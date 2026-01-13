Marți, la sediul Guvernului, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere oficială cu reprezentanți de rang înalt ai companiei Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori low-cost din Europa Centrală și de Est. Întâlnirea a avut loc la solicitarea companiei și s-a concentrat pe situația actuală a transportului aerian în regiune și pe viitorul rețelei de rute din România.

Executivul a transmis, printr-o postare pe rețelele de socializare, detalii privind componența delegației:

”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegaţie a companiei Wizz Air, condusă de CEO-ul grupului, József Váradi, şi de Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability. La întrevedere a participat şi şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca”.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat evoluția economiei aviatice din Europa de Est, un teritoriu unde Wizz Air are o prezență dominantă, dar și modul în care operatorul intenționează să își ajusteze strategia în România în raport cu cererea tot mai ridicată de mobilitate aeriană.

În același mesaj se precizează obiectivele convenite de ambele părți:

”Prim-ministrul a subliniat, iar părţile au convenit, asupra importanţei ca operatorul aerian să răspundă aşteptărilor pasagerilor, atât prin extinderea reţelei de destinaţii, cât şi prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate”.

România se află într-o perioadă de repoziționare în domeniul transportului aerian. Cererea pentru rute externe a crescut consistent în ultimii ani, în special către Europa occidentală și către destinații turistice. În același timp, falimentul Blue Air, creșterea costurilor operaționale și schimbările de infrastructură aeroportuară au remodelat concurența în segmentul low-cost.

În acest context, discuțiile dintre Guvern și Wizz Air vin într-un moment în care transportatorii caută noi sloturi, noi baze aeriene și oportunități logistice, în timp ce autoritățile urmăresc dezvoltarea conectivității României cu Europa și orientarea spre servicii sigure, stabile și predictibile.

Potrivit datelor publice, Wizz Air operează deja una dintre cele mai extinse rețele din România, asigurând legături directe cu zeci de destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Compania se află printre primele opțiuni ale pasagerilor români, atât pentru segmentul de muncă sezonieră, cât și pentru turism și relocări.

Operatorul a investit în ultimii ani în flota bazată pe aeroporturi precum:

-București,

-Cluj-Napoca,

-Iași,

-Timișoara,

-Craiova.

Extinderea rutelor, însă, depinde și de capacitatea de operare a aeroporturilor românești, de reglementările UE privind emisiile și de dinamica cererii din teritoriu.

Guvernul nu a anunțat deocamdată decizii sau proiecte concrete rezultate în urma întâlnirii, însă faptul că discuțiile au fost cerute de operator sugerează că Wizz Air își pregătește următorii pași strategici pe piața românească.

Oficialii subliniază că România este una dintre piețele-cheie în planul de creștere al companiei, având o comunitate mare de români în străinătate și un turism aflat în recuperare.