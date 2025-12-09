Florin Manole a precizat într-un interviu pentru Adevărul, că sumele oferite de stat prin ajutoare sociale nu permit oamenilor să trăiască în mod decent, ceea ce determină multe persoane să caute surse alternative de venit. Ministrul a subliniat că discuțiile despre asistații sociali care trăiesc exclusiv din beneficii sunt exagerate și nu reflectă realitatea.

Referitor la acest aspect, oficialul a declarat:

,,Toți oamenii vor să muncească. Discursul despre asistații social care trăiesc din beneficii este un exces, pentru că nu este nimeni care să poată trăi în această țară sau oriunde în UE cu 700 de lei venit minim de incluziune. Sau cu 600 de lei șomaj. Și dacă le însumăm pe toate astea, nu e nimeni să trăiască cu 1.000 de lei. Cine pare că trăiește doar din asistență socială s-ar putea, într-o oarecare măsură, să facă și o muncă informală sau o muncă în agricultură de subzistență sau o muncă la negru, care este o foarte mare problemă în această țară”, a spus el.

Ministrul a explicat că fenomenul muncii la negru nu este limitat la mediul rural sau la zonele mai sărace, ci există și în Capitală. Ca exemplu, Manole a menționat o firmă de curierat unde au fost descoperiți 530 de angajați fără forme legale, ceea ce ilustrează amploarea problemei și nevoia de controale mai stricte.

Controalele efectuate de Ministerul Muncii au scos la iveală abuzuri împotriva lucrătorilor străini, inclusiv încălcarea drepturilor acestora. Florin Manole a folosit termeni puternici pentru a descrie situația și a atras atenția asupra riscurilor asociate cu neregulile din domeniu.

„Am avut control tematic pe zona de lucrători străini și am găsit abuzuri împotriva acelor oameni și drepturi care nu le erau respectate. .(…) Când am vorbit despre scăderea contigentului am făcut-o și știind – la fel cum știu și cei care m-au criticat – că de fapt 50.000 este contigentul de lucrători care a ajuns real în România. Restul, trafic de persoane sau nereguli. (…) Avem un document, o să îl punem în transparență în curând, despre cum înăsprim controlul pe agențiile de muncă care aduc astfel de muncă, cum facem ca astfel de oameni să nu mai fie vulnerabili în fața unor angajatori care, nu că vor să îi exploateze, unii dintre ei îi exploatează, pentru că a găsit ITM-ul cazuri”, a explicat ministrul.

Prin aceste măsuri, ministrul evidențiază necesitatea unor reguli clare și a unui control mai strict asupra agențiilor de muncă care intermediază angajarea cetățenilor străini. Obiectivul este protejarea lucrătorilor împotriva exploatării și prevenirea situațiilor care pot degenera în trafic de persoane sau abuzuri sistematice.

Pe de altă parte, Florin Manole a avertizat că o reducere abruptă a personalului în instituțiile publice ar putea afecta funcționarea serviciilor esențiale. Ministrul a explicat că reformele administrative trebuie realizate gradual, cu analize individuale pentru fiecare instituție, și nu prin reduceri liniar aplicate la scară largă.

„Trebuie văzut bob cu bob, situație cu situație și decis astfel încât, încă o dată, să nu afectam servicii publice esențiale”, a declarat oficialul, subliniind necesitatea unei planificări atent documentate.

Manole a precizat că Ministerul Muncii a făcut deja economii semnificative:

„Trebuie făcute economii. Dar vă spuneam mai devreme. Am făcut economii de 6,3%, dacă e să ne referim strict pe anvelopa salarială la Ministerul Muncii, fără să mă oblige nici guvernul Bolojan, nici Sorin Grindeanu, nici altcineva. Există, deci, situații punctuale, situații diferite, de la județ la județ, de la instituție la instituție”.

Ministrul a oferit și exemple concrete pentru a ilustra importanța evaluării fiecărei instituții:

„Am dublat numărul de oameni care fac controale la Agenția Națională pentru Protecția Personalului cu Dizabilității, care controlează legalitatea acordării acestor beneficii. Avem doi. Am avut unul singur. La 950.000 de dosare. Nu cred că trebuie să fii expert în administrație publică să înțelegi că acolo e nevoie de mai mult decât doi. nu putem tăia așa ca la croitor de la un capăt la altul”.

De asemenea, ministrul a adus în discuție situația din Ministerul Afacerilor Interne, unde există deficit de personal:

„A vorbit domnul Predoiu, care nu e de la PSD, e de la PNL, despre faptul că sunt mai puțin polițiști decât are nevoie Ministerul de Intern. Cred că are dreptate. Am toată încrederea în profesionalismul domniei sale. N-aș putea să-i spun să taie de acolo de unde zice că e deja deficit de personal”.

Florin Manole a insistat asupra necesității consultării fiecărui minister în parte: