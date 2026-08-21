Anunț oficial pentru mii de pensionari. Cine plătește CASS și ce se întâmplă cu banii reținuți

Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei și cărora li se reține contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) primesc o clarificare importantă din partea Casei Județene de Pensii Alba. Instituția dezminte informațiile potrivit cărora banii încasați prin aplicarea contribuției de 10% ar urma să fie restituiți automat. În actualul cadru legislativ nu există nici temei pentru returnarea sumelor și nici o procedură prin care pensionarii să le poată recupera prin depunerea unei cereri.

Casa Județeană de Pensii Alba intervine după apariția unor informații care au creat confuzie în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii.

Instituția precizează că nu este corectă informația conform căreia contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensii ar urma să ajungă automat înapoi la beneficiari.

Regulile privind CASS se aplică începând cu 1 august 2025 pensionarilor ale căror venituri din pensii depășesc pragul de 3.000 de lei. Contribuția este de 10%, însă nu se calculează la valoarea integrală a pensiei, ci numai asupra părții care depășește acest plafon.

Măsura este prevăzută de Codul fiscal, în forma modificată prin Legea nr. 141/2025.

Pragul de 3.000 de lei este important pentru modul în care se determină contribuția. Un pensionar nu achită 10% din întreaga pensie atunci când venitul său trece de acest nivel.

Spre exemplu, în cazul unei pensii de 4.000 de lei, baza asupra căreia se aplică procentul de 10% este diferența de 1.000 de lei dintre pensie și plafon. CASS aferentă acestei diferențe este, astfel, de 100 de lei.

În cazul unei pensii de 5.000 de lei, contribuția se aplică diferenței de 2.000 de lei, ceea ce înseamnă o reținere de 200 de lei.

Casa Județeană de Pensii Alba subliniază că mecanismul este aplicat în baza legislației aflate în vigoare.

Clarificarea făcută de instituție privește în special posibilitatea recuperării sumelor deja reținute. În prezent, legislația nu prevede returnarea banilor încasați în aceste condiții.

Prin urmare, nu există nici o procedură de restituire automată.

Casa de Pensii precizează, de asemenea, că în acest moment nu există un act normativ sau o decizie jurisdicțională aplicabilă prin care să fie dispusă oprirea reținerii CASS și returnarea contribuțiilor deja încasate.

Acest lucru înseamnă că actualul mecanism continuă să fie aplicat pensionarilor care se încadrează în condițiile stabilite de lege.

Instituția explică și o informație transmisă anterior care a generat interpretări diferite. Casa Județeană de Pensii Alba anunțase că pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CASS.

Această formulare nu înseamnă însă că banii urmează să fie restituiți din oficiu. Motivul pentru care nu trebuie depusă o cerere este tocmai faptul că, în actualul cadru legislativ, nu există posibilitatea restituirii.

Cu alte cuvinte, nici depunerea unei solicitări individuale la Casa de Pensii nu poate conduce în acest moment la recuperarea contribuțiilor.

„CASS reținută din pensii NU se restituie automat, iar depunerea unei cereri nu poate conduce, în prezent, la restituirea acestor sume, în lipsa unui temei legal.”

Situația s-ar putea schimba numai în cazul apariției unor noi prevederi legislative care să permită restituirea contribuțiilor.

Dacă va fi adoptat un asemenea act normativ, Casa Județeană de Pensii Alba anunță că beneficiarii vor primi informații privind noile reguli și, dacă va fi necesar, procedura pe care trebuie să o urmeze pentru recuperarea banilor.

Până atunci, reținerea CASS continuă potrivit actualelor prevederi, iar sumele deja încasate nu sunt returnate automat.

Clarificările vin și pe fondul informațiilor contradictorii care circulă în spațiul public privind taxarea pensiilor.

Casa Județeană de Pensii Alba le recomandă beneficiarilor să verifice informațiile prin intermediul canalelor oficiale ale instituției înainte de a depune cereri sau de a considera că au dreptul la restituirea unor sume.

Mesajul instituției este, astfel, unul fără echivoc: în legislația aplicabilă în prezent nu există o procedură prin care CASS reținută începând cu 1 august 2025 pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei să fie restituită automat.