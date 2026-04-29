Ordinul nr. 508/2026, publicat în Monitorul Oficial, aprobă noile reguli privind această procedură și modifică Ordinul ANAF nr. 1.699/2021 referitor la formularele de înregistrare fiscală și tipurile de obligații fiscale care compun vectorul fiscal.

Schimbările vin în contextul Legii nr. 245/2025, publicată la finalul anului trecut, care a introdus modificări importante pentru firme, ONG-uri și instituții publice. De la 1 ianuarie, a fost redus de la cinci la un singur salariat pragul minim pentru care punctele de lucru trebuie înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor. Totuși, legea nu a reglementat însă situațiile în care mai multe entități funcționează în aceeași localitate.

Ulterior, Ordonanța nr. 6/2026 a clarificat aceste situații, stabilind că în cazul contribuabililor care au mai multe sedii secundare plătitoare de salarii pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale, trebuie desemnat un sediu secundar ca sediu desemnat. Totodată, dacă aceste sedii se află în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal al contribuabilului, nu există obligația înregistrării fiscale pentru toate sediile secundare.

În acest cadru, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se declară diferit în funcție de localizarea sediilor. Pentru sediile secundare din aceeași unitate administrativ-teritorială cu sediul desemnat, impozitul se declară utilizând codul de înregistrare fiscală al acestuia. În schimb, pentru sediile situate în raza teritorială a unității administrativ-teritoriale a domiciliului fiscal al contribuabilului, impozitul se declară prin codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Contribuabilii care dețin mai multe sedii secundare în aceleași unități administrativ-teritoriale au obligația de a notifica organul fiscal până la 30 iunie 2026 inclusiv, indicând sediul secundar desemnat și toate celelalte sedii secundare. Aceeași obligație de notificare se aplică și celor care au sedii secundare organizate în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal.

Conform Ordinului nr. 508/2026, contribuabilii care organizează unul sau mai multe sedii secundare în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal trebuie să depună Formularul 060 la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la înființarea fiecărui sediu secundar. La depunere se anexează copii ale documentelor care atestă deținerea legală a spațiului, cu excepția cazurilor în care aceste documente au fost deja depuse și nu au suferit modificări.

În situația în care apar modificări privind sediile secundare, fie prin înființarea unor sedii noi, desființarea celor existente sau modificarea informațiilor inițiale, contribuabilii trebuie să depună Formularul 060 bifând secțiunea corespunzătoare declarației de mențiuni. De fiecare dată, secțiunea dedicată sediilor secundare trebuie completată cu toate sediile existente la momentul depunerii.

Contribuabilii care au sedii secundare în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal declară și plătesc impozitul pe venit aferent acestora utilizând codul de identificare fiscală propriu, conform noilor reguli stabilite prin actele normative recente.

