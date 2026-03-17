În acest an, creștinii ortodocși din România și Diaspora vor sărbători Învierea Domnului la data de 12 aprilie. Pe scurt, mai este mai puțin de o lună până la Paște, motiv pentru care gospodinele se gândesc deja la masa de sărbătoare.

De pe mesele românilor din Diaspora nu vor lipsi carnea de miel, brânzeturile și vinul. Capital.ro a realizat o scurtă analiză a prețurilor produselor tradiționale românești de Paște din Italia, Spania, Germania, Austria și Anglia pentru a înțelege câți bani vor scoate din portofel, în acest an, românii plecați peste hotare.

În Italia, de exemplu, kilogramul de carne de miel poate costa între 15 și 25 de euro, ouăle de găină (6 bucăți) se vând între 1,80 și 3 euro, iar brânza de vacă ajunge la 10-20 de euro pe kilogram. Brânza de oaie se situează între 20 și 25 de euro, iar brânza de capră este aproximativ 19 euro pe kilogram.

Ciocolata de Paște, sub formă de tabletă, bomboane sau figurine, are un preț cuprins între 1,50 și 25 de euro. În ceea ce privește vinurile, o sticlă de 750 ml de vin roșu poate costa între 4 și 12 euro, vinul alb și vinul rose între 4 și 10 euro.

În Spania, kilogramul de carne de miel se găsește între 12 și 18 euro, iar un cofraj de 12 ouă de găină costă între 2 și 3 euro. Brânza de vacă are prețuri între 7 și 15 euro pe kilogram, brânza de oaie între 15 și 25 de euro, iar brânza de capră între 12 și 22 de euro.

Ciocolata de Paște se vinde între 2 și 8 euro, în timp ce vinurile au următoarele intervale de preț: vin roșu 5-15 euro, vin alb 5-15 euro și vin rose 6-15 euro.

Germania oferă prețuri ușor diferite: carnea de miel costă între 10 și 14 euro pe kilogram, un cofraj de 12 ouă de găină între 2,30 și 4,20 euro, iar brânza de vacă între 9 și 23 de euro. Brânza de oaie variază între 11 și 25 de euro, iar brânza de capră între 15 și 30 de euro.

Ciocolata de Paște este mai accesibilă, între 1,50 și 7 euro, iar vinurile roșu și alb se situează între 3,50 și 10 euro, vinul rose între 4 și 10 euro.

Austria prezintă cele mai mari variații la carnea de miel, prețul unui kilogram putând ajunge între 9 și 55 de euro. Un cofraj de 12 ouă de găină se vinde între 3,50 și 5 euro, brânza de vacă între 16 și 25 de euro, brânza de oaie între 22 și 30 de euro, iar brânza de capră între 18 și 28 de euro pe kilogram.

Ciocolata de Paște costă între 3,50 și 7 euro, iar vinurile roșu, alb și rose între 6 și 12 euro sticla de 750 ml.

În Anglia, kilogramul de carne de miel se situează între 16 și 19 lire, ouăle de găină (6 bucăți) între 1,50 și 1,55 lire, iar brânza de vacă între 6 și 7,50 lire. Brânza de oaie costă între 16 și 23 lire, iar brânza de capră între 17 și 20 lire.

Ciocolata de Paște are prețuri între 1 și 12 lire, vinurile roșu și alb între 5,50 și 10 lire, iar vinul rose între 5 și 8 lire sticla de 750 ml.