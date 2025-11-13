Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, a declarat că locatarii blocului din Rahova, afectat de explozia tragică care a dus la pierderea de vieți omenești, vor avea dreptul să revină în apartamentele lor reconstruite ca proprietari.

„Există două spețe pe care le-am ridicat. Pentru oamenii din Rahova, vreau să mă uit în ochii dumneavoastră și să vă spun următorul lucru: oamenilor aceia, în contextul în care voi ajunge primar general, le garantez faptul că vor reveni la proprietățile lor reconstruite în calitate de proprietari și nu de chiriași. Există cadru legal, există cadru legal și este o promisiune pe care am făcut-o ieri, când am fost în zona aceea, a vecinilor lor, pentru că este o comunitate extraordinară. M-a impresionat ceea ce am văzut acolo”, a spus Daniel Băluță, la Antena 3.

Decizia primarului vine ca răspuns la nemulțumirile generate de un comunicat al Ministerului Dezvoltării, prin care se arăta că locuințele reconstruite ar urma să fie atribuite foștilor proprietari în regim de chirie. Ministerul explicase că, potrivit legii, noile imobile intră în proprietatea statului și se atribuie unității administrativ-teritoriale din zonă, iar foștii locatari pot ocupa apartamentele doar pe perioada vieții lor, cu posibilitatea ca moștenitorii minori să le folosească maximum 20 de ani.

„Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului și se atribuie unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află amplasată clădirea, prin convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită”, a precizat Ministerul Dezvoltării.

Explozia care a distrus blocul a fost provocată de scurgeri de gaze naturale prin două fisuri ale conductei de alimentare. Incidentul a avut consecințe tragice: trei persoane și-au pierdut viața, printre care o femeie însărcinată, iar alte 14 au fost rănite și transportate la spital. Structura clădirii a fost grav afectată, etajul șase prăbușindu-se peste etajul cinci.

Judecătorii au subliniat că tragedia putea fi prevenită dacă angajații Distrigaz și ai firmei private implicate ar fi respectat procedurile de siguranță.