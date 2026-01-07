La scurt timp după data de 1 ianuarie, momentul oficial al adoptării monedei euro, în Bulgaria au început să fie raportate o serie de disfuncționalități legate de schimbul valutar. Printre acestea se numără acuzații grave la adresa unor instituții bancare de top, care ar percepe comisioane considerate ilegale pentru conversia din leva în euro, în special în cazul persoanelor care nu sunt clienți ai băncilor respective.

Potrivit informațiilor prezentate într-un reportaj al Radiodifuziunii Naționale Bulgare, preluat de publicația Dnevnik, practica semnalată este una extinsă și nu se limitează la cazuri izolate. Băncile ar solicita taxe suplimentare la schimbul valutar, în condițiile în care legislația adoptată special pentru introducerea euro prevede reguli clare și restrictive în acest sens.

În plus față de comisioanele percepute, unele bănci ar fi introdus și plafoane maxime pentru suma ce poate fi schimbată, stabilind o limită de 1.000 de leva per operațiune. Aceste restricții sunt considerate de specialiști ca fiind în contradicție directă cu cadrul legal aflat în vigoare și amplifică dificultățile întâmpinate de populație în primele zile ale tranziției la euro.

Aceste probleme vin într-un context sensibil, în care publicul se așteaptă la proceduri clare, unitare și transparente, mai ales într-o perioadă de schimbare monetară majoră, cu impact asupra tuturor cetățenilor și agenților economici.

Reglementările oficiale adoptate de autoritățile bulgare stabilesc în mod explicit condițiile în care are loc conversia din leva în euro în perioada imediat următoare adoptării noii monede.

Conform Legii privind introducerea euro în Bulgaria, în primele șase luni de la data intrării în vigoare a monedei unice, băncile sunt obligate să efectueze schimbul gratuit, fără limite de sumă, pentru bancnotele și monedele exprimate în leva.

Legea mai prevede că operațiunile de schimb trebuie realizate exclusiv la cursul oficial stabilit, respectiv 1,95583 leva pentru un euro. Acest curs fix reprezintă baza legală a conversiei și are rolul de a proteja cetățenii de variații nejustificate sau de costuri suplimentare impuse arbitrar.

În acest context, orice comision aplicat pentru schimbul din leva în euro, precum și orice limitare a sumei ce poate fi convertită, contravin prevederilor legale. Tocmai de aceea, sesizările apărute în spațiul public au atras rapid atenția autorităților responsabile de supravegherea sistemului bancar.

Pentru populație, respectarea acestor reguli este esențială, deoarece facilitează tranziția la euro fără pierderi financiare și fără blocaje administrative, într-o perioadă în care accesul rapid la noua monedă este crucial.

În fața acestor reclamații, autoritățile au confirmat că situația este monitorizată la nivel instituțional. Președintele centrului de coordonare nou format pentru introducerea monedei euro, Vladimir Ivanov, a declarat într-o conferință de presă că Banca Națională a Bulgariei a fost informată oficial despre practicile semnalate în rândul băncilor comerciale.

Acesta a explicat că au fost primite sesizări potrivit cărora unele instituții refuză să schimbe leva în euro pentru cetățenii care nu sunt clienții lor. În același timp, au fost raportate și cazuri în care băncile au impus restricții privind suma maximă ce poate fi convertită, deși legea nu prevede astfel de limite.

„Banca Națională a Bulgariei a fost notificată cu privire la sesizările conform cărora băncile refuză să schimbe valuta către cetățeni care nu sunt clienții lor și cu restricțiile impuse chiar de bănci cu privire la suma care poate fi schimbată.”

În urma acestor informații, Banca Centrală a Bulgariei a preluat cazurile semnalate, urmând să analizeze dacă practicile respective încalcă legislația și să decidă eventuale măsuri corective sau sancțiuni.

Pe lângă rețeaua bancară, autoritățile bulgare au stabilit și un mecanism alternativ pentru asigurarea accesului populației la euro, în special în zonele mai puțin deservite. În acest sens, Poșta Bulgară a primit atribuții clare în procesul de conversie monetară.

Conform anunțului oficial, Poșta Bulgară schimbă bancnote și monede din leva în euro exclusiv în localitățile în care nu există sucursale bancare. Această măsură are rolul de a preveni excluderea financiară a comunităților mici sau izolate, unde accesul la servicii bancare este limitat sau inexistent.

Activitatea de schimb desfășurată de Poșta Bulgară este programată pentru o perioadă de șase luni, începând cu 1 ianuarie 2026, fiind aliniată cu termenul general stabilit pentru conversia gratuită în euro. Astfel, autoritățile încearcă să asigure un cadru funcțional și echitabil pentru toți cetățenii, indiferent de zona în care locuiesc.