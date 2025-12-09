Întrebat când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că statul român are obligaţia de a explica acest moment cât mai clar şi detaliat posibil.

El a precizat că un astfel de demers ar urma să fie făcut într-un interval de aproximativ două sau trei luni. Potrivit acestuia, există un acord general asupra necesităţii de a oferi explicaţii, tocmai pentru a clarifica situaţia creată şi pentru a răspunde aşteptărilor din societate.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de ordinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că acest subiect este important, dar nu reprezintă singura cauză a lipsei de încredere a populaţiei în autorităţi.

Nicuşor Dan a afirmat că oamenii îşi pierd încrederea în instituţii şi din alte motive, nu doar din cauza anulării alegerilor. El a menţionat corupţia, lipsa progreselor reale în digitalizare şi modul în care funcţionarii publici interacţionează cu cetăţenii. În opinia sa, aceste probleme structurale afectează constant relaţia dintre stat şi populaţie.

Preşedintele a spus că nemulţumirile sunt, în multe cazuri, justificate şi că ele se acumulează în timp, generând o stare generală de frustrare faţă de autorităţi.

„Trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat şeful statului.

Referindu-se la declaraţiile făcute anterior pentru presa franceză, Nicuşor Dan a explicat că electoratul AUR nu poate fi etichetat în bloc drept extremist sau pro-rus. El a precizat că, în majoritatea cazurilor, motivaţia acestor alegători este revolta faţă de modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România.

Preşedintele a arătat că mulţi dintre aceşti cetăţeni consideră că orice alternativă este mai bună decât actuala clasă politică. În lipsa altor opţiuni percepute ca viabile, ei se îndreaptă spre un partid care include în program elemente critice faţă de Uniunea Europeană şi care sunt apropiate de anumite narative pro-ruse.

Nicuşor Dan şi-a exprimat convingerea că percepţiile publice se vor modifica în timp. El a spus că, în prezent, apropierea AUR de narativele pro-ruse este percepută ca fiind destul de abstractă, dar că lucrurile s-ar putea schimba dacă această direcţie va deveni mai concretă şi mai vizibilă.

În acest context, preşedintele consideră că vor apărea reaşezări ale opiniilor publicului în anii următori, pe măsură ce mesajele şi poziţionările politice vor fi mai uşor de identificat.

„Da, am spus că nu sunt toţi. Am spus că cei mai mulţi dintre ei, motivaţia celor mai mulţi dintre ei este o revoltă faţă de modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România. Am spus asta de mai multe ori. Şi că în acest moment oamenii aceştia care sunt nemulţumiţi de modul în care merg lucrurile în România spun: orice e mai bine decât cei care guvernează acum. Asta este realitatea. Şi atunci, ei găsind un singur vehicul electoral către care în momentul acesta se pot îndrepta, se îndreaptă către un partid care are în program elemente care sunt anti-europene, ba chiar pro-ruse. Asta este situaţia care evident că în anii următori va evolua. Adică eu sunt convins că, pe măsură ce această apropiere AUR de narativele pro-ruse, care este cumva destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea nişte reaşezări ale opiniilor publicului”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a comentat şi respingerea, de către Senat, a cererii sale de reexaminare a legii privind combaterea extremismului. El a declarat că şi-ar fi dorit ca acest subiect să fie tratat ca o dezbatere de idei şi argumente, nu ca o confruntare politică.

Preşedintele a reamintit că Senatul este prima Cameră sesizată, iar decizia finală aparţine Camerei Deputaţilor. Indiferent de forma în care legea va ajunge la Cotroceni, după parcursul parlamentar, Nicuşor Dan a spus că o va promulga, conform prevederilor constituţionale.