De la preluarea mandatului, dr. Florin Lăzărescu spune că și-a propus două direcții majore, adică modernizarea CMSR și promovarea unei stomatologii centrate pe pacient.

Pentru performanțele realizate, CMSR a fost inclus de către Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, prilej cu care dr. Florin Lăzărescu a oferit un interviu publicației în care a venit cu mai multe detalii despre proiectele din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care credeți că a fost cel mai important proiect pe care l-ați girat din poziția de președinte CMSR?

DR. FLORIN LĂZĂRESCU: De când am preluat responsabilitatea de președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin votul colegilor mei, am urmărit permanent două direcții complementare: pe de o parte dezvoltarea profesiei și modernizarea Colegiului, dar urmărind permanent interesul pacientului și sănătatea orală a românilor.

În ceea ce privește activitatea internă a CMSR, aș menționa procesul amplu de modernizare a regulamentelor, implementarea transparenței și introducerea noilor reguli privind publicitatea în stomatologie, prin actualizarea Codului Deontologic. Aceste reglementări, aliniate standardelor europene, permit promovarea serviciilor medicale în condiții de etică și responsabilitate.

Pe componenta dedicată pacientului, un moment-cheie a fost realizarea Studiului Național privind Starea de Sănătate Orală a Românilor, care a oferit o imagine realistă asupra nevoilor populației, ajutându-ne să fundamentăm negocierile și dialogul interinstituțional purtat de CMSR autoritățile, inclusiv CNAS. De aceea, cred că nu pot să vorbesc despre un singur proiect, ci despre o viziune coerentă care unește reformele interne, dialogul interinstituțional, toate orientate spre o stomatologie modernă și centrată pe pacient.

C: Pentru anul în curs, care sunt principalele preocupări ale CMSR?

FL: Pentru anul în curs, principalele noastre preocupări vizează digitalizarea, educația medicală continuă și prevenția în sănătatea orală. Un proiect prioritar este platforma digitală MyCMSR, care devine disponibilă pentru toți medicii stomatologi din România. Este un proces tehnic complex, motiv pentru care înscrierea se face treptat. A început în luna octombrie cu primii 250 de medici din Colegiul Medicilor Stomatologi din București și continuă etapizat în toate colegiile teritoriale. MyCMSR este o platformă digitală care oferă medicilor acces rapid și sigur la toate serviciile profesionale, de la evidența creditelor EMC la transmiterea documentelor și plata cotizației, reprezentând un pas esențial spre un colegiu complet digitalizat și eficient.

În paralel, continuă reforma regulamentului privind Educația Medicală Continuă, menită să diversifice formele de învățare și să le adapteze nevoilor actuale ale profesiei. Tot în 2025, CMSR, în parteneriat cu UMF „Carol Davila” și UNATC, pregătește o campanie națională de promovare a sănătății orale în școli. Scopul este prevenirea afecțiunilor stomatologice prin educație timpurie și dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase.

Un alt obiectiv major este continuarea dialogului cu CNAS și cu celelalte instituții responsabile, pentru consolidarea finanțării serviciilor stomatologice și creșterea accesului pacienților la tratamente de bază.

Totodată, CMSR este implicat în procesul de actualizare a tematicii și bibliografiei pentru examenul de rezidențiat, în baza prevederilor Ordinului comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației. Este un demers pe care îl desfășurăm în colaborare cu mediul universitar, prin Alianța G6-UMF, pentru a asigura calitatea și actualitatea informațiilor transmise, coerența între pregătirea academică și pregătirea clinică. Prin această colaborare, CMSR își reafirmă angajamentul de a contribui la formarea viitorilor medici stomatologi la cel mai înalt nivel profesional.

C: Vă rugăm să ne explicați care sunt obiectivele CMSR și cum se desfășoară activitatea instituției?

FL: Obiectivele CMSR sunt structurate pe mai multe planuri, în funcție de prioritățile profesiei și de contextul național, dar direcția principală rămâne aceeași: modernizarea colegiului, consolidarea profesiei, creșterea accesului pacienților la servicii stomatologice și o reprezentare solidă în dialogul cu partenerii instituționali, naționali și europeni.

Activitatea CMSR se desfășoară într-un cadru organizat și transparent. Biroul Executiv Național, Consiliul Național și Adunarea Generală se reunesc periodic pentru a analiza și adopta deciziile care privesc întreaga comunitate medicală. Mapele de lucru ale Consiliului Național sunt publicate cu cel puțin 72 de ore înainte de ședințe, iar rezumatele și hotărârile adoptate, inclusiv anunțuri importante sunt disponibile online (site oficial, canal de WhatsApp, pagina de Facebook), pentru ca fiecare membru să poată urmări activitatea instituției.

