Călin Georgescu este acuzat pe nedrept că este „omul Moscovei”
Președintele României, Nicușor Dan, amână avansările la gradul de general în structurile militare și de securitate, nemulțumit fiind de modul în care au fost gestionate cadrele active. În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, 2 decembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Tudor Păcuraru ne explică întârzierile, criticile șefului statului și posibilele schimbări care urmează în instituțiile de apărare și ordine publică.
Tudor Păcuraru a lăudat intelectualitatea lui Călin Georgescu, afirmând că puțini lideri politici români se ridică la nivelul său și că acesta continuă să beneficieze de susținerea electoratului. Păcuraru a criticat, totodată acuzațiile care îl etichetează pe Georgescu drept „omul Moscovei”, calificându-le drept hazardate, fără suport în documente judiciare, și specifice mentalităților extremiste.
Președintele României amână avansările la gradele de general
Discuția sa cu Dan Andronic s-a concentrat apoi pe avansările în grad în structurile militare și de securitate. Păcuraru a explicat că promovările până la gradul de colonel se fac intern, prin ordine ale directorilor de servicii sau ale ministrului Apărării Naționale, în funcție de instituție.
În schimb, avansările la gradele de general se fac prin decret prezidențial. Acestea includ și însemne onorifice precum „Serviciul Credincios” sau „Steaua României”, acordate tot cu ocazia Zilei Naționale, pe baza listelor propuse de șefii de servicii către miniștri.
„Ambele liste nu au fost refuzate niciodată de la Cuza încoace. În prezent însă, avansările pentru gradele de general vor avea loc mai târziu, la începutul anului viitor, și se vor face selectiv”, a explicat Păcuraru.
Nemulțumirea președintelui ar fi legată de modul în care instituțiile care trebuie să asigure securitatea națională au gestionat cadrele active, unele dintre ele plecând în misiuni externe fără autorizare corespunzătoare.
„Președintele așteaptă să se clarifice cine ce n-a făcut, cine a închis ochii și a permis ca aceste cadre să plece ca mercenari peste hotare. La bilanțul Ministerului Apărării, al Ministerului de Interne și al serviciilor de informații, responsabilitățile vor fi stabilite și sancționate. Mă aștept la schimbări mari, un val de trecere în rezervă, așa cum s-a întâmplat în anul 2000, după domnul Iliescu”, a mai adăugat el.
Dan Andronic a completat discuția cu referire la situația șefului Poliției Române, Benone Matei, menționând că președintele nu a aprobat până acum avansările care se fac anual cu ocazia Zilei Naționale, subliniind caracterul selectiv al viitoarelor promovări.
Tudor Păcuraru: – Domnul Georgescu este cu totul alt calibru intelectual și puțini lideri de-ai noștri politici sunt de acest nivel. Mulți oameni simt acest lucru și din această cauză dânsul beneficiază în continuare de aderența electoratului. Acum, asta deranjează din cauza faptului că, vedeți dumneavoastră, dacă nu e cu ei, înseamnă că e contra lor, iar atunci apar manifestări de-astea cu acuze că ar fi omul Moscovei și așa mai departe. Sunt chestii care, dacă puteau fi demonstrate, erau demonstrate bine mersi de procurori în documente judiciare. Deci astea sunt acuze hazardate care trădează o reacție emoțională, iar dincolo de reacție emoțională, acea mentalitate specifică mediilor extremiste.
Dan Andronic: – Ați vorbit de avansările în grad, în gradul de general, bănuiesc, că alea de colonel nu sunt, alea sunt prin efectul vârstei, nu prin efectul legii. Deci, ați spus că nu sunt avansări în grad pentru…?
Tudor Păcuraru: – Hai să fim foarte expliciți. Aici trebuie să fim extrem de clari pentru cei care ne ascultă.
Dan Andronic: – Scrie așa pe știripesurse.ro: „Șeful Poliției Române, Benone Matei, pe lista celor propuși pentru avansare de 1 decembrie 2025, până la această oră, președintele țării nu au aprobat avansările în grad care se fac anual cu prilejul Zilei Naționale României.”
Tudor Păcuraru: – În practica vechiului regim ceaușist, avansările în grad se făceau de 23 august. În practica actuală, se fac de 1 Decembrie. Avansările în grad sunt de două feluri. Până la gradul de colonel inclusiv.
Dan Andronic: – Astea se fac în interiorul serviciului, nu?
Tudor Păcuraru: – Se face prin ordine al directorului sau al ministrului Apărării Naționale.
Dan Andronic: – Dacă este vorba de serviciu de informații prin ordinul directorului? Dacă este serviciu departamental prin ordinul ministrului?
Tudor Păcuraru: – Exact. A doua chestiune este momentul în care vorbim de avansare la gradul de general sau succesiva avansare la diferite grade de general, cu o stea, cu două stele, cu trei stele. Acestea se fac prin decret al președintelui României. La fel există însemne onorifice care sunt acordate șeful instituției, directorul SRI, directorul SIE sau ministrul Apărării Naționale. Și există ordine cum este Serviciul Credincios sau cum este Steaua României, că sunt acordate de către președinte României, tot cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, pe baza unei liste propuse către miniștri, de către șefii de Servicii. Ambele liste nu au fost refuzate niciodată de la Cuza încoace… (…) dar să revenim la zilele noastre. Avansările vor avea loc mai târziu în acest an sau mai precis la începutul anului viitor, din sursele pe care le am. În sensul că se vor face selectiv.
Dan Andronic: – Ce înseamnă selectiv?
Tudor Păcuraru: – Deci, președintele României este comandantul suprem al Forțelor Armate, a întregului sistem militar de securitate națională. Dânsul și-a manifestat prin acest refuz nemulțumirea față de instituțiile care trebuiau să asigure securitatea națională. Nemulțumirea față de faptul că anturajul domnului Potra este plin de cadre militare, mulți dintre ei activi, activi în Ministerul de Interne, activi prin SIE, activi mai ales în Ministerul Apării Naționale, unii dintre ei pur și simplu și-au cerut concediu fără plată sau de paternitate și-au plecat bine mersi în Africa să facă treaba pentru Potra. Domnule, nu se poate! Comandanții lor n-au știut de chestia asta? Nu au sesizat pericolul? Nu au stopat fenomenul? Din această cauză, pe bună dreptate, președintele este nemulțumit de prestația acestor comandanți.
Dânsu nu a intervenit, au avut loc avansările în grad, până la gradul de colonel. Astea au avut loc fără probleme. Dar avansările în gradul de general și mai sus, deci, în opinia mea, cred că așteaptă să se lămurească lucrurile cine ce n-a făcut, cine a închis ochii și a permis ca cadre militare active să plece ca mercenari peste hotare. Deci, cu prilejul bilanțului Ministerul Apărării Naționale, a Ministerului de Interne, a Serviciului de Informație…
Cu acel prilej se va constata și se va spune cu subiect și predicat. Nu știu cât va ajunge la atenția publicului, dar în mod clar acolo, în ședințele de bilanț, în prezența activului de comandă se vor spune lucrurile cu subiect și predicat, se vor distribui responsabilitățile și vor fi retribuite responsabilitățile. Deci mă aștept la schimbări mari, un val de trecere. în rezervă, așa cum a fost în anul 2000, imediat după ce domnul Iliescu.
