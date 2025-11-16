Antreprenoriatul a fost, de-a lungul timpului, motorul care a propulsat dezvoltarea economică atât în comunitățile mici, cât și în marile economii ale lumii. În statele democratice, antreprenorii au accelerat modernizarea, au inovat și au creat milioane de locuri de muncă, punând bazele unor dinastii economice capabile să influențeze întregi industrii.

Pe măsură ce averile acestor familii s-au acumulat și consolidat, au apărut noi mecanisme de protejare și multiplicare a capitalului, iar unul dintre cele mai importante instrumente moderne este reprezentat de așa-numitele „family offices” – birouri dedicate administrării patrimoniilor familiale și gestionării transferului între generații.

La nivel global, are loc în prezent o transformare generațională fără precedent, ce presupune transferul unui volum uriaș de capital de la generația actuală către moștenitorii mileniali și din generația X.

În următoarele două decenii, peste 80 de trilioane de dolari urmează să își schimbe proprietarii, într-o mișcare care va remodela ecosisteme economice întregi.

Doar până în 2033 sunt estimate transferuri de aproximativ 30,9 trilioane de dolari, bani care vor fi gestionați, investiți și direcționați în funcție de viziunea noilor generații — de regulă mai orientate către inovație, capital de risc și impact societal.

Această transformare majoră este analizată în detaliu în raportul EY „Family offices: The new architects of private capital”, care arată că birourile de familie vor avea un rol esențial în accelerarea inovației și în finanțarea ecosistemelor de tip venture capital și scale-up.

Pe măsură ce averea privată globală se redistribuie, aceste structuri vor deveni principalii vectori ai investițiilor în noi clase de active, inclusiv în zone emergente cu potențial ridicat.

Creșterea fondurilor private confirmă această tendință. În ultimul deceniu, activele administrate pe piețele private au crescut de la 10,8 trilioane USD în 2013 la 26,6 trilioane USD în 2023, ceea ce reprezintă o rată anuală cumulată de 9,4%.

În acest ecosistem, birourile de familie s-au consolidat ca jucători majori: în prezent există peste 10.000 la nivel global, iar în anul 2023 administrau aproximativ 6,3 trilioane USD. Proiecțiile indică faptul că până în 2027 se va ajunge la 9,6 trilioane USD, o creștere determinată de concentrarea tot mai mare a averilor în structuri dedicate și profesionizate.

În regiunea EMEIA (Europa, Orientul Mijlociu, India și Africa), birourile de familie reprezintă 37% din activele private administrate, o pondere de peste două ori mai mare decât cea a fondurilor tradiționale de private equity (18%) și de cinci ori peste cea a fondurilor de venture capital (7%).

Datele arată clar că marile familii cu capital semnificativ preferă să își gestioneze investițiile prin structuri proprii, independente și flexibile, care le permit o strategie financiară pe termen lung.

În România, antreprenoriatul a început să se dezvolte imediat după Revoluție. În ciuda instabilității economice și politice din anii ’90 și 2000, mediul privat s-a consolidat, iar numeroase companii de familie au ajuns astăzi la maturitate operațională.

La aproape patru decenii de la schimbarea regimului, multe dintre aceste afaceri se află în plin proces de succesiune sau se pregătesc activ pentru transferul către generația următoare.

Conform Barometrului Antreprenoriatului, 52% dintre firmele de familie din România au discutat deja informal sau au planificat în mod concret succesiunea.

Pentru majoritatea antreprenorilor locali, procesul de transfer nu este doar administrativ, ci și educațional: 32% dintre respondenți pun accent pe instruirea financiară a moștenitorilor, considerând că păstrarea averii depinde de competențele generației care preia conducerea.

Deși în România conceptul de „family office” este abia la început, tendința este în creștere. Potrivit datelor EY, 16% dintre antreprenorii români văd înființarea unui birou de familie ca strategie de prezervare a averii.

Alte două strategii dominante sunt reinvestirea câștigurilor în cadrul afacerii (52%) și diversificarea investițiilor în afara businessului principal (48%), practici care indică o abordare prudentă, dar orientată spre dezvoltare pe termen lung.