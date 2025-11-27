Premierul a explicat că, în ciuda reticenței generale față de majorările de taxe, situația României a impus o decizie rapidă și bine fundamentată.

Premierul a precizat că măsura nu a fost aleasă din dorința de a crește veniturile la buget, ci din necesitatea de a respecta angajamentele României față de Uniunea Europeană și de a evita riscul suspendării fondurilor europene. Contextul evaluării financiare din luna iulie și comparațiile cu nivelul de taxare din alte state membre au fost factori decisivi în luarea acestei decizii.

„Creșterea TVA a fost o necesitate, creșterea taxelor, în general, nu este un lucru bun să ne înțelegem, dar creșterea TVA în luna iulie a fost o necesitate. În primul rând în luna iulie era evaluarea României. Dacă nu ne prezentam la Comisia Europeană cu un pachet care a fost negociată în prealabil cu Comisia, gândiți-vă că ni s-ar fi suspendat fondurile europene. (…) În al doilea rând toate datele comparative legat de nivelul de taxare în România pe multe componente arăta că și cu aceste majorări pe care le-am făcut suntem în limita inferioară din țările UE. Deci eram oricum printre cele mai mici taxe, ori toate datele pe care le aveam legat de veniturile bugetului de stat arătau că avem printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE – parte datorită nivelului de taxare redus, parte datorită excepților pe care tot noi le-am introdus, parte datorită evaziunii fiscale”, a declarat premierul Bolojan, la Digi 24.

El a explicat că România se află într-o poziție delicată, în care politicile fiscale nu pot combina modele diferite: taxe reduse de tip anglo-saxon, programe sociale de tip nordic și practici gestionare a banilor tipic balcanice.

„Acesta este un coktail molotov economic care va exploda”, a punctat șeful Executivului.

Premierul a evidențiat că, în urma majorării TVA, încasările la buget au înregistrat o creștere semnificativă. Datele oficiale arată o creștere anuală de peste 9%, ceea ce a condus la o sumă totală de aproximativ 108 miliarde de lei. Bolojan a precizat că această evoluție a fost constantă pe parcursul anului, cu un vârf notabil în luna octombrie, când s-au colectat aproape 14 miliarde de lei.

„Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% (an/an), însumând 108,38 miliarde de lei. Creşterea a fost constantă, iar luna octombrie a marcat un vârf în valoare de 13,6 miliarde de lei”, a mai arătat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile lansate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care susține că declarațiile sale despre deficit ar fi influențat percepția instituțiilor financiare internaționale și ar fi determinat creșterea dobânzilor la care România se împrumută.

„Este total nefundamentată. Așa cum se vede din dobânzile pe care le achită România, aceste dobânzi au scăzut față de prima jumătate a anului. Deci, dimpotrivă. Există două abordări. Să le dai oamenilor doar vești bune care nu se fundamentează doar pe realitate, ceea ce eu am evitat să fac, sau să le spui adevărul. Și uneori sigur că adevărul nu sună bine. După ce ani de zile am făcut promisiuni care nu au fost realizate, ne-am luat angajamente care nu au fost respectate, în momentul în care le spui verde în față s-ar putea să le creezi o senzație de disconfort. Dar mie mi se pare că un om care este pe funcție primul lucru pe care trebuie să-l facă este să spună oamenilor datele corecte și apoi să ia măsuri pentru că această perioadă dificilă, suntem în această zonă, să fie cât mai scurtă”, a explicat premierul.

Bolojan a arătat că abordarea sa presupune responsabilitate și transparență în comunicarea politicilor economice. Potrivit acestuia, oferirea unor date corecte, chiar dacă inițial pot părea incomode, este esențială pentru stabilitatea financiară și pentru încrederea investitorilor internaționali.

În replică, Lia Olguța Vasilescu a insistat asupra ideii că premierul ar fi alarmat în mod inutil instituțiile financiare internaționale. Ea susține că economia României se afla într-o poziție stabilă și că nivelul dobânzilor ar fi rămas sub control dacă declarațiile oficialului nu ar fi creat tensiuni.

„Nu suntem nici acolo unde spune Bolojan, care a speriat toate instituțiile internaționale și din cauza asta s-au mărit dobânzile. Eu spun că avem o situație stabilă, că economia era pe un trend de creștere. Am depășit Portugalia, Cehia, Slovacia, Grecia și ne-am apropiat de Polonia, cu împrumuturi pe care le fac toate țările, în afară de Germania”, a declarat primarul Craiovei la Antena 3 CNN.

Ea a subliniat că, în opinia sa, indicatorii economici nu justifică percepția de risc pe care premierul ar fi transmis-o public, afirmând că țara se afla într-o traiectorie de creștere comparabilă cu alte state europene.

Vasilescu a atras atenția asupra necesității unui echilibru între comunicarea oficială și percepția pieței financiare internaționale, evidențiind că declarațiile publice ale oficialilor pot avea efecte semnificative asupra costurilor de finanțare ale statului.