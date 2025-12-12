Guvernele celor 27 de state membre au convenit că fondurile Băncii Centrale a Rusiei rămân înghețate fără limită de timp, o schimbare semnificativă față de procedura anterioară, prin care sancțiunea era reaprobată la fiecare șase luni. Până acum, menținerea măsurii depindea de un vot unanim, ceea ce transforma fiecare rundă de reînnoire într-un moment sensibil politic.

Noua abordare a fost posibilă prin activarea unui instrument european de urgență economică, care permite trecerea de la votul în unanimitate la cel cu majoritate calificată pentru decizii cu impact financiar major. Statele membre au justificat aplicarea acestui mecanism prin efectele economice generate de conflictul declanșat de Rusia în Ucraina, subliniind necesitatea reducerii oricăror fluxuri financiare către Moscova.

Potrivit datelor prezentate la nivel european, valoarea totală a activelor rusești înghețate în UE se ridică la aproximativ 210 miliarde de euro, o parte importantă fiind gestionată prin sistemele financiare din Belgia.

Oficialii europeni susțin că menținerea acestor fonduri sub control strict este esențială pentru stabilitatea economică a Uniunii, în contextul unui război care continuă să producă pierderi și incertitudine la nivel regional.

În paralel, liderii UE iau în considerare ca o parte a sumelor rezultate din gestionarea acestor active să fie direcționată către Ucraina sub forma unui „împrumut de reparații”, conceput ca un instrument de sprijin financiar pe termen lung pentru reconstrucție.

Tema folosirii activelor rusești în beneficiul Ucrainei urmează să fie analizată de șefii de stat și de guvern ai Uniunii la summitul programat pe 18-19 decembrie. Într-o declarație comună, Belgia, Bulgaria, Malta și Italia au transmis că o astfel de decizie trebuie discutată și validată la cel mai înalt nivel politic european, având în vedere consecințele juridice și financiare ale unui asemenea demers.

Belgia joacă un rol central în acest dosar, deoarece pe teritoriul său sunt deținute majoritatea activelor înghețate. Autoritățile de la Bruxelles solicită garanții ferme din partea partenerilor europeni în schimbul sprijinului pentru mecanismul de creditare propus pentru Ucraina. Solicitările vizează protejarea legală a statului belgian și a instituțiilor financiare implicate, în eventualitatea unor litigii sau contestări internaționale.

Euroclear, instituția financiară care administrează un volum important din activele înghețate, este un actor esențial în arhitectura tehnică a măsurilor adoptate de UE. Prezența acestei infrastructuri financiare în Belgia conferă guvernului de la Bruxelles o poziție decisivă în negocieri, atât în ceea ce privește menținerea înghețării fondurilor, cât și posibilele modalități de utilizare a veniturilor generate de acestea.

Oficialii belgieni au subliniat în mod repetat că garanțiile solicitate trebuie să fie „independente şi autonome astfel încât ele să rămână în vigoare chiar dacă împrumutul ar fi considerat nul”. Această poziție este considerată crucială pentru asigurarea unui cadru juridic stabil, în caz de contestare din partea Rusiei sau a altor actori internaționali.

Reprezentanții UE au precizat că decizia privind înghețarea nelimitată a activelor reflectă preocupările tot mai mari legate de consecințele economice ale războiului asupra piețelor europene. Oficialii argumentează că menținerea presiunii financiare asupra Rusiei este esențială pentru limitarea riscurilor asociate conflictului și pentru protejarea economiilor statelor membre.

În acest context, discuțiile despre un mecanism de sprijin financiar pentru Ucraina, bazat pe resurse provenite din administrarea activelor înghețate, capătă o dimensiune strategică. Statele membre analizează un model prin care o parte din veniturile generate de aceste fonduri ar putea contribui la finanțarea unui „împrumut de reparații”, destinat reconstrucției infrastructurii afectate de război.

Procesul decizional rămâne însă complex, deoarece implică aspecte juridice la nivel european și internațional, precum și negocieri politice între statele membre. Summitul din decembrie este așteptat să clarifice direcțiile de acțiune, însă o decizie finală depinde de acordul tuturor actorilor implicați.