune”, se arată în rechizitoriu.

Datele din dosar arată că relația dintre Călin Georgescu și Marian Motocu nu s-a limitat la contacte ocazionale, ci a fost susținută printr-un volum consistent de comunicări. Procurorii menționează existența a peste 150 de mesaje directe între cei doi, ceea ce indică o legătură constantă și structurată.

În cadrul acestor interacțiuni, Georgescu ar fi oferit inclusiv recomandări strategice. Una dintre acestea viza apropierea de George Mocanu, fost parlamentar din Republica Moldova, ceea ce sugerează încercări de extindere a rețelei sau consolidare a influenței.

Pe baza tuturor acestor elemente, anchetatorii susțin că Georgescu „a aderat și a sprijinit” organizația descrisă în dosar. În consecință, pentru aceste acuzații a fost dispusă disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un dosar separat, care vizează caracterul fascist și antisemit al grupării.