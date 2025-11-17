Banca Națională precizează că aversul noii monede a fost conceput pentru a reuni simboluri reprezentative ale mediului academic, într-o compoziție grafică gândită să sugereze tradiția și vocația formării profesionale.

În partea superioară este plasată inscripția „ROMANIA”, realizată în arc de cerc pentru a conferi unitate elementelor vizuale, iar în partea centrală se disting atât valoarea nominală, „1 LEU”, cât și stema României, integrate într-un mod care să sublinieze caracterul oficial al emisiunii.

Instituția subliniază faptul că anul de emisiune „2025” apare pe avers într-o poziționare care completează ansamblul grafic fără a încărca vizual structura monedei. În realizarea modelului au fost avute în vedere aspecte care să permită citirea facilă a inscripțiilor și recunoașterea rapidă a elementelor simbolice.

Reprezentanții BNR menționează că selecția tombacului cuprat ca material de bază permite atât redarea detaliată a elementelor grafice, cât și obținerea unui finisaj adecvat pentru o piesă destinată colecționarilor. Materialul este utilizat frecvent în emisiunile numismatice cu caracter aniversar, datorită durabilității și aspectului uniform al suprafeței.

Reversul piesei păstrează tema aniversară și include inscripția dispusă circular „UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES”, astfel încât numele complet al instituției să fie lizibil și integrat într-o compoziție coerentă.

În partea centrală a monedei este reprezentată o imagine a clădirii Universității, element menit să redea vizual repere arhitecturale ușor recognoscibile ale instituției.

De asemenea, anul „1945”, care marchează înființarea universității, este inserat într-un mod care evidențiază tradiția de opt decenii a acesteia. Prin includerea acestei date, BNR urmărește să sublinieze continuitatea activității academice într-un oraș cu un profil educațional consolidat.

Pentru a asigura o prezentare adecvată, monedele sunt ambalate individual în capsule de metacrilat transparent, material ce protejează piesele împotriva deteriorării. Capsulelor li se adaugă pliante de prezentare, în care sunt incluse informații privind tema și caracteristicile tehnice ale emisiunii, pliantele fiind ulterior încastrate în mape cartonate realizate special pentru această ediție.

BNR anunță că tirajul maxim al monedelor din tombac cuprat dedicate aniversării UMFST „George Emil Palade” este de 5.000 de exemplare, număr stabilit în funcție de interesul estimat al colecționarilor.

Prețul de vânzare al unei monede este de 260 de lei, sumă calculată fără TVA și care include atât pliantul de prezentare, cât și mapa cartonată în care este introdusă piesa.

Instituția precizează că aceste monede au statut de mijloc legal de plată pe teritoriul României, chiar dacă sunt concepute în primul rând pentru colecționare și pentru marcarea unui moment aniversar din istoria universității.

Publicul poate achiziționa piesele prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale, respectiv cele din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Lansarea prin aceste filiale urmează procedura standard aplicată pentru emisiunile numismatice, BNR precizând că distribuția va respecta calendarul stabilit și regulile instituționale în vigoare.