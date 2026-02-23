Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări, la TVR Info, că nu există planuri de creștere a TVA pentru 2026 și nici alte taxe noi pentru acest an. El a explicat că problemele din anii trecuți au apărut din felul în care a fost construit bugetul, iar anul trecut unele agenții și ministere au rămas fără bani pentru salarii înainte de toamnă.

Ministrul a subliniat că în fiecare lună a anului trecut a spus că nu se va majora TVA și că nici în prezent nu există această ipoteză în proiecția bugetară aflată în lucru.

El a menționat că nu sunt planificate alte taxe pentru 2026 și că măsurile luate anul trecut, împreună cu disciplina fiscală, ar trebui să fie suficiente pentru a ajunge la obiectivul deficitului bugetar de 6,2%.

„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2”, a afirmat Alexandru Nazare.

Când a fost întrebat dacă exclude complet o majorare a TVA, Alexandru Nazare a spus că nu a luat în calcul această variantă la construirea bugetului.

El a explicat că încearcă să facă un buget responsabil, adică cu cheltuieli estimate corect și cu venituri estimate realist, nu prea mari sau prea mici. Ministrul a adăugat că o construcție corectă a bugetului ajută la predictibilitate și la evitarea problemelor.

Nazare a amintit că problemele din anii trecuți au pornit tocmai de la felul în care a fost făcut bugetul și că, dacă banii sunt estimați și proiectați corect, nu vor apărea surprize pe parcursul anului. El a dat exemplul anului trecut, când unele agenții și ministere au rămas fără bani pentru salarii înainte de toamnă.