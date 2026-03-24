Situația discursului lui Călin Georgescu a generat reacții puternice, în contextul în care poziționarea sa ca suveranist este pusă sub semnul întrebării prin raportare la teme și idei considerate de critici ca fiind apropiate de globalism.

În ultimele luni, dezbaterile și aparițiile publice ale lui Călin Georgescu au readus în atenție mai multe afirmații controversate, iar discuțiile din spațiul public s-au intensificat vizibil.

Cristian Terheș a explicat că există o problemă de coerență între discursul asumat și anumite aspecte din trecutul lui Călin Georgescu, arătând că aceste contradicții nu pot fi ignorate.

„Dar acum că ai ridicat această problemă, vin și mă întreb, totuși, dacă spui că ești suveranist, cum se face că ai fost atâția ani de zile membru plin într-o organizație profund globalistă, masonică? Din partea unei alte țări. Dar ce credeți că îi face pe toți acești oameni să-l urmeze? Mie e greu să înțeleg, nu știu. Mie e imposibil să înțeleg. Că nu vreau să jignim pe nimeni, Doamne ferește”, a declarat Cristian Terheș.

Acesta a continuat și a făcut apel la reanalizarea dezbaterilor din campania electorală, sugerând că unele elemente ale discursului lui Călin Georgescu ridică semne de întrebare privind capacitatea de reprezentare.

„Îi invit pe oameni să revadă dezbaterile de la prezidențialele din 2024, unde am fost mai ales eu cu el. Dacă cineva are impresia astăzi că o țară se poate reprezenta internațional cu poeme și cu zicători din astea și citate din filme hollywoodiene și desene animate…”, a spus Cristian Terheș.

Prin aceste declarații, Cristian Terheș a contestat direct pozițiile exprimate de Călin Georgescu și a explicat de ce nu l-a susținut public.

Evoluția pozițiilor exprimate de Călin Georgescu a generat reacții și în zona interpretărilor religioase și ideologice, unde unele afirmații au fost considerate problematice de către critici.

Cristian Terheș a explicat că face o diferență clară între persoana lui Călin Georgescu și ideile promovate public, subliniind că nu îl judecă la nivel personal, dar contestă anumite afirmații punctuale.

El a precizat că, în timpul campaniei, cei doi au avut dezbateri corecte și respectuoase, însă a insistat că problemele apar atunci când sunt analizate concret temele promovate.

„Fac distincție între cine este Călin Georgescu ca om și nu sunt în măsură să îl judec pe Călin Georgescu ca om. Ne-am întâlnit în campanie, ne-am respectat, dar când vorbim despre chestiuni punctuale apar probleme. Dar când vorbim despre chestiuni punctuale, de exemplu apă, hrană, energie, nu este ceva ce au inventat Călin Georgescu. Este o idee, un plan de control al populației masă dezvoltat de forumul de la Davos. Căutați pe internet. Și cine nu știe să caute, să întrebe ChatGPT. Adică nu e o chestiune nouă. (..) Și am stat o dată de curiozitate, după într-adevăr, după ce s-au anulat alegerile din 2024, să văd și eu ce-i cu dânsul. Că nu eram la curent cu toate lucrurile acestea. Și conceptul vine din 2011. Așa, cine l-a dezvoltat? Forum pe economic. Am avut dreptate. Manual? Am avut dreptate. Deci atunci să îmi vină să îmi explice cineva, eu întreb filozofic vorbind, cum cineva care se pretinde suveranist, promovează un astfel de concept care e dezvoltat de organizații globaliste. Ce e în spate? Apoi, cum era aia, nu deșteptarea în conștiință, trezirea în conștiință. Stați că acum astăzi a fost trezirea în intelect, sau așa am văzut, în inteligență. Ia căutați că asta e nou acum. Trezirea în inteligență? Ia vedeți, dați o căutare. Deci, cred că ne prostim cu totul. Trezirea în conștiință. Repet, cine vrea să afle de unde vine tema respectivă, este o temă masonică New Age. Să se caute pe internet. Este o altă formă dată Bisericii sau a credinței. Da”, a spus Cristian Terheș.

„El a dat ca exemplu afirmații legate de figura lui Iisus, explicând că, din perspectiva credinței creștine, interpretarea prezentată este eronată și contrazice fundamentul teologic. Mie ce mi-a atras atenția, pe lângă chestiile poeziile astea și zicările pe care le zicea în emisiuni, a fost într-una dintre cărțile sale, vorbește despre Iisus. Și vorbind despre el, spune în felul următor, că Iisus a fost răstignit pentru că a fost un revoluționar. Ori pentru noi, pentru creștini, care înțelegem Biblia și mesajul Bisericii și rolul sacrificiului lui Iisus, mai ales acum că suntem și în postul Paștelor, Iisus a fost răstignit de romani, nu pentru că a fost un revoluționar. Că dacă ar fi fost un revoluționar, era răstignit pe drept. Adică pedeapsa lui era justă. Iisus a fost răstignit tocmai nevinovat fiind.(…) Ori dacă tu vii și spui că Iisus a fost un revoluționar, înseamnă că tu nu înțelegi o chestie fundamentală din credința creștină, care îți spune contrariul.(…) Pare că discursul dumnealui combină teme din creștinism, hinduism, confucianism, complicat. Nici nu vreau să intrăm acum în detalii. Dânsul a mai avut niște afirmații și anterioare. Am văzut așa mai mi apar pe TikTok sau pe Facebook, unde spunea, ataca biserica la greu. De exemplu, țin minte o declarație dânsului cu femeia. Cum domnule, spune Biblia că femeia să fie supusă bărbatului? Păi ce treabă e asta? Cum să fie supusă bărbatului? Păi e un gest de dispreț. Din contră, nu. Dacă vă uitați la context și la sens, Biblia nu vorbește despre femeia în a fi supusă bărbatului, în sensul că să fie sclava lui. (…)”, mai spune Terheș.

Prin aceste declarații, Cristian Terheș a contestat modul în care Călin Georgescu abordează teme religioase și a indicat neconcordanțe în discurs. Cristian Terheș a afirmat că, în opinia sa, fiecare încearcă să influențeze percepțiile publice, însă a subliniat că România este o societate liberă în care fiecare este liber să îl susțină pe Călin Georgescu dacă dorește.