Președintele României, Nicușor Dan, amână avansările la gradul de general în structurile militare și de securitate, nemulțumit fiind de modul în care au fost gestionate cadrele active. În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, 2 decembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Tudor Păcuraru ne explică întârzierile, criticile șefului statului și posibilele schimbări care urmează în instituțiile de apărare și ordine publică.

Tudor Păcuraru a lăudat intelectualitatea lui Călin Georgescu, afirmând că puțini lideri politici români se ridică la nivelul său și că acesta continuă să beneficieze de susținerea electoratului. Păcuraru a criticat, totodată acuzațiile care îl etichetează pe Georgescu drept „omul Moscovei”, calificându-le drept hazardate, fără suport în documente judiciare, și specifice mentalităților extremiste.

Discuția sa cu Dan Andronic s-a concentrat apoi pe avansările în grad în structurile militare și de securitate. Păcuraru a explicat că promovările până la gradul de colonel se fac intern, prin ordine ale directorilor de servicii sau ale ministrului Apărării Naționale, în funcție de instituție.

În schimb, avansările la gradele de general se fac prin decret prezidențial. Acestea includ și însemne onorifice precum „Serviciul Credincios” sau „Steaua României”, acordate tot cu ocazia Zilei Naționale, pe baza listelor propuse de șefii de servicii către miniștri.

„Ambele liste nu au fost refuzate niciodată de la Cuza încoace. În prezent însă, avansările pentru gradele de general vor avea loc mai târziu, la începutul anului viitor, și se vor face selectiv”, a explicat Păcuraru.

Nemulțumirea președintelui ar fi legată de modul în care instituțiile care trebuie să asigure securitatea națională au gestionat cadrele active, unele dintre ele plecând în misiuni externe fără autorizare corespunzătoare.

„Președintele așteaptă să se clarifice cine ce n-a făcut, cine a închis ochii și a permis ca aceste cadre să plece ca mercenari peste hotare. La bilanțul Ministerului Apărării, al Ministerului de Interne și al serviciilor de informații, responsabilitățile vor fi stabilite și sancționate. Mă aștept la schimbări mari, un val de trecere în rezervă, așa cum s-a întâmplat în anul 2000, după domnul Iliescu”, a mai adăugat el.

Dan Andronic a completat discuția cu referire la situația șefului Poliției Române, Benone Matei, menționând că președintele nu a aprobat până acum avansările care se fac anual cu ocazia Zilei Naționale, subliniind caracterul selectiv al viitoarelor promovări.