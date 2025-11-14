Radu Coșarcă a atras atenția că România continuă să importe masiv produse pe care, în mod tradițional, le cultivă local. El a spus că situația este cu atât mai gravă cu cât țara importă fructe și legume de bază, precum merele, roșiile sau cartofii, inclusiv în timpul verii.

Jurnalistul a afirmat că acest tip de dependență comercială reprezintă deficitul economic cel mai important și totodată cel mai dificil de redresat.

„Cumpărăm, importăm mult mai mult decât exportăm. Importăm mai ales lucruri pe care prin tradiție noi le cultivăm: mere, roșii, cartofi. Le importăm „cu succes” și vara. Acesta este deficitul care contează cel mai mult și este cel mai greu de redresat”, a spus acesta.

Pentru a reduce dependența de importuri, Coșarcă a explicat că România ar trebui să-și crească capacitatea de producție internă și să-și diversifice oferta industrială. În opinia sa, soluția nu este doar să cumpărăm mai puțin din afară, ci să producem mai mult în interiorul țării — inclusiv bunuri de folosință îndelungată, precum televizoare și mașini de spălat.

El a sugerat că acest lucru s-ar putea realiza dacă marii producători internaționali ar fi atrași să deschidă fabrici în România, dar a remarcat că un astfel de demers necesită un regim fiscal competitiv. Din păcate, a spus el, Guvernul se pregătește să înăsprească taxele, ceea ce descurajează investițiile și blochează un cerc economic vicios în care se află întreaga clasă politică.

„Pentru a nu mai importa atât de mult ar fi nevoie ca România să producă mai mult și mai divers. Ar trebui să nu mai cumpărăm televizoare și mașini de spălat din import, ci ar trebui să le producem aici. Adică firmele străine cunoscute să-și deschidă fabrici aici. Pentru asta însă, Guvernul trebuie să ofere un regim fiscal cât mai atractiv, dar el se pregătește să-l înăsprească. Este un cerc vicios în care se învârte toată clasa politică, dar și toate cele trei mari puteri din stat. Și judecătorii și magistrații ar trebui să înțeleagă că România abia începe să treacă printr-un moment greu care va dura câțiva ani de zile. Este un moment în care clasa politică ar trebui să-și modeleze mesajele publice în așa fel încât să genereze coeziune națională în jurul atingerii unor obiective, cum ar fi redresarea balanței financiare”, a spus Radu Coșarcă.

Dan Andronic a intervenit spunând că, potrivit celor mai recente date Eurostat, consumul de alimente a scăzut cu 4,5% în România în luna precedentă.

Radu Coșarcă a completat că vânzările cu amănuntul au înregistrat, la rândul lor, o scădere de aproximativ 7% de la o lună la alta. Jurnalistul a subliniat că aceste cifre indică o situație economică îngrijorătoare, punctând și comportamentul consumatorului român, care continuă să cheltuiască excesiv pe vacanțe sau pe cumpărături de tip Black Friday.

„Mi se pare că au scăzut cu 7% vânzările cu amănuntul de la o lună la alta”, completează Coșarcă, care adaugă că „arată rău, dar în tabel nu este trecută și inconștiența consumatorului român care cheltuiește din ce în ce mai mult pe vacanțe și Black Friday”.

Radu Coșarcă a concluzionat că România se confruntă cu un deficit comercial în creștere constantă. În opinia sa, într-un asemenea context ar fi necesară o solidarizare a națiunii în jurul clasei politice, pentru a susține un plan coerent de redresare economică.

Totuși, a recunoscut că un asemenea consens pare „o poezie” în prezent, dată fiind lipsa de coeziune politică și socială.

„Deficitul crește într-una. Într-o astfel de situație ar fi nevoie de o solidarizare a națiunii în jurul clasei politice, ceea ce sună a poezie în zilele noastre. Seamănă a poezie, așa că îmi este greu să întrevăd soluții”, a spus Coșarcă.

El a explicat că statele care au trecut prin perioade cu inflație cuprinsă între 3% și 10% au avut nevoie, în medie, de patru-cinci ani pentru a se redresa. În cazul României, a spus el, urmează un an dificil și încă trei ani de ajustări moderate, însă acest proces nu poate începe fără un efort comun.

Coșarcă a observat că, în loc de măsuri de stabilizare, se cer creșteri salariale și majorarea pensiilor — solicitări legitime, dar care pot agrava presiunea asupra bugetului.