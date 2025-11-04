Fiecare copil ar urma să primească lunar suma de 500 de lei, bani care ar putea fi utilizați exclusiv pentru cheltuieli legate de educație, cum ar fi achiziția de rechizite, manuale, uniforme școlare sau produse alimentare necesare.

Propunerea modifică și completează Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, introducând un nou instrument de sprijin în sistemul românesc de protecție socială – cardul social educațional. Potrivit inițiatorilor, această măsură ar implica o cheltuială lunară estimată la aproximativ 1,75 miliarde de lei, având în vedere numărul total al beneficiarilor eligibili.

Inițiatorii subliniază că actualul sistem de alocații a generat inechități între categoriile de vârstă, deoarece valoarea alocației scade semnificativ după împlinirea vârstei de 2 ani, de la 719 lei la 292 de lei. În opinia acestora, această reducere nu reflectă realitatea nevoilor copiilor, care cresc odată cu vârsta și implicarea în activitățile școlare.

„Introduce un instrument nou în sistemul românesc de protecție socială, cardul social educațional, conceput special pentru a asigura accesul direct și transparent al copiilor la resurse educaționale esențiale. Acest card, alimentat lunar cu suma de 500 lei, reprezintă un mecanism modern de susținere educațională, care combină beneficiul social direct cu transparența în utilizarea fondurilor publice”, au subliniat inițiatorii proiectului de lege, conform Portal Învățământ.

Cardul educațional ar fi un instrument modern care permite un acces direct și transparent la fondurile destinate educației, contribuind la o gestionare eficientă a resurselor publice. Utilizarea sa ar fi reglementată prin criterii clare și verificabile, astfel încât sumele alocate să poată fi folosite doar pentru produse strict necesare procesului educațional, precum rechizite, manuale, uniforme și alimente.

„Măsura propusă stabilește criterii clare și verificabile pentru utilizarea cardului social educațional, limitând achizițiile la categorii de produse strict necesare procesului educațional precum manuale școlare, rechizite, materiale didactice, uniforme școlare și produse alimentare. Această abordare direcționată asigură că sprijinul acordat de stat ajunge efectiv la destinația prevazută și contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de educatțe ale copiilor”, au explicat inițiatorii.

Scopul principal al măsurii este de a garanta că sprijinul financiar acordat de stat ajunge în mod direct la copii și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de educație. Inițiatorii consideră că implementarea cardului educațional va crea un sistem mai echitabil și mai eficient de susținere a elevilor din România.