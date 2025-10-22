WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie la nivel global, pregătește o modificare semnificativă a modului în care pot fi trimise mesajele către persoane necunoscute.

Potrivit agenției ANSA, compania testează o funcție care stabilește o limită pentru numărul de mesaje pe care utilizatorii le pot trimite către persoane cu care nu au interacționat anterior. Scopul este reducerea fenomenului de spam, tot mai des semnalat în ultimul an de utilizatori din diverse regiuni.

Schimbarea este concepută pentru a descuraja contactarea repetată a unor persoane care nu răspund, fenomen care a dus la creșterea numărului de plângeri privind mesajele nedorite. În special, conturile de afaceri sunt vizate de această măsură, după ce tot mai mulți utilizatori au reclamat mesaje promoționale sau tentative de fraudă trimise prin intermediul platformei.

WhatsApp nu a precizat încă valoarea exactă a limitei care va declanșa blocarea trimiterii de noi mesaje. Totuși, compania a anunțat că, înainte de atingerea pragului, utilizatorii vor primi un avertisment clar, care le va arăta numărul de mesaje trimise către destinatari necunoscuți fără răspuns. Odată depășită limita, trimiterea de noi mesaje va fi restricționată automat.

Noua funcție nu va afecta toate conversațiile, ci doar pe cele în care destinatarul nu răspunde. De exemplu, dacă un utilizator trimite câteva mesaje unei persoane pe care a întâlnit-o la un eveniment, acestea vor fi luate în calcul doar dacă nu există nicio reacție din partea celuilalt participant. În schimb, mesajele către contacte salvate sau conversațiile active nu vor fi afectate.

Această abordare urmărește să diferențieze comunicarea normală de încercările de a trimite mesaje în masă, adesea asociate cu activități comerciale neautorizate sau tentative de phishing. Potrivit informațiilor publicate de Meta, compania-mamă a WhatsApp, testele pentru această funcție vor începe „în mai multe țări” în următoarele săptămâni.

Meta a explicat că „utilizatorii obișnuiți nu ating de obicei limita și experiența lor de mesagerie nu este afectată”, subliniind că modificarea este destinată în special prevenirii abuzurilor și a activităților automate.

Noul sistem de control face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative pe care WhatsApp le-a implementat în ultimul an pentru a limita conținutul nedorit. În iulie 2024, compania a introdus o restricție privind numărul de mesaje de marketing pe care firmele le pot trimite lunar către utilizatori. Tot atunci, a fost adăugată și opțiunea de dezabonare directă din aplicație pentru mesajele comerciale.

De asemenea, la începutul acestui an, WhatsApp a testat o limită pentru numărul de mesaje difuzate – acele comunicări trimise simultan mai multor destinatari – în peste o duzină de țări. Printre acestea s-a numărat și India, una dintre cele mai mari piețe ale platformei, cu peste 500 de milioane de utilizatori activi.

Prin aceste teste succesive, compania încearcă să identifice un echilibru între libertatea de comunicare și protecția utilizatorilor împotriva mesajelor nedorite sau potențial frauduloase.

Pentru a spori protecția conturilor, WhatsApp recomandă activarea setărilor avansate de confidențialitate. Utilizatorii pot decide cine le poate vedea ultima accesare, starea online sau dacă pot fi adăugați în grupuri fără acordul lor. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea de a ascunde confirmarea citirii mesajelor.

Platforma reamintește că mesajele suspecte nu trebuie deschise sau accesate.

„Dacă bănuiți că un mesaj este spam, aplicația recomandă să nu răspundeți, să blocați numărul și să îl raportați ca spam”, se arată în recomandările oficiale.

În plus, WhatsApp îi sfătuiește pe utilizatori să fie atenți la semne precum greșelile gramaticale, cererile de a accesa link-uri externe sau solicitările de date personale ori financiare.

Prin această combinație de funcții noi și recomandări de securitate, WhatsApp încearcă să reducă impactul mesajelor nedorite și să mențină un mediu de comunicare sigur și eficient pentru toți utilizatorii săi.