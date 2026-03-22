Istoricul Stejărel Olaru a vorbit despre posibila legătură a lui Călin Georgescu cu Securitatea. Potrivit acestuia, în documentele analizate până acum nu există dovezi care să indice o colaborare a lui Georgescu cu fosta Securitate.

„În primul rând, eu, personal, nu am identificat până acum nicio urmă care să mă facă să cred că ar fi fost colaborator al Securității”, a declarat istoricul.

Analiza se bazează inclusiv pe traseul profesional al lui Georgescu înainte de 1989, când acesta era inginer agronom. În acest context, au apărut afirmații conform cărora ar fi beneficiat de specializări în Occident, în Marea Britanie și Statele Unite, în anii ’80.

„A făcut Agronomie, dar era inginer pe partea asta, funciară. S-a spus, au fost voci respectabile care au spus că în a doua jumătate a anilor ’80, când era la Făgăraș, a făcut studii de specializare în Marea Britanie și în Statele Unite. Dacă acest lucru s-a întâmplat, aceasta este o urmă, un indicator precis în ceea ce privește eventuala colaborare cu Securitatea. În anii ’80, mai ales în a doua jumătate a anilor ’80, dacă ar fi primit aprobarea regimului să plece la specializare ca inginer în Occident, nu există nicio îndoială că ar fi avut o relație strânsă sau mai puțin strânsa cu Securitatea”, a explicat acesta.

Totuși, istoricul pune sub semnul întrebării veridicitatea acestor informații și indică lipsa unor documente oficiale care să confirme deplasările externe.

„Eu nu cred că această informație este veridică. Când CNSAS a făcut analiza, bineînțeles că a solicitat documente de la toate instituțiile care dețin Arhiva Securității. Aici e foarte simplu, de exemplu. Eu nu știu dacă a cerut, dar cred că a cerut informații de la direcția pașapoarte. Să-i vedem pașaportul. Domnule, a avut pașaport? Primeai pașaport atunci doar dacă călătoreai. Eu nu cred sau nu am găsit până acum dovezi care să confirme că a fost în Anglia și în Statele Unite înainte de ’90”, a precizat istoricul.

Olaru a adăugat că eventuale indicii ar trebui să existe în arhivele locale.

„Nu cred că a fost ofițer, pentru că are profil de informator. Asta e clar, se vede pe el că are profil de informator”, a arătat istoricul.

Acesta consideră că discuția nu ar trebui să se limiteze doar la perioada comunistă, ci să vizeze și modul în care Georgescu a ajuns ulterior în cercuri influente.

Istoricul susține că evoluția lui Călin Georgescu după 1990 este esențială pentru a înțelege traiectoria sa publică și politică.

„El își construiește destinul cu acești oameni pe care i-am menționat și în umbra cărora stă și pe care îi folosește pentru a-i deschide ușile”, a explicat acesta.

Jurnalistul Mihai Tatulici a adus în discuție prezența lui Georgescu în structuri asociate foștilor securiști.

„Încă în campania electorală l-am găsit. Există și un catalog editat în care apare și Meleșcanu și Georgescu ținând cuvântări acolo. Cine îl împinge pe agronomul acesta să ajungă în cercurile astea, să fie un fel de umbră a lui Malița care umbla în cercurile securității ca la el acasă?”, a afirmat acesta.

Istoricul a confirmat existența unor astfel de legături și a indicat persoane care l-ar fi susținut.

„A fost protejatul lui Malița care l-a propulsat. Înainte, a lucrat cu Leahu, de la ecologiști, în 1990, care a fost informator al Securității și el”, a spus istoricul.

Acesta consideră că apropierea de astfel de cercuri nu este întâmplătoare și ține de capacitatea lui Georgescu de a se integra în aceste medii.

„Aici cred că a fost dibăcia lui de a se infiltra într-un astfel de anturaj. De a găsi soluții pentru a fi remarcat ca un băiat muncitor, serios, care are viitor și care trebuie sprijinit pentru a-și face ocazii? Eu cred că aici ține de dibăcia a lui”, a explicat istoricul.

Discuția a continuat cu referiri la întâlniri externe și posibile conexiuni internaționale.

„Că deja încă de atunci, și de mai devreme chiar, el avea un plan în ceea ce privește proiectul lui politic. Nu știu când l-a construit de fapt”, a arătat istoricul.

Olaru susține că proiectul politic a lui Călin Georgescu nu ar fi unul individual.

„Părerea mea este că jocul lui politic mare și-l imaginează undeva de prin 2015 încoace și cred că ușor-ușor el devine parte a unui proiect care nu este de fapt al lui, ci al altora. El în momentul acesta a devenit vectorul cel mai important al războiului hibrid care are loc în România”, a declarat acesta.

Discuția a inclus și afirmații despre influențe externe și propagandă.

„Rușii folosesc pe oricine îi avantajează. Deci, Georgescu nu trebuie să facă niciun efort. Ei dacă pescuiesc un papagal undeva care zice bine în avantajul lor, imediat îl cultivă”, a completat Mihai Tatulici. „Da. Și asta au făcut”, a confirmat istoricul.

Întrebat despre susținerea venită din partea unor persoane asociate serviciilor, istoricul a indicat mesajele promovate de Georgescu.

„Din momentul în care în societatea noastră începe să fie cât mai viguros mesajul acesta care, sigur, ține de dezinformare și de propagandă, mesajul acesta anti-UE și anti-NATO de prin 2015-2016 încoace, care este coroborat cu toate prostiile astea: că suntem în genunchi în fața străinilor, a Bruxelles-ului, a Washingtonului”, a răspuns acesta.

Acesta a făcut referire și la întâlnirile lui Georgescu cu Sebastian Ghiță.

„M-am întâlnit cu Sebastian Ghiță și 7-8 similari”, a susținut Georgescu, în timp ce Ghiță a arătat că cei „7-8 similari” sunt „ruși și sârbi.”

Istoricul consideră că aceste elemente indică o direcție clară.

„În mod evident el poartă acest mesaj care este construit de propagandă pentru a dezinforma și pentru a submina”, a concluzionat acesta.

Olaru a ridicat și o altă problemă legată de comportamentul public al lui Georgescu.

„Noi trebuie să aflăm răspunsul dacă omul acesta este bolnav sau nu. Uitați-vă la ceea ce ne spune ori de câte ori are ocazia. El citează din desene animale, din discurs legionar, din filmul „Frăția Inelului”, din filmul „Burebista”, de oriunde își găsește câteva expresii, propoziții care îi servesc. Și din Tom și Jerry citează. Deci, pe mine, de fapt, asta e întrebarea care mă frământă”, a arătat acesta.

Istoricul a menționat și o informație din trecutul personal al lui Georgescu.