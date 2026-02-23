Programul de relansare economică anunțat de Alexandru Nazare introduce un cadru legislativ unitar pentru susținerea investițiilor strategice și modifică modul în care România încearcă să atragă capital străin și autohton.

Ministrul Finanțelor a explicat că noul pachet nu este limitat la un singur an bugetar, ci stabilește o direcție clară până în 2032, oferind investitorilor predictibilitate și instrumente concrete de sprijin.

„Acest pachet de relansare economică e foarte important pentru că el nu vizează doar anul 2026, el demonstrează faptul că România are o viziune în privinţa modului în care vrea să finanţeze anumite domenii strategice. În primul rând, că România îşi schimbă modalitatea de atragere a investiţiilor străine, creează instrumente prin care să atragă investiţii mai mari de 200 de milioane de euro, nu aveam astfel de instrumente. Am creat o schemă pentru proiecte strategice, în care investitorii mari, care vin şi trebuie să ia o decizie, să vină în Polonia, să vină în Ungaria, să vină în Bulgaria, să vină în România, să existe acest meniu de investiţi strategice în care cu un investitor să poţi să discuţi în timp real şi să poţi să îi oferi anumite lucruri – un credit fiscal, o parte grant, facilităţi pentru localizare. Toate lucrurile astea nu erau puse într-un singur act normativ. De această dată, sunt într-un act normativ şi România îşi creează instrumentele de a privi zona de investiţii străine directe într-un alt mod”, a declarat ministrul Finanţelor, la TVR Info.

Oficialul a subliniat că schema nu este destinată exclusiv capitalului extern, ci permite și companiilor românești să aplice pentru finanțare în aceleași condiții.

„Nu este doar centrată pe investitori străini. Şi investitorii autohtoni pot să aplice la această schemă”, a mai precizat Alexandru Nazare.

În cadrul Programului de relansare economică, Alexandru Nazare a detaliat și modificările dedicate antreprenorilor mici, arătând că intervențiile legislative vizează reducerea poverii fiscale și simplificarea regulilor pentru microîntreprinderi.

Ministrul a explicat că noile reglementări includ revenirea la o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi, precum și posibilitatea revenirii la acest regim fiscal în anumite condiții.

„Am gândit-o de la zona strategică până la micul antreprenor, de la modificări care să ajute antreprenorul care are o microîntreprindere, să-i facem în viaţa mai uşoară, să aibă o cotă unică pentru microîntreprindere, să nu mai aibă două cote, să aiba 1% taxare. Practic, am redus taxarea la microîntreprinderi. Să poate să revină la regimul de microîntreprindere dacă a trecut de 100.000 de euro, pentru că până acum nu mai putea să revină. Odată ce trecea de 100.000 de euro, pentru că până acum, nu se mai întorcea. Să îi permitem ca, din vânzarea unei imobilizări, că e vorba de o maşină sau casă pe care le deţine pe firmă, să nu depăşească plafonul, dacă această vânzare e ocazională. De asemenea, să reglăm situaţia cu contractele individuale de muncă, concediile medicale, pentru că acolo dacă mergea de două ori în concediu unicul angajat al micro, îşi puteau pierde statutul de micro. Toate aceste lucruri cumulate ajută foarte mult micro-întreprinderile”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că aceste scheme de sprijin vor fi aplicate începând cu anul 2026 și vor rămâne în vigoare până în 2032.

„Acestea sunt nişte scheme de susţinere care încep din 2026 şi durează până în 2032”, a explicat ministrul.

Valoarea totală a programului este estimată la aproximativ 5 miliarde de euro, potrivit declarațiilor oficiale.

„În total, toate aceste scheme, până în 2032, totalizează aproximativ 5 miliarde de euro”, a arătat ministrul.

În ceea ce privește domeniile prioritare, ministrul a anunțat că finanțările nu vor mai fi acordate generalizat, ci direcționat, în funcție de nevoile economiei românești și de dezechilibrele comerciale.

„Acordăm finanţari pentru zona industrială, acolo unde România are o problemă de deficit de balanţă comercială, acolo unde importăm foarte mult şi exportăm foarte puţin. Spre exemplu, în zona de procesare”, a explicat el.

Totodată, programul va include sprijin pentru exploatarea și valorificarea resurselor minerale critice, într-un context internațional în care cererea pentru astfel de materii prime este în creștere.

„Vorbim de cupru, de grafen, de minerale importante asupra cărora atenţia în lume a devenit mult mai mare”, a spus el.

În plus, schema va integra finanțări dedicate tehnologiilor emergente și cercetării-dezvoltării, inclusiv pentru acceleratoarele din mediul universitar, care până în prezent nu aveau un instrument specific de susținere.