Mesajul său se adresează atât persoanelor care au bani depuși în bănci, cât și celor care nu au economii, pe motiv că funcționarea sistemului financiar influențează întreaga populație. El își propune să clarifice felul în care sunt administrați banii clienților, modul în care circulă fondurile în și din România, evoluția cursului valutar și deciziile Băncii Centrale a Chinei privind achizițiile de aur.

Prima temă pe care o explică este legată de banii din conturile bancare. Economistul subliniază faptul că soldul vizibil pentru clienți reprezintă doar o sumă evidențiată în sistemul contabil al băncii și nu bani existenți fizic în cont. Instituțiile financiare păstrează doar o parte din depozite, în timp ce aproximativ 90% din sumele depuse sunt utilizate pentru acordarea de credite către persoane fizice, companii sau către stat.

„Tu ai bani la banca?

Trebuie sa citesti articolul

Chiar daca nu ai bani la banca, este bine sa citesti acest articol

Iti voi explica cum functioneaza sistemul bancar

Vei intelege cum sa te protejezi din punct de vedere financiar

Ieri BNR a publicat 2 rapoarte

Unul despre banii din sistemul bancar din Romania

Altul despre fluxul de bani catre intra si ies din Romania

Iti explic aceste rapoarte”, a scris economistul pe Facebook.

Clienții nu sunt consultați în legătură cu modul în care sunt folosiți banii lor și nu cunosc cine beneficiază de împrumuturi. Creditele sunt acordate pentru locuințe, autoturisme, vacanțe, produse diverse, dar principalul beneficiar este statul român. Băncile au direcționat 257 de miliarde de lei către finanțarea statului, în condițiile în care totalul activelor bancare este de 780 de miliarde de lei. Proporțional, aproximativ 30% din banii depuși de populație și firme ajung indirect la stat. Economistul atrage atenția că, dacă această realitate ar fi mai cunoscută, cetățenii ar fi mult mai interesați de execuția bugetară lunară.

„Sa incepem

1 Banii tai de la banca

Te uiti in soldul tau de la banca si vezi o suma

Dar stai un pic

Stiai ca acesti bani nu exista fizic in contul tau?

Soldul tau bancar este doar o cifra din sistemul contabil al bancii

Bancile iau 90% din banii tai si incep sa dea credite

Altor oameni sau firme

Evident ca pe tine nu te intreaba nimeni daca esti de acord sa dai banii tai acestor oameni sau firme

Habar nu ai cine sunt si ce fac acestia cu banii tai

Bancile dau credite pentru case, masini, excursii , sandale etc

Dar cel mai important client al bancilor se numeste statul Romania

Dupa cum vezi in poza 1, bancile au dat credite statului suma de 257 miliarde lei

Toate activele bancilor sunt 780 miliarde lei

Deci 30% din banii tai din banca se duc catre stat

Probabil nu stiai acest lucru

Daca stiai probabil te interesai foarte tare ce face statul cu banii tai

Te uitai in fiecare luna sa vezi executia bugetara a statului”, a mai scris Radu Georgescu.

A doua temă vizează fluxurile financiare care părăsesc România. În perioada ianuarie-septembrie 2025, din relația comercială import-export au ieșit din țară 22 de miliarde de euro. Deficitul de cont curent era deja, în 2024, cel mai ridicat din Europa, reprezentând 9% din PIB. Anul 2024 s-a încheiat cu 30 de miliarde de euro ieșiți din economie, iar în 2025 deficitul a crescut cu 8%, ceea ce amplifică dezechilibrele externe ale țării.

În a treia parte, economistul analizează evoluția cursului euro. El pune problema disponibilității valutare: dacă anual România pierde peste 30 de miliarde de euro, apare întrebarea privind sursa de valută care menține stabilitatea cursului. Nici BNR, nici Guvernul și nici alte instituții nu pot emite euro. Răspunsul stă în nivelul ridicat al împrumuturilor externe.

„2 Banii care ies din Romania

In perioada ianuarie – septembrie 2025 au iesit din Romania 22 miliarde euro din relatia comerciala import – export

Vezi poza 2

Noi aveam deja in 2024 cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa, 9 % din PIB

Anul trecut au iesit 30 miliarde euro din Romania

In 2025 deficitul a crescut cu 8%!!”, subliniază economistul.

În primele nouă luni ale anului 2025, România a împrumutat 17,7 miliarde de euro de la bănci străine, sumă mai mare decât sprijinul financiar acordat de FMI în perioada crizei 2008-2010, care fusese de 10 miliarde de euro. Economistul apreciază că, în absența acestor împrumuturi, cursul euro s-ar fi situat imediat în jurul valorii de 10 lei. El consideră că analizele care resping posibilitatea unei creșteri până la acest nivel ignoră realitățile financiare, iar datele prezentate de BNR susțin această evaluare.

„3 Cursul euro

Daca citesti acest articol probabil te intrebi

Daca ies anual peste 30 miliarde euro din Romania, de unde naiba mai sunt euro in Romania?

Deoarece BNR nu poate tipari euro

Nici Guvernul

Nici macar CCR

Raspunsul il vezi in poza 3

Romania imprumuta euro de la banci straine

In primele 9 luni am imprumutat 17,7 miliarde euro de la banci straine

In 9 luni ne-am imprumutat mai mult decat ajutorul FMI din criza 2008-2010 ( 10 miliarde euro)

Fara aceste imprumuturi , cursul euro ar ajunge imediat la 10 lei

Asta pentru cei care au comentat „ Cum domne’ sa ajunga cursul la 10 lei”

Acum am pus si poze pentru a explica

Mai simplu nu pot sa explic”, a spus Radu Georgescu.

În ultima parte, Radu Georgescu comentează strategia Băncii Centrale a Chinei. Aceasta achiziționează masiv aur, iar economistul consideră că decizia nu este întâmplătoare. El explică logica din spatele unei astfel de politici: dacă o bancă centrală emite bani care nu au acoperire fizică, iar valoarea lor este susținută doar de sistemul electronic de creare a monedei, o soluție pentru protejarea rezervelor este achiziția de active care nu pot fi create la discreție, precum aurul. El menționează că primește frecvent întrebări despre oportunități de investiții și precizează că, personal, alege investițiile în aur.

„4 Banca Centrala din China

Banca Centrala din China cumpara masiv aur

Sunt prosti?

Evident ca nu

Ei spun asa

– Ce detinem noi?

– Pai bani

– Si cine printeaza acesti bani?

– Pai noi printam

– Ce este in spatele acestor bani?

– Pai…nimic

– Ah..OK.Atunci cumparam ceva ce nu se poate printa electronic. Cumparam aur

Multi ma intreaba in ce sa investeasca

Eu investesc in aur”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.