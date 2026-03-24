Călin Georgescu a semnat marți, 24 martie, controlul judiciar la sediul Poliției din Buftea, după care a susținut un discurs în care i-a îndemnat pe românii cu resurse financiare să dea dovadă de solidaritate și să sprijine persoanele aflate în dificultate.

Călin Georgescu a subliniat importanța responsabilității sociale și a implicării civice, invocând valori creștine și exemple din istorie, și a făcut apel la românii cu posibilități financiare să ofere sprijin persoanelor vulnerabile.

„Știți cum, când în semeni într-un ogor plin de patimi, singura sămânță este cea a dragostei. (…) Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești. Sunt foarte mulți oameni săraci, foarte mulți oameni obidiți, năpăstuiți, cu pensii de mizerie. (…) îi îndemn să aleagă dragostea pentru cel năpăstuit.”, a declarat acesta.

Acesta a afirmat că marii români au investit în „fibra națională” prin ajutorarea semenilor și a subliniat că trăirea creștină nu se limitează la spațiul bisericii, ci începe prin faptele de ajutorare a celor din jur.

„Când semeni într-un ogor plin de patimi singura sămânță este cea a dragostei. Trăirea creștină nu se oprește la poarta bisericii, ci fix de acolo ea trebuie să înceapă să dăruiască și să fie pusă în valoare. Marii români au înțeles acest lucru și au crezut cu toată tăria lor și cu toată ființa lor în ceea ce înseamnă investiția în fibra națională. Îl menționez pe Jean Mihail, care a fost de departe cel mai mare, Emanoil Gojdu sau Stelian Popescu, ar trebui să vă spună ceva, cel care a făcut Casa de cultură a studenților din București.”, transmite Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut un apel către persoanele înstărite din România să sprijine financiar persoanele aflate în dificultate, exprimându-și totodată convingerea că astfel de gesturi ar putea avea loc chiar în perioada imediat următoare.

„Pentru că adevărul și adevărata putere în adevăr nu este prin ceea ce ai, ci prin ceea ce dăruiești. Pentru că mecenatul este participare și dialog prin a dărui, prin dar. Eu spun că oare românii avuți astăzi din această țară a noastră nu trăiesc și ei asemenea sentiment de bucurie? Eu cred că da. Și de aceea le spun și aleg că dragostea lor, eu sunt convins că dragostea lor pentru căi săraci din această țară se va întâmpla zilele acestea pentru că sunt foarte mulți oameni săraci, obidiți, năpăstuiți, cu pensii de mizerie și la o pensie de 1.200 de lei ca să plătești toate taxele acestui regim fanariot este foarte greu.”, mai arată Călin Georgescu.

Acesta le cere să susțină și agricultura românească, ce se află „la un moment foarte critic în istoria noastră”.

„Îi îndemn să aleagă dragostea pentru cel năpăstuit și pentru cel sărac din această țară și, desigur, să sprijine agricultura românească care este la un moment foarte critic la istoria noastră. Fără agricultură nu vom putea trăi. Ajutăm nu să fim văzuți, ci să fim alături.”, mai punctează suveranistul.

În același context, Călin Georgescu a criticat politicile de mediu promovate la nivel european, pe care le consideră dăunătoare pentru economia națională.