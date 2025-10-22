Reacția lui Ionuț Moșteanu a venit în urma tensiunilor generate de mai multe declarații ale lui Călin Georgescu. Ministrul a realizat o postare pe Facebook și a susținut că acestea ar submina interesele României în favoarea Rusiei.

De asemenea, Moșteanu a reafirmat angajamentul României față de NATO și Uniunea Europeană și a spus că țara va continua să investească în armata națională și în industria de apărare.

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari. Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav. Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare. România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului. România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană. Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor. România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a scris ministrul pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1. La ieșirea din sediul instanței, acesta a cerut demiterea ministrului Apărării și a tuturor comandanților militari, invocând problemele apărute la mobilizarea rezerviștilor. El a susținut că modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor reprezintă o deficiență la nivel național, vizibilă partenerilor strategici și adversarilor.

Georgescu a subliniat că aceste deficiențe ar putea avea efecte strategice negative și a cerut ca justiția să clarifice situația, pe care el o consideră un act de înaltă trădare.