Claudiu Năsui afirmă că greva primarilor are la bază exclusiv problema finanțării și susține că mecanismul actual de alocare a fondurilor este profund politizat. El consideră că primarii care au conexiuni la nivel guvernamental beneficiază de resurse suplimentare, în timp ce cei care nu au susținere politică sunt dezavantajați.

„Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul”, afirmă Claudiu Năsui.

Fostul ministru al Economiei explică faptul că, în fiecare an, odată cu dezbaterea legii bugetului, se repetă același tipar: primarii merg la București pentru a obține alocări mai mari. În opinia sa, acest mecanism nu are legătură cu performanța administrativă, ci cu presiunea politică exercitată asupra celor aflați la putere.

El susține că sistemul actual încurajează „tragerea sforilor” în interiorul partidelor și al guvernului, în locul unei competiții bazate pe eficiență și dezvoltare locală.

„Sistemul din România de finanțare a localităților este foarte politizat. Ești conectat la guvern? Primești mai mulți bani. Nu ești? Nu primești bani”, spune Claudiu Năsui.

Potrivit acestuia, tocmai această realitate explică numeroasele mesaje publice ale unor primari care reclamă lipsa fondurilor. Năsui consideră că astfel de declarații sunt, de fapt, o formă de presiune publică pentru obținerea unor sume mai mari.

În plus, el atrage atenția că actualul sistem influențează inclusiv comportamentul electoral, susținând că primarii migrează frecvent către partidele aflate la guvernare pentru a-și crește șansele de finanțare.

„Pentru că în actualul sistem așa primești mai mulți bani dacă ești primar. Nu făcându-ți treaba de primar cât mai bine. Nu. Ci trăgând sfori la partid și în guvern ca să-ți dea mai mulți bani”, afirmă Claudiu Năsui.

În analiza sa, Claudiu Năsui susține că soluția pentru a elimina tensiunile și suspiciunile legate de finanțarea primăriilor este schimbarea regulii de distribuire a impozitului pe venit. El propune ca întreaga sumă colectată din acest impozit să fie repartizată direct către localități, proporțional cu numărul de locuitori.

„Să fie împărțit tot impozitul pe venit la localități și date fiecărei localități în funcție de numărul de locuitori”, spune Claudiu Năsui.

Fostul ministru afirmă că o asemenea formulă ar face finanțarea obiectivă și predictibilă, eliminând posibilitatea manipulării politice. În opinia sa, primarii nu ar mai fi nevoiți să caute sprijin la centru și nici să migreze către partidele de guvernare pentru a obține fonduri.

El susține că această schimbare ar crea și un stimulent real pentru dezvoltare, deoarece administrațiile locale ar avea interes direct să atragă investiții și noi locuitori.

„Primarii ar avea interes să dezvolte localitatea cât mai mult și să atragă cât mai mulți oameni. Pentru că doar așa pot primi mai mulți bani”, afirmă Claudiu Năsui.

În plus, fostul ministru critică birocrația actuală, arătând că firmele care au puncte de lucru în mai multe localități sunt obligate să facă înregistrări și raportări separate în fiecare dintre acestea. El consideră că acest sistem complicat există tocmai pentru a permite guvernului să distribuie sumele către autoritățile locale.

„Știați că, în România, dacă o firmă are puncte de lucru în 20 de localități, trebuie să facă înregistrări fiscale în 20 de locuri, cu 20 de CUI-uri și în fiecare lună trebuie să facă 20 de raportări și încă 20 de ordine de plată diferite? O demență totală”, spune Claudiu Năsui.

Totodată, el arată că actuala formulă dezavantajează localitățile din care oamenii fac naveta, deoarece impozitul este direcționat către locul de muncă, nu către domiciliu. Reforma propusă ar elimina și această problemă.

În opinia sa, singurul dezavantaj real al sistemului propus ar fi pierderea influenței politice a liderilor de la centru asupra primarilor.

„Singurul dezavantaj ar fi că politicienii de la centru își pierd din puterea politică pe care o au asupra primarilor”, afirmă Claudiu Năsui.

El mai susține că primăriile care nu s-ar putea susține financiar ar trebui să completeze veniturile din taxe locale sau, în ultimă instanță, să fie comasate cu alte unități administrative. În opinia sa, aceasta ar fi o modalitate reală de a face reorganizare administrativă.