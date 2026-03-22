Jurnalistul Dan Andronic a comentat duminică, 22 martie, pe TikTok afirmațiile făcute de Călin Georgescu acum ceva vreme privind prețul apei, subliniind că acestea nu sunt deloc noi și că realitatea legată de resursele de apă a fost discutată public de mult timp.

Andronic a precizat că, într-un editorial pe care l-a scris recent, a evidențiat atacurile asupra instalațiilor de desalinizare din Orientul Mijlociu și faptul că 40% din populația regiunii depinde de aceste surse.

Multe persoane au sărit imediat bucuroase că se confirmă spusele lui Călin Georgescu. Jurnalistul a subliniat însă că Georgescu a afirmat doar că apa va deveni mai scumpă decât benzina, o idee pe care Andronic a catalogat-o drept „o prostie”.

Dan Andronic a adăugat că subiectul războaielor pentru apă nu este unul recent, amintind de un discurs al economistului Daniel Dăianu din 2010, care avertiza clar asupra consecințelor lipsei apei în regiune.

Andronic a explicat diferența între un expert care susține conferințe ample pe tema unei probleme și cineva care doar repetă fraze scoase din context, considerând că Georgescu se încadrează în a doua categorie.

„Despre Călin Georgescu și spusele sale. Am scris un editorial, am făcut câteva observații legate de faptul că sunt atacate instituțiile de desalinizare din Orientul Mijlociu și am spus că apa va deveni un lux. 40% din populația din Orientul Mijlociu se aprovizionează din această sursă. Bineînțeles că au apărut tot felul de cetățeni care au spus: «V-a zis Călin Georgescu că…» Nu, Călin Georgescu a spus o prostie, că apa va deveni mai scumpă ca benzina. Haideți să vă lămuresc simplu, deși puteți să căutați singuri, ca să vedeți exact despre ce este vorba. Eu l-am auzit prima dată pe Daniel Dăianu vorbind despre războaiele pentru apă în 2010, deci acum 16 ani. Și credeți-mă, cum știe Daniel Dăianu să vorbească despre o catastrofă, mai rar așa ceva. Și el a ținut o conferință întreagă, n-a spus o propoziție, pentru că diferența între un savant, un om care știe despre ce este vorba și unul care doar aude diverse chestii sau își aduce aminte este că primul ține conferințe, iar al doilea vorbește în propoziții. Cazul lui Călin Georgescu”, a afirmat Dan Andronic în videoclipul postat pe TikTok.

Jurnalistul a punctat că istoria conflictelor pentru apă este foarte veche. El a amintit de bătăliile din antichitate între imperii pentru controlul resurselor de apă, subliniind că lucrurile nu sunt deloc noi, așa cum cred acum românii mai puțin informați.

De asemenea, Dan Andronic a adus în discuție declarațiile lui Boutros Boutros-Ghali, secretarul general al ONU în anii ’80, care avertizase că următorul război în Orientul Mijlociu va fi purtat pentru apă, nu pentru politică.

Boutros-Ghali făcea referire la costurile relativ mai mari pentru aprovizionarea cu apă comparativ cu combustibilul, un aspect care a fost ulterior contracarat prin construirea uzinelor de desalinizare.

În concluzie, Dan Andronic a subliniat că ideile prezentate de Călin Georgescu nu sunt nici surprinzătoare, nici recente.

Apa din Orientul Mijlociu, supranumită „aurul alb”, a fost mereu o resursă strategică, iar amenințările legate de prețurile ei și de conflictele pentru controlul acesteia fac parte dintr-o realitate cunoscută de decenii.

Călin Georgescu, potrivit jurnalistului, doar și-a reamintit pasaje din lecturile sale din tinerețe, prezentând apoi subiectul cu un aer dramatic, care i-a cucerit pe mulți români.