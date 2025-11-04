Ciprian Ciuca este oficial candidatul PNL la Primăria Capitalei. În cadrul ședinței, liberalii au decis și contribuțiile financiare pe care fiecare organizație le va aloca pentru campania electorală.

Sediul central al PNL va aloca 300.000 de euro.

Fiecare organizație de sector a PNL va contribui cu 20.000 de euro în perioada de precampanie.

Fiecare organizație de sector a PNL va contribui cu 30.000 de euro în timpul campaniei electorale.

Primarul Sectorului 6 a fost votat în unanimitate să intre în cursa electorală.

Ciprian Ciucu a declarat că alegerea de a candida la Primăria Capitalei nu a fost una ușoară, precizând că a analizat îndelung unde ar putea avea un impact pozitiv mai mare, la Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6.

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea”, a declarat în cadrul ședinței Ilie Bolojan, președintele PNL.

Potrivit premierului, un București „pus la punct” nu se realizează prin vorbe mari, ci prin reguli clare, echipe eficiente și respect pentru cetățeni.

Ciprian Ciucu își propune să ofere bucureștenilor o administrație modernă, eficientă și axată pe soluții concrete pentru dezvoltarea Capitalei.

„Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primaria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus. Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Ceea ce vedeți în sondaje e pe bune sau poate chiar mai bine. Sondajele care nu ne aparțin au fost date neasumat. S-a putut umbla pe marje. Ambele sondaje pe care noi le-am dat sunt făcute cu două case de opinie ale căror rezultate au fost validate de rezultatul alegerilor. Vă mulțumesc pentru vot!”, a declarat Ciprian Ciucu, în cadrul BPN.

Primarul Sectorului 6 a atras atenția în cadrul ședinței BPN că unele sondaje neasumate ar putea fi înșelătoare. El a explicat că rezultatele prezentate de echipa sa provin de la două case de opinie, validate prin comparație cu rezultatele reale ale alegerilor, și le-a mulțumit susținătorilor pentru vot.

„Bucureștenii au nevoie de competență și seriozitate în administrație, iar Ciprian Ciucu reprezintă aceste valori liberale în acțiune”, a mai spus Ilie Bolojan, liderul PNL.

”Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?

Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie.

Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6.

Dragii mei,

Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașament și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați… Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!

Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!

De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului

Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”!”, scria Ciprian Ciucu, în momentul anunțării candidaturii.