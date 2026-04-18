Vrei să anulezi o amendă? Unul dintre principalele avantaje ale contestării unei amenzi este că accesul la justiție este relativ ieftin în astfel de cazuri. În general, costul de bază este reprezentat de taxa judiciară de timbru, care este de aproximativ 20 de lei pentru plângerile contravenționale.

Această sumă este standard pentru contestarea proceselor-verbale de amendă și se achită înainte de depunerea cererii la instanță. În unele situații, pot apărea costuri suplimentare, cum ar fi:

onorariul unui avocat, dacă alegi să fii reprezentat;

eventuale costuri pentru copii după documente;

cheltuieli de deplasare la instanță, dacă este necesar să te prezinți.

Totuși, în multe cazuri simple, cetățenii aleg să depună singuri plângerea, ceea ce menține costurile la un nivel minim.

Un aspect esențial este respectarea termenului legal. În România, o amendă contravențională poate fi contestată în termen de 15 zile de la data la care ai primit procesul-verbal.

Acest termen este unul strict. Dacă este depășit, plângerea va fi respinsă ca tardivă, indiferent de motivele invocate. De aceea, este important ca documentele să fie analizate imediat după primirea amenzii.

În practică, ziua în care ai semnat procesul-verbal sau ziua în care acesta ți-a fost comunicat prin poștă este considerată punctul de pornire al termenului.

„Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”, prevede OG nr. 2/2001 – art. 31 alin. (1).

Contestația nu se depune la poliție sau la instituția care a emis amenda, ci la instanța de judecată competentă. Mai exact, cererea se depune la Judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită fapta pentru care ai fost sancționat.

De exemplu, dacă ai primit o amendă în trafic în Ploiești, plângerea se va depune la Judecătoria Ploiești, chiar dacă tu locuiești într-o altă localitate.

„Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”, arată OG nr. 2/2001 – art. 32 alin. (1).

Cererea poate fi depusă:

direct la registratura instanței;

prin poștă, cu confirmare de primire;

în unele cazuri, prin mijloace electronice, dacă instanța permite acest lucru.

Pentru ca dosarul să fie analizat, plângerea contravențională trebuie să includă câteva elemente esențiale. Printre acestea se numără:

datele de identificare ale persoanei care contestă amenda;

copia procesului-verbal de contravenție;

motivele pentru care se consideră că amenda este nejustificată;

dovezi sau documente care susțin afirmațiile făcute;

dovada plății taxei de timbru.

Este important ca argumentele să fie clare și susținute de probe, deoarece instanța va analiza atât legalitatea procesului-verbal, cât și temeinicia sancțiunii.

După înregistrarea cererii, instanța va fixa un termen de judecată și va cita părțile implicate: persoana amendată și instituția care a aplicat sancțiunea. În timpul procesului, ambele părți pot prezenta probe și argumente.

Judecătorul poate decide:

anularea amenzii;

reducerea sancțiunii;

menținerea amenzii în forma inițială.

În anumite cazuri, dacă instanța admite plângerea, persoana amendată își poate recupera inclusiv suma plătită deja, dacă sancțiunea a fost achitată înainte de proces.

Decizia de a contesta o amendă depinde de situația concretă. Dacă există erori în procesul-verbal, lipsa unor elemente obligatorii sau dovezi că sancțiunea a fost aplicată greșit, șansele de succes pot fi semnificative.

În schimb, dacă fapta este clară și bine documentată, iar procesul-verbal este întocmit corect, șansele de anulare sunt mai reduse, iar costurile de timp și energie pot depăși beneficiile.

Element Informație esențială Detalii utile Cost principal ~20 lei taxa judiciară de timbru Taxă standard pentru plângeri contravenționale, plătită înainte de depunerea dosarului Tip procedură Plângere contravențională Se depune în instanță, nu la poliție sau instituția care a emis amenda Termen legal 15 zile Termen strict de la comunicarea procesului-verbal; depășirea duce la respingerea cererii Instanța competentă Judecătoria de la locul faptei Nu contează domiciliul persoanei amendate, ci locul unde a fost aplicată sancțiunea Documente necesare Proces-verbal, plângere, dovezi, taxă Lipsa documentelor poate duce la respingerea sau întârzierea dosarului Posibile costuri suplimentare Avocat, copii acte, deplasare Nu sunt obligatorii, dar pot apărea dacă alegi reprezentare juridică Rezultat posibil Anulare / reducere / menținere amendă Instanța analizează legalitatea și temeinicia sancțiunii Recuperarea banilor Posibilă Dacă amenda a fost plătită și este anulată ulterior Șansă de succes Depinde de probe Erori în procesul-verbal cresc șansele de anulare

Contestarea unei amenzi în România este un proces accesibil, cu un cost de pornire redus, de aproximativ 20 de lei, dar care necesită atenție la termene și proceduri. Cele 15 zile pentru depunerea plângerii și alegerea instanței competente sunt elemente esențiale care pot face diferența între admiterea sau respingerea cererii.

Pentru cei care consideră că au fost sancționați pe nedrept, legea oferă o cale clară de contestare, însă succesul depinde în mare măsură de rapiditate, documentare și argumente solide.