Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, afirmă că în Capitală ar fi fost lansată o amplă campanie de dezinformare, care ar viza direct imaginea sa în plină perioadă electorală. Într-o postare pe rețelele de socializare, liberalul susține că mai multe camionete pe care sunt montate panouri publicitare circulă prin oraș afișând mesaje calomnioase.

„Avem o mega contra campanie. Zeci de astfel de camionete plasate prin tot orașul. Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la adresa mea, lucruri care NU au legătură cu adevărul!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Potrivit acestuia, elemente din activitatea sa publică ar fi folosite într-un context denaturat, pentru a-i afecta credibilitatea în ochii alegătorilor.

„Se folosesc de elemente cu totul onorabile din cariera mea și le pun într-o lumină odioasă”, a mai afirmat edilul.

În aceeași postare, Ciucu critică felul în care s-ar folosi resurse considerabile pentru diseminarea acestor mesaje. El susține că atacurile nu se limitează la mediul online, ci se extind și în spațiul public.

„Nu le mai ajunge TikTok-ul și banii băgați acolo (sute de mii), nu le mai ajunge Meta, unde practic nu poți raporta nimic fără ANCOM (care nu face nimic), nu le mai ajung site-urile — simulacru; acum plimbă toate aceste mizerii, cu fotografia mea în oraș, pe camioane”, a declarat acesta.

Liberalul a afirmat că va analiza legalitatea acestor acțiuni și ia în calcul acționarea în justiție a celor implicați.

„O fi legal? Mă documentez și îi voi chema în justiție! Dar ticăloșii sunt alții”, a precizat el.

În același mesaj, Ciucu a indicat că în spatele acestor acțiuni s-ar afla un contracandidat cu „buget nelimitat” de campanie.

„Un singur om are interesul, bani negri și buget de campanie fără limite. Să-ți fie rușine, Daniel! De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic!”, a mai transmis edilul.

Deși nu menționează explicit despre ce persoană este vorba, declarația pare să facă referire la unul dintre principalii săi rivali electorali.

Afirmațiile vin la scurt timp după ce Partidul Național Liberal a oficializat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, în cadrul ședinței Biroului Politic Național din 4 noiembrie.

După validarea candidaturii, Ciucu a anunțat că va merge în campanie cu o abordare pozitivă, centrată pe soluții pentru problemele Capitalei. El a declarat că scopul său este de a oferi bucureștenilor o administrație modernă și eficientă.

„Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primăria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus. Noi nu am pregătit atacuri murdare”, a precizat Ciucu.

Totodată, edilul a declarat în cadrul ședinței PNL că anumite sondaje care circulă în spațiul public ar putea fi „neasumate” și lipsite de credibilitate, menționând că acestea ar putea fi parte a unor strategii de influențare a opiniei publice.

Într-un alt episod tensionat din această perioadă, Ciprian Ciucu a reacționat după acuzațiile lansate de George Simion, liderul AUR, și jurnalista Anca Alexandrescu, potrivit cărora într-un bloc nou din Sectorul 6 ar locui „migranți ilegali”.

Cei doi au vizitat zona pe 5 noiembrie, afirmând că imobilul respectiv ar fi favorizat, în timp ce vizavi se află un bloc vechi locuit de români cu condiții modeste.

„Suntem în discuții cu oamenii, ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este Sectorul 6. Oamenii de aici vor să locuiască într-o capitală europeană (…). Mai încolo e un bloc unde vin migranți ilegali și au parte de toate condițiile necesare. E o altă combinație a acestor primari de sector care și-au bătut joc de țară”, a spus George Simion în filmarea publicată online.

Ciucu a reacționat imediat, acuzându-i pe cei doi de răspândirea unor informații false.

Într-o postare amplă, edilul a explicat că blocul prezentat drept „al imigranților ilegali” este, de fapt, o clădire privată, în regim hotelier, unde locuiesc temporar muncitori, inclusiv români, dar și persoane din alte țări.

„Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion. Blocul „reabilitat unde stau migranții” este un bloc privat în regim de hotel. Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primăria a reabilitat blocul acela”, a transmis Ciucu.

Acesta a precizat că blocul mai vechi, din apropiere, urmează să fie inclus în programul de reabilitare termică, dar lucrările se fac în limita bugetului disponibil.

„Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate. Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilităm în ritmul în care ne permit banii atrași”, a subliniat primarul.

El a adăugat că, în timpul mandatului său, au fost reabilitate 362 de blocuri, iar administrația locală a investit și în infrastructura școlară și preșcolară.

„Asta în timp ce construim și reabilităm zeci de școli și grădinițe. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot”, a mai explicat Ciucu.

În încheierea mesajului său, edilul a adăugat că zona în cauză beneficiază de investiții recente și că primăria va continua reabilitările.

„Lângă bloc este un loc de joacă făcut recent iar strada se prezintă bine. Foto 1 la comentarii. De asemenea, vom continua să reabilităm blocurile de acest fel, vedeți foto 2, la comentarii”, a scris el.

Ciucu a conchis spunând că va continua să intervină public atunci când apar informații false în spațiul electoral.