Ministerul Muncii a confirmat că procesul de alimentare a cardurilor sociale a început, iar primele sume au fost deja virate beneficiarilor din mai multe județe ale țării, printre care Maramureș, Vaslui, Satu Mare, Brașov, Dâmbovița și Harghita. Procedura se desfășoară în etape, ceea ce înseamnă că nu toate cardurile din aceste zone au fost încă actualizate.

Programul guvernamental face parte dintr-un pachet național de sprijin destinat categoriilor cu venituri mici. În 2025, fiecare beneficiar primește 250 de lei, distribuiți în două tranșe egale de câte 125 de lei, pentru achiziționarea de alimente și mese calde.

Conform reglementărilor în vigoare, pot beneficia de această formă de sprijin:

pensionarii care au împlinit 65 de ani și care au venituri lunare mai mici de 2.210 lei;

persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, care se încadrează în același plafon de venit;

familiile cu minimum doi copii sau familiile monoparentale, în care venitul pe membru nu depășește 675 de lei;

persoanele singure sau familiile care primesc ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016.

Astfel, programul are rolul de a asigura un minim sprijin financiar pentru cei care se confruntă cu dificultăți economice, într-un context marcat de creșterea costurilor de trai.

Pentru beneficiarii care nu au observat încă sumele virate pe carduri, autoritățile recomandă răbdare și verificarea periodică a soldului. Procesul de încărcare nu se realizează simultan pentru toți, ci se derulează treptat, în funcție de calendarul tehnic al instituțiilor implicate.

Pentru a urmări în timp real starea contului, beneficiarii pot utiliza aplicațiile mobile oferite de emitenții cardurilor. Acestea permit vizualizarea soldului și a istoricului tranzacțiilor.

„Procesul de alimentare se face în etape, iar unii beneficiari pot primi banii cu întârziere de câteva zile. Recomandăm verificarea directă la oficiile poștale sau apelarea numărului 031.9268 pentru informații actualizate”, a precizat Vasile Dinu, purtător de cuvânt al Poștei Române.

De asemenea, persoanele care nu au primit încă un card social pot merge la cel mai apropiat oficiu poștal pentru clarificări sau pot contacta Casa Teritorială de Pensii ori Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Aceste instituții pot confirma dacă beneficiarul figurează în baza de date și dacă documentele necesare sunt complete.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți că mai mult de un milion de persoane au primit deja prima plată prin intermediul cardurilor pentru alimente. Totodată, aproximativ 200.000 de carduri se află încă în proces de livrare prin Poşta Română.

„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Peste un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în urma schimbărilor legislative de la finalul anului 2024, numărul total al beneficiarilor s-a redus considerabil.

„După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, […] la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, a redus eligibilitatea numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni.”

Ministrul a adăugat că a reușit să asigure fondurile necesare pentru plata celor aproximativ 1,2 milioane de persoane eligibile.

„Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile”, a precizat el în cadrul unui eveniment dedicat temelor fiscale.

Întrebat despre situația celor aproximativ 200.000 de persoane care nu au primit încă cardurile, Dragoș Pîslaru a explicat că acestea sunt în curs de livrare și vor ajunge la destinatari în perioada imediat următoare. Poșta Română este responsabilă de distribuirea cardurilor, iar procesul depinde de logistică și de verificările administrative.

Totodată, ministrul a anunțat că, începând cu anul 2026, intenționează să modifice sistemul actual de sprijin social. Noua abordare ar urma să înlocuiască transferurile financiare punctuale cu un model bazat pe echipe comunitare de servicii integrate.

Aceste echipe vor merge direct în comunități, pentru a identifica și sprijini persoanele aflate în dificultate prin oferirea de servicii sociale, medicale și educaționale, pe lângă sprijinul material.