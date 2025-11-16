Succesiunea reprezintă procedura prin care patrimoniul unei persoane decedate se transferă moștenitorilor, iar regulile sunt prevăzute în Codul civil, în Legea nr. 287/2009. Conform normelor legale, moștenirea se deschide în momentul decesului, la ultimul domiciliu al defunctului. Acesta este momentul de la care moștenitorii pot decide dacă acceptă sau refuză patrimoniul.

Acceptarea reprezintă opțiunea succesibilului de a-și însuși drepturile și obligațiile din patrimoniul celui decedat, iar legea prevede două modalități principale: expresă și tacită. Acceptarea expresă se face oficial, printr-o declarație autentică la notar sau, în anumite situații, sub semnătură privată. Acceptarea tacită apare prin fapte care pot fi realizate numai în calitate de moștenitor, precum administrarea bunurilor, plata unor taxe sau încheierea unor acte ce privesc masa succesorală.

Termenul legal pentru exercitarea dreptului de opțiune este de un an de la deschiderea succesiunii. În acest interval, fiecare succesibil trebuie să decidă dacă acceptă sau renunță la moștenire. Pentru finalizarea procedurii, moștenitorii se prezintă la notar și depun documentele necesare, precum certificatul de deces, actele de identitate, actele de proprietate ale defunctului și alte documente relevante.

Depășirea termenului legal de un an este una dintre cele mai sensibile situații în materia succesiunilor. Legea stabilește că dreptul de opțiune succesorală se stinge dacă moștenitorul nu și-a exprimat voința în termen. Aceasta reprezintă o decădere din termen, iar persoana este tratată ca și cum ar fi renunțat, pierzând astfel calitatea de moștenitor.

Moștenirea nu se anulează și nici nu trece direct în proprietatea statului. Partea celui decăzut din termen se redistribuie între moștenitorii care au acceptat succesiunea. Doar în situația în care nu există moștenitori care să accepte sau toți renunță, patrimoniul devine vacant și poate trece statului printr-o procedură specială.

În practică, depășirea termenului poate genera consecințe suplimentare. Dacă succesiunea este finalizată la notar la mai mult de doi ani de la deces, moștenitorii pot fi obligați să achite un impozit suplimentar de 1% din valoarea masei succesorale, o sancțiune fiscală ce încurajează clarificarea rapidă a situațiilor juridice.

Regula generală este că decizia trebuie luată în termen de un an de la data deschiderii succesiunii. Există însă și excepții, precum situațiile în care moștenitorul se naște după deschiderea succesiunii sau apar documente noi, inclusiv un testament necunoscut anterior.

Acceptarea în termen garantează calitatea de moștenitor și permite participarea la procedurile ulterioare, precum partajul și administrarea bunurilor. De asemenea, oferă protecție în fața datoriilor lăsate de defunct, prin posibilitatea acceptării sub beneficiu de inventar. Depășirea termenului face însă ca dreptul să se stingă definitiv.

Renunțarea expresă la moștenire este o practică frecventă, în special în familiile în care se dorește simplificarea împărțirii patrimoniului sau atunci când masa succesorală include datorii. Renunțarea se face numai printr-o declarație autentică la notar și produce efecte imediate.

Persoana care renunță nu dobândește nici bunuri, nici obligații, iar cota sa se redistribuie automat către ceilalți moștenitori conform legii sau testamentului. În plus, o renunțare expresă elimină posibilitatea de a fi considerată ulterior o acceptare tacită.

Respectarea termenelor legale este esențială pentru orice moștenitor. Primul pas constă în verificarea datei decesului și stabilirea unui calendar de referință pentru termenul limită de un an. O bună informare asupra bunurilor și datoriilor din patrimoniu poate ajuta la luarea unei decizii corecte.

Pregătirea documentelor necesare în timp util – certificatul de deces, actele de identitate, actele de proprietate și eventualul testament – ușurează procedura notarială. Consultarea unui notar sau avocat este recomandată în cazurile mai complexe, pentru a evita interpretările eronate.