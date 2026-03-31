Paște 2026. În prezent, nu există vreun program guvernamental care să prevadă acordarea de ajutoare financiare directe (tichete sociale sau bani cash) pentru românii din Diaspora cu venituri mici de Învierea Domnului, 12 aprilie. Ajutoarele financiare de acest tip, precum tichetele sociale pentru produsele alimentare, sunt destinate exclusiv persoanelor vulnerabile cu reședința în România, cum sunt pensionarii cu venituri lunare sub 3.000 de lei.

Majoritatea statelor europene nu oferă ajutoare financiare pentru Paște, asemeni României. Sistemele de protecție socială din străinătate se bazează pe plăți lunare regulate, ci nu pe bonusuri ocazionale de sărbători religioase.

De exemplu, Italia oferă beneficii bazate pe indicatorul situației economice, cum ar fi „Assegno di Inclusione” pentru familii vulnerabile, Spania acordă Venitul Minim Vital („Ingreso Mínimo Vital”), Franța, prin „Revenu de Solidarité Active”, oferă o sumă fixă lunară cetățenilor ei, iar în Germania există sistemul național „Bürgergeld”, care oferă un suport standard lunar, ce acoperă nevoile de bază afle nemților cu venituri mici.

Guvernul de la Roma oferă beneficii bazate pe indicatorul situației economice, cum ar fi „Assegno di Inclusione” pentru familii vulnerabile, fiind sume lunare fixe. Înlocuitorul vechiului „Reddito di Cittadinanza”, „Assegno di Inclusione” este destinat familiilor care includ minori, persoane peste 60 de ani și persoane cu dizabilități.

Valoare maximă este de aproximativ 541 de euro/lună pentru un adult singur, putând ajunge la 630 de euro/lună pentru persoanele de peste 67 de ani. Pentru fiecare copil, Guvernul de la Roma oferă separat între 58 – 203 de euro/lună, în funcție de indicatorul de venit.

„De la preluarea mandatului, am ales să fim alături de cei mai vulnerabili și să ne concentrăm eforturile pe construirea unui model de intervenție care nu numai că răspunde la situații de urgență, ci oferă și o perspectivă. Atunci când lipsesc necesitățile de bază – cum ar fi alimentele – nu se pierde doar venitul: lipsesc și bazele pentru a privi cu încredere spre prezent și viitor și pentru a reconstrui o cale către autonomie și independență. De aceea, am conceput întotdeauna ajutorul alimentar ca poarta de acces către o cale mai largă și mai structurată către incluziunea socială, primul pas într-un proces care se adresează persoanei în ansamblu: în primul rând, nevoile sale materiale, dar și vulnerabilitățile sale sociale, educaționale și ocupaționale. Fiecare intervenție publică trebuie să se îndrepte în această direcție și trebuie să fie capabilă să activeze responsabilitatea, energia și participarea, punând accent pe subsidiaritate și proximitate, pentru că aceasta distinge bunăstarea socială de bunăstarea generativă. Această strategie se bazează pe o investiție semnificativă în perioada 2021-2027, gestionată de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și de Ministerul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Silviculturii. Prin intermediul Programului Național pentru Incluziune și Combaterea Sărăciei și datorită rețelei locale extinse și valoroase de organizații partenere și voluntari, persoanele cele mai vulnerabile sunt identificate, ascultate și îndrumate către servicii concrete: sprijin psihologic și educațional, educație nutrițională, asistență de bază, sprijin în gestionarea bugetului familial, orientare profesională și protecție juridică. Principiul călăuzitor al acestui model este subsidiaritatea. Instituțiile își fac partea, dar recunosc rolul crucial al Sectorului Teritorial și al mișcării italiene de solidaritate socială. Aceasta nu înseamnă delegarea responsabilităților către alții, ci mai degrabă credința în puterea și soliditatea unei alianțe public-private. Pentru că nicio politică publică nu poate fi eficientă fără acea rețea locală care întâlnește, însoțește și sprijină oamenii în fiecare zi. Aceasta este viziunea pe care vrem să o aducem în Europa: un model care combină solidaritatea și responsabilitatea, ajutorul de calitate și căile de viață construite în jurul oamenilor. Pentru că o națiune este cu adevărat puternică atunci când nu lasă pe nimeni în urmă, dar este și mai puternică atunci când dă putere fiecărei persoane să se ridice și să meargă pe propriile picioare, respectându-și demnitatea”, a declarat premierul Italiei, Giorgia Meloni, la evenimentul „Ajutor alimentar și incluziune socială: modelul italian”, ce a avut loc la începutul lunii martie.

Spania acordă Venitul Minim Vital („Ingreso Mínimo Vital”). În anul 2026, Guvernul de la Madrid a actualizat cuantumurile „Ingreso Mínimo Vital”, astfel că se oferă: 730 de euro pentru un adult singur, 950 de euro pentru un adult și un copil, 1.170 de euro pentru un adult și doi copii.

În Franța, beneficiarii de „Revenu de Solidarité Active” primesc o sumă fixă lunară. „Revenu de Solidarité Active” este condiționat tot mai mult de efectuarea a 15-20 de ore de activitate săptămânală: 640 de euro/lună pentru o persoană singură, 970 de euro/lună pentru un cuplu fără copii sau un părinte singur cu un copil, 1.160 de euro/lună pentru un cuplu cu un copil.

Sistemul Bürgergeld din Germania oferă un suport standard lunar care acoperă nevoile de bază (chirie, încălzire, subzistență). Acesta este ajutorul principal acordat persoanelor care pot munci, dar nu au venituri suficiente pentru un trai decent.

Pentru anul 2026, s-a anunțat o „rundă zero”, ceea ce înseamnă că valorile de bază rămân aceleași ca în anul 2025: 560 de euro/lună pentru o persoană singură, 506 de euro/lună pentru fiecare adult dintr-un cuplu.