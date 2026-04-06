Piața de capital din România a încheiat anul 2025 cu evoluții solide, în ciuda unui context internațional marcat de incertitudine și volatilitate, potrivit raportului privind evoluția pieței de capital publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Indicele BET, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate, a înregistrat o creștere semnificativă de 46% comparativ cu finalul anului 2024.

Capitalizarea bursieră a pieței reglementate a ajuns la 579,46 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 65%. În același timp, valoarea totală tranzacționată, atât pe piața reglementată, cât și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, a atins 43,8 miliarde de lei, în creștere cu peste 18%. Tranzacțiile cu acțiuni au avut o pondere importantă, reprezentând aproape 40% din total, respectiv 17,27 miliarde de lei.

Segmentul titlurilor de stat a cumulat tranzacții în valoare de 10,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ un sfert din totalul tranzacționat. Pe piața reglementată, instrumentele cu venit fix au generat tranzacții de 25,34 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 37% față de anul anterior. În același timp, tranzacțiile cu acțiuni pe această piață s-au situat la 17,15 miliarde de lei, un nivel similar cu cel din anul precedent.

Activele totale administrate de organismele de plasament colectiv au depășit 58 de miliarde de lei, marcând o creștere de 31% comparativ cu 2024. Aceste evoluții evidențiază maturizarea treptată a pieței de capital din România, precum și creșterea lichidității și a capacității investitorilor de a absorbi fluxuri importante de capital, în pofida presiunilor macroeconomice și inflaționiste.

În ansamblu, dinamica pieței indică o consolidare sustenabilă și o creștere a încrederii în instrumentele financiare locale, contribuind la poziționarea României ca un actor tot mai relevant în rândul piețelor emergente din regiune.

ASF a publicat, pentru prima dată, un clasament detaliat al intermediarilor de pe piața de capital, realizat în funcție de numărul de conturi active și valoarea activelor aflate în custodie. Acest demers marchează un pas important în direcția creșterii transparenței pe piața de capital din România și oferă o perspectivă mai clară asupra industriei de brokeraj de la Bursa de Valori București (BVB).

Datele, aferente finalului anului 2025, conturează o imagine structurată atât asupra bazei de investitori, cât și asupra volumului de active deținute de clienți. Astfel, cei 16 intermediari incluși în raport cumulau, la 30 decembrie 2025, un total de 151.412 conturi active și active în custodie în valoare de 58,7 miliarde de lei. ASF definește conturile active drept cele în care a fost realizată cel puțin o tranzacție într-un interval de șase luni. În consecință, numărul real al investitorilor este mai mare, având în vedere existența conturilor inactive, precum cele ale deținătorilor de titluri de stat sau ale investitorilor care tranzacționează rar.

Totodată, aceste statistici trebuie interpretate și în contextul în care un investitor poate avea conturi deschise la mai mulți brokeri, ceea ce înseamnă că numărul de conturi nu coincide cu cel al investitorilor unici. Indicatorul „active în custodie” reflectă valoarea totală a instrumentelor financiare deținute de clienți prin intermediul brokerilor și constituie un reper relevant pentru dimensiunea portofoliilor și profilul clientelei fiecărui intermediar.

Clasamentul evidențiază poziționări diferite ale principalilor jucători din piață. TradeVille ocupă primul loc în funcție de numărul de conturi active, cu 78.872 de conturi și active în custodie de 14,55 miliarde de lei. În schimb, liderul după valoarea activelor este BT Capital Partners, care administrează 31,77 miliarde de lei în custodie și are 48.998 de conturi active, ceea ce sugerează o bază de clienți mai restrânsă, dar cu portofolii mai consistente.

Un alt actor important este Swiss Capital, care gestionează active de 2,38 miliarde de lei prin doar 1.279 de conturi, indicând o orientare către clienți instituționali sau investitori cu capital ridicat. În categoria intermediarilor cu câteva mii de clienți se regăsesc BRK Financial Group, cu 5.922 de conturi și active de 2,93 miliarde de lei, precum și Goldring, care administrează peste 5.200 de conturi și active de 1,8 miliarde de lei.

Publicarea acestui clasament reprezintă un exercițiu util de transparență într-o piață în care informațiile despre baza de clienți sau dimensiunea activelor administrate au fost până acum fragmentate. Diferențele dintre numărul de conturi și valoarea activelor scot în evidență existența a două modele de business: brokeri orientați către retail, cu mulți clienți și portofolii mai mici, și brokeri concentrați pe clienți instituționali sau investitori sofisticați.