Biroul Executiv Național organizează, ori de câte ori este necesar, ședințe individuale cu reprezentanții colegiilor teritoriale, pentru a analiza situațiile specifice și a identifica soluții adaptate fiecărui context local. O altă formă de colaborare și deschidere o reprezintă organizarea ședințelor Consiliului Național în afara Capitalei, pentru a consolida relația dintre CMSR și colegiile teritoriale. După reuniunea desfășurată la Iași, în luna septembrie 2025, un nou Consiliu Național va fi organizat anul viitor la Cluj, continuând astfel tradiția unei prezențe active și echilibrate a conducerii CMSR în întreaga țară.

De la preluarea mandatului, am promovat, împreună cu echipa mea, o cultură a transparenței și dialogului constant. Fie că vorbim despre Codul Deontologic și Ghidul de bune practici privind publicitatea, reforma regulamentului EMC sau despre aplicația digitală MyCMSR, toate aceste proiecte au fost prezentate public și supuse consultării. Încurajăm permanent comunitatea să ofere feedback, tocmai pentru ca regulamentele și instrumentele digitale pe care le dezvoltăm să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale medicilor.

Pe plan extern, CMSR își consolidează poziția în spațiul european prin aderarea la FEDCAR (Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators), ceea ce permite să reprezentăm profesia românească în forurile decizionale europene și să aducem în România modele și bune practici internaționale.

Totodată, congresele stomatologice din țară devin tot mai profesioniste și mai conectate la tendințele internaționale, reunind zeci de lectori de prestigiu din întreaga lume și oferind medicilor români acces direct la cele mai noi cunoștințe și tehnologii din domeniu. Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă parteneriatul în premieră dintre Colegiul Medicilor Stomatologi din București și European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD), în cadrul căruia ediția de anul viitor a Congresului CMSB va fi organizată în parteneriat cu această prestigioasă societate europeană.

Așadar, CMSR este astăzi o instituție activă, conectată și deschisă, care funcționează pe principii de transparență, colaborare și responsabilitate, urmărind constant îmbunătățirea profesiei și a serviciilor oferite pacienților.

C: Cum credeți că va arăta instituția pe care o conduceți peste 10 ani?

FL: Îmi doresc ca peste 10 ani să avem un colegiu adaptat erei digitale și noilor tehnologii, într-o perioadă în care tranziția digitală și inteligența artificială vor influența profund practica medicală. Văd un Colegiu al Medicilor Stomatologi din România complet digitalizat, eficient și conectat internațional, capabil să folosească tehnologia în sprijinul profesiei și al pacienților, fără a pierde însă esența valorilor care definesc medicina: etica, onestitatea, educația continuă și grija față de pacient.

În paralel, îmi imaginez un colegiu activ și influent în politicile publice de sănătate orală, implicat în reducerea inegalităților în materie de sănătate. Peste un deceniu, îmi doresc să vedem un colegiu profesionist, modern și respectat, construit pe principii clare: transparență, competență și responsabilitate față de pacient.

C: Pe termen mediu și lung, care sunt principalele provocări cu care se confruntă CMSR?

FL: Pe termen mediu și lung, principalele provocări ale CMSR țin de adaptarea profesiei la schimbările rapide din societate și din sistemul de sănătate, fără a pierde echilibrul dintre modernizare și valorile fundamentale ale profesiei. Provocările nu lipsesc niciodată, dar fiecare dintre ele reprezintă și o oportunitate de a construi un colegiu mai modern, mai unit și mai relevant pentru comunitatea stomatologică și pentru pacienți.

C: Cum vedeți viitorul sistemului medical prin prisma priorităților instituției dvs?

FL: Sistemul de sănătate din România are nevoie, fără îndoială, de o reformă profundă, de investiții considerabile și de o implicare constantă și eficientă a specialiștilor din instituțiile responsabile de sănătate.

Țara noastră are șansa reală de a-și construi un sistem medical rezilient, capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienților și provocărilor viitorului. Apartenența la Uniunea Europeană și aderarea la OCDE sunt două elemente-cheie în acest proces. Uniunea Europeană ne oferă acces la instrumente financiare esențiale, precum EU4Health, Mecanismul de Redresare și Reziliență și Programul Operațional Sănătate, dar și know-how european care poate accelera modernizarea infrastructurii, digitalizarea și formarea profesională. În același timp, aderarea la OCDE va oferi României acces la date de încredere, care pot fundamenta politici publice de sănătate performante.

Toate aceste direcții sunt în deplină concordanță cu prioritățile CMSR, care vizează modernizarea profesiei, integrarea sănătății orale în politicile publice, educația continuă și digitalizarea completă a sistemului profesional.