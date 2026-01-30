Măsura din Austria vine după ce un grup de experți a propus extinderea serviciului militar de bază de la șase la opt luni, la care să se adauge două luni de antrenament obligatoriu de rezervă.

Rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi guvern”, a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Tensiunile geopolitice din regiune arată că lipsa de acțiune nu este o opțiune, iar experții în apărare avertizează că forțele armate austriece se confruntă în prezent cu deficiențe majore. Austria nu este membră NATO, ceea ce pune și mai mult accent pe necesitatea unei armate eficiente și bine pregătite.

Țara dispune de o armată profesionistă și de o forță de rezervă formată din aproximativ 50.000 de militari disponibili pentru mobilizare în caz de criză. În timp ce multe state din Europa de Vest au renunțat la serviciul militar obligatoriu, Austria solicită încă tuturor bărbaților să servească în armată de la vârsta de 18 ani, existând însă opțiunea de a alege un serviciu civil alternativ.

Este analizată chiar posibilitatea ca serviciul militar obligatoriu să înceapă de la 16 ani, ceea ce ar putea declanșa o dezbatere amplă în societate. În iunie 2025, ministrul apărării, Klaudia Tanner, a înființat un comitet însărcinat cu elaborarea planurilor privind serviciul militar obligatoriu, decizia fiind luată ca reacție la contextul de securitate din regiune. Comisia, formată din 23 de membri, urmează să prezinte recomandările marți.

În prezent, nu este vorba despre o lege adoptată, ci despre un proces de evaluare cu mai multe scenarii aflate pe masă. Analizarea inclusiv a variantelor care ar implica adolescenți reflectă seriozitatea cu care este tratat subiectul în mediul politic austriac. Potrivit Die Presse, două modele sunt considerate cele mai fezabile. Primul, denumit „8+2”, presupune un serviciu militar obligatoriu de opt luni, urmat de două luni de instruire în rezervă, iar durata serviciului civil ar fi extinsă la 12 luni.

Al doilea model, asociat cu preferințele SPÖ, menține serviciul de bază la șase luni, dar reintroduce etape suplimentare de pregătire practică, care ar putea dura câteva săptămâni sau luni, în funcție de forma finală a proiectului. Chiar dacă există aceste variante tehnice, proiectul riscă să devină o dispută politică.

Partidul Neos nu susține prelungirea serviciului militar; secretarul general al formațiunii, Douglas Hoyos, a subliniat că partidul s-a opus constant unei astfel de măsuri și nu vede o majoritate politică pentru ea, mai ales dacă nu face parte din programul de guvernare.