Din punct de vedere fiscal, legislația din România tratează banii primiți la astfel de evenimente drept daruri, nu venituri. Asta înseamnă că, în mod obișnuit, aceste sume nu intră în categoria veniturilor impozabile și nu trebuie declarate la ANAF.

Diferența esențială este că aceste sume nu sunt obținute în urma unei activități economice sau profesionale, ci reprezintă contribuții voluntare oferite de invitați. Practic, statul nu taxează gesturile sociale și familiale, atâta timp cât ele rămân în această zonă.

Chiar dacă regula este clară, realitatea arată că pot apărea situații în care autoritățile fiscale să analizeze proveniența unor sume de bani. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când apar discrepanțe între veniturile declarate și sumele existente în conturi sau folosite pentru achiziții importante.

De exemplu, dacă o persoană depune în bancă sume foarte mari după un eveniment, fără să poată explica clar proveniența acestora, ANAF poate solicita clarificări. Nu înseamnă automat că acei bani vor fi impozitați, dar lipsa unor justificări poate ridica suspiciuni.

În astfel de cazuri, autoritățile analizează contextul: dacă a existat într-adevăr un eveniment, câți invitați au participat și dacă suma este rezonabilă raportat la situație.

Chiar dacă nu există obligația declarării, este recomandat ca persoanele care organizează astfel de evenimente să păstreze anumite dovezi. Nu este vorba despre formalități complicate, ci despre elemente simple care pot demonstra că banii provin dintr-un eveniment real.

De exemplu, contractul cu restaurantul, invitațiile, fotografiile sau orice alt document care arată organizarea nunții sau botezului pot deveni utile. În lipsa acestora, justificarea sumelor poate deveni mai dificilă, mai ales dacă valorile sunt ridicate.

Linia dintre dar și venit impozabil este, în general, clară, dar nu imposibil de depășit. Dacă o persoană ajunge să organizeze frecvent astfel de evenimente sau să încaseze sume care nu mai pot fi asociate cu un context familial normal, autoritățile pot reconsidera situația.

În astfel de cazuri, sumele pot fi analizate ca venituri din alte surse, ceea ce ar atrage obligații fiscale. Totul depinde de caracterul ocazional al evenimentului și de natura reală a banilor primiți.

O confuzie frecventă este legată de declarația unică sau alte formulare fiscale. Pentru majoritatea românilor, nu există obligația completării vreunui document pentru banii primiți la nuntă sau botez.

Nu trebuie să îi declari, nu trebuie să plătești impozit și nu trebuie să îi justifici din proprie inițiativă la ANAF. Intervenția autorităților apare doar dacă există suspiciuni sau neconcordanțe evidente.

În cele mai multe cazuri, banii primiți la nunți și botezuri sunt complet neimpozabili și nu trebuie declarați la ANAF. Sunt considerați daruri și fac parte dintr-un obicei social bine înrădăcinat.

Totuși, pentru sume mari sau situații neobișnuite, este important să existe o minimă justificare. Nu pentru că statul taxează astfel de evenimente, ci pentru că orice sumă semnificativă trebuie să aibă o proveniență clară.