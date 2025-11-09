Radu Burnete a declarat la Digi24 că decizia privind vânzarea operațiunilor Lukoil rămâne la latitudinea companiei. El a explicat că, deși Lukoil nu poate vinde către firme-paravan aflate sub sancțiuni, alegerea cumpărătorului final depinde tot de acționarul majoritar, în contextul restricțiilor impuse de sancțiuni.

„Lukoil decide cui vinde. Aici vom fi prinși într-un fel de joc pentru că nici Lukoil nu poate vinde unei firme paravan, care are sancțiuni, dar totuși rămâne la decizia acționarului majoritar cui vinde aceste operațiuni în măsura în care nu poate să le opereze datorită sancțiunilor.”, a spus acesta.

Radu Burnete a mai precizat că Lukoil intenționează să vândă toate operațiunile către o singură companie, o decizie care ridică anumite semne de întrebare. El a adăugat că este rolul altor autorități ale statului să stabilească dacă aceste îngrijorări sunt justificate.

„Lukoil a anunțat că vrea să-și vândă toate operațiunile unei singure companii. O campanie care ridică semne de întrebare și mă opresc aici pentru că sunt alte autorități ale statului care trebuie să spună dacă aceste semne de întrebare sunt justificate sau nu”, a mai spus Burnete.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat în emisiunea „În fața ta” că procesul de digitalizare al ANAF este realizat doar parțial, deși instituția are deja acces la toate datele digitale din e-Factura, TVA sau e-Transport. El a precizat că următorii pași vizați sunt unificarea bazelor de date și utilizarea algoritmilor sau a inteligenței artificiale pentru analiza informațiilor, ceea ce ar permite identificarea rapidă a anomaliilor fiscale.