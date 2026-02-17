Florin Manole a declarat că PSD îi va propune premierului Ilie Bolojan ca pachetul de solidaritate să fie finanțat din bugetul de stat, mai exact din încasările suplimentare din TVA înregistrate după majorarea taxei.

Ministrul Muncii a explicat că această creștere a colectării ar fi adus aproximativ 12 miliarde de lei în plus la buget, sumă care ar putea acoperi cheltuielile necesare pentru măsurile sociale propuse.

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat rezervat în privința adoptării pachetului, invocând lipsa fondurilor și cerând prezentarea unor surse clare de finanțare. În acest context, Florin Manole a afirmat la Antena 3 că diferența de aproximativ 12 miliarde de lei provenită din TVA reprezintă soluția pentru acoperirea impactului bugetar.

Impactul total al măsurilor este estimat la 2,3 miliarde de lei, iar ministrul a precizat că adoptarea ar trebui realizată în cadrul legii bugetului, având în vedere nivelul cheltuielilor implicate.

„Din bugetul țării. De acolo de unde luăm banii pe care orice cheltuială pe care o face acest Guvern. Există multe linii pe care bugetul anului trecut a crescut. Vă dau un exemplu, creșterea cred că e de vreo 12 miliarde de colectare la TVA. S-a făcut preponderent prin creșterea colectării în sensul că s-au găsit niște răufăcători și au fost puși la plată? Sau din creșterea extraordinar de mare și împovărătoare a unor prețuri la niște alimente?”, a declarat ministrul.

În contextul tensiunilor din Coaliție, Florin Manole a respins categoric ipoteza unei retrageri a PSD de la guvernare în cazul în care premierul ar respinge propunerile.

Ministrul a susținut că nu există argumente împotriva pachetului și că adoptarea acestuia este sigură într-un termen scurt. El a subliniat că formațiunea pe care o reprezintă consideră măsurile esențiale din punct de vedere politic și social.

„În primul rând, sunt foarte sigur de trei lucruri. Unu: că acest pachet va fi adoptat. Doi: că nu există contraargumente la el. Eu, când am venit cu acest pachet, v-am dat niște argumente. Oricine are altă părere trebuie să vină cu niște contraargumente, și nu văd care ar fi ele. Nu îl bănuiesc pe Ilie Bolojan că ar veni cu contraargumente la aceste teme. Și trei: da, pentru PSD e un pachet extrem de important, de la care nu avem de gând să abdicăm”, a declarat minstrul.

Întrebat dacă PSD ar putea ieși de la guvernare în cazul unui refuz din partea premierului, acesta a insistat că scenariul nu este luat în calcul.

„Nu cred că vom fi în situația aia. Vă spun cu siguranță că nu vom fi în situația aia. Nu e cazul. Acest pachet va trece. Veți vedea în maxim două săptămâni”, a spus Manole.

Florin Manole a oferit și exemplul majorării salariului minim pentru a demonstra că PSD a reușit să își impună poziția în cadrul Coaliției.

„În 2025, jumătate de an s-a spus că salariul minim nu va crește și salariul minim a crescut și va fi în vigoare în această vară. E o bătălie pe care am câștigat-o”, a spus ministrul.

Florin Manole a detaliat măsurile incluse în pachetul de solidaritate, care vizează mai multe categorii vulnerabile. Printre acestea se numără majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și creșterea beneficiilor pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse.

De asemenea, PSD propune eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mamele și tații aflați în concediu de creștere a copilului, precum și pentru veteranii de război.

Un capitol important îl reprezintă acordarea unor ajutoare financiare punctuale pentru pensionarii cu venituri mici.

Conform propunerii, 600 de lei ar urma să fie acordați pensionarilor cu indemnizații între 2.000 și 3.000 de lei, categorie estimată la un milion de persoane.

Pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei, ajutorul ar fi de 800 de lei, vizând aproximativ 600.000 de beneficiari.

Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, în număr de circa 1,2 milioane, ar primi 1.000 de lei.

Explicând rațiunea acestor sume și modul concret în care vor fi distribuite, ministrul Muncii a detaliat criteriile de acordare, numărul estimat al beneficiarilor și calendarul plăților, subliniind că sprijinul financiar este gândit pentru categoriile cele mai afectate de inflație și de creșterea accelerată a prețurilor la alimente și utilități